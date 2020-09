"Če imajo konkurenti kakšne načrte, jih bomo kmalu videli"

Dirka po Franciji je v včerajšnji enajsti etapi stopila v drugo polovico, konec tedna pa bodo kolesarji pripeljali v Alpe, kjer bo padla tudi odločitev o letošnjem zmagovalcu. Primož Roglič od devete etape naprej nosi rumeno majico vodilnega in jo ob pomoči ekipe Jumbo-Visma uspešno brani. "Primož Roglič v prihajajoče gorske etape prihaja kot vodilni na dirki," so odločeni v nizozemski ekipi, sam pa pričakuje, da se bodo zanj v gorah začeli resnejši napadi.

"Ekipa je še enkrat opravila odlično delo in me varno spravila čez ciljno črto," po domala vsaki etapi letošnjega Toura poudarja Roglič in tudi po četrtkovi je. Na živčnih etapah brez resnejših klancev ga kolegi iz Jumbo-Visme varujejo pred raznovrstnimi težavami, na vzponih s tempom lomijo njegove najresnejše konkurente. Brez dobre ekipe tritedenske dirke ne more dobiti nihče in Roglič dobro ekipo ima.

"Bomo videli, kaj se bo zgodilo"

A dobra ekipa po drugi strani ni nobeno zagotovilo za zmago, svet pa vse bolj nestrpno pričakuje poteze Rogličevih konkurentov. Slovenski šampion se s tem za zdaj ne obremenjuje oziroma nas poskuša prepričati, da se ne in pravi: "Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Napade pričakujem, ampak to v taktičnem smislu za nas ne spremeni ničesar. Osredotočiti se moramo le nase in delati tisto, kar smo počeli do zdaj. Če ima konkurenca kakšne načrte, jih bomo videli v kratkem."

Prvih devet minus Yates

Za zdaj napadov konkurentov ni bilo, vsi se nekako oklepajo domneve, da Rogliču moči zmanjka v tretjem tednu, kot se mu je to zgodilo na lanskem Giru, preslišijo pa opozorila, da Zasavec napak domala ne ponavlja. Branilec lanske zmage, Egan Bernal, je pred časom namignil, da bo svojo priložnost iskal na daljših klancih v Alpah, preostali favoriti – mednje je v tem trenutku mogoče šteti še Francoza Guillauma Martina in Romaina Bardeta, pa Kolumbijce Naira Quintano, Rigoberta Urana in Miguela Angela Lopeza ter še Španca Mikela Lando, skratka prvo deseterico najboljše uvrščenih v skupnem seštevku, z odštetim Britancem Adamom Yatesom, ki je povedal, da ne vozi na skupno zmago – svoje načrte kujejo v tišini.

Pogačar nič ne skriva

Le eden ne skriva ničesar. To je Tadej Pogačar. Mladi Gorenjec je eksplodiral v Pirenejih, ko je s skoki mučil Rogličeve tekmece in reprezentančnega kolega samega, jezen zaradi izgube časa v vetrovni sedmi etapi je zaostanek izničil tam, kjer se počuti najbolje, in pogumno tudi napovedal, da ga zanimajo zmage, tudi končna. Čeprav z Rogličem na trenutke prijateljsko sodelujeta, pri nas pa ju slavimo zaradi dvojnih slovenskih zmag, ne gre pozabiti, da sta člana konkurenčnih ekip.

Pogačar sicer v UAE Emirates niti približno nima takšne podpore kot Roglič v Jumbo-Vismi, zato bo zanimivo videti, kako se bodo v nizozemski ekipi lotili slovenske grožnje slovenski zmagi. Že v petek bo šlo na nož.

