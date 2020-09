Ponižni Bernal hvalil Rogliča

Egan Bernal je lani presenetljivo osvojil Tour de France, potem ko so imeli pri Ineosu kot potencialnega zmagovalca sprva v mislih Gerainta Thomasa. A je Tour nepredvidljiv, kolesarji pa se zavedajo, da na končni izid vpliva ogromno dejavnikov.

Kolumbijec je letos ob Primožu Rogliču osrednji favorit. Za zdaj gre slovenskemu šampionu bolje od nog, saj je v skupnem seštevku v rumeni majici. Odlično je na poti tudi mladi Tadej Pogačar, ki je v nedeljo z etapno zmago prišel do največjega uspeha v karieri.

Prav on je začel skakati na Col de Marie Blanque, na katerem se je naredila selekcija, v krogu najboljših pa je bil ob njem, Rogliču in Bernalu še Mikel Landa. Na koncu smo videli novo slovensko dvojno zmago.

"V nedeljo še ni bil ta dan"

"Res je, da so bili preostali kolesarji na cilju pred mano, ampak sem zelo zadovoljen z rezultatom. Sprejeti moramo stvari in ostati pozitivni. Boljši sem bil kot prejšnje dni," je dejal lanski zmagovalec.

Foto: Reuters

Na zadnjem vzponu na Col de Marie Blanque je tudi sam poskusil s skokom, vendar so mu vsi sledili. Na vrhu prelaza je skušal pridobiti bonifikacijske sekunde, vendar sta ga Roglič in Tadej Pogačar prehitela: "Poskusil sem, vendar ne moreš narediti nečesa, če nimaš pravih nog. Načrt je počakati na pravi trenutek. Čutiti moraš, kdaj bo šlo. V nedeljo še ni bil ta dan. Preostali so bili zelo močni. To je Tour de France, največja dirka na svetu, in kolesarim z najboljšimi. V skupnem seštevku sem drugi, spoštujem druge, zato sem zadovoljen z rezultatom."

Lepe besede namenil slovenskemu šampionu

Za rumenim Rogličem, ki je največji konkurent, v skupnem seštevku zdaj zaostaja 21 sekund: "Izgubil sem nekaj bonifikacijskih sekund, ampak sem si pridobil samozavest za drugi del dirke, zlasti za Alpe. Najpomembnejše je, da ostanem miren, motiviran in se dobro regeneriram. Rad bi osvojil dirko, vendar moram ostati z nogama trdno na tleh."

Foto: Reuters

Čeprav je v nedeljo izgubil nekaj časa v primerjavi s članom Jumbo Visme, temu ne posveča pretirane pozornosti, saj je osredotočen nase: "Mislim, da je v tem delu dirke tudi pomembno, kako se počutiš na kolesu. In moje je bilo boljše kot dan prej. V nedeljski etapi sem se bolje počutil. V zadnjem klancu sem zelo užival. Zelo strm in kratek je bil. V takšnih vzponih lahko narediš veliko razliko. Dobro sem se počutil, zato sem pridobil na samozavesti."

Že lani smo lahko ob njegovem največjem uspehu videli, da je skromen kot kolesar in oseba, povrhu vsega pa spoštuje prav vse tekmece. In tudi o Primožu ima dobro mnenje: "Je inteligenten kolesar in oseba. Mislim, da se je z lanskih Grand Tourov veliko naučil. Napadal je na polno in zato verjetno letos dela drugače. Vendar bi se osredotočil nase in mislim, da delam najbolje, kar lahko. Grem iz dneva v dan."