Junak Pogačar nagovarjal Rogliča in Bernala

Zgodba, ki jo pišeta Primož Roglič in Tadej Pogačar na letošnjem Touru, je nekaj posebnega. Katapultirala sta se v središče pozornosti. Roglič je v deveti etapi prišel do rumene majice, v kateri bi rad prikolesaril do Pariza, 21-letni Pogačar pa je že na premiernem Touru med najboljšimi. Povrhu vsega je bil kralj nedeljskega etape.

S tem dosežkom je postal drugi najmlajši kolesar po letu 1993, ki je skočil do etapnega uspeha. Pred tem je to uspelo Lanceu Armstrongu.

"Ne vem, noro je po tako težkem dnevu zmagati dirko. Hvala moštvenim kolegom, ki so dobro opravili delo. Vesel sem, da sem zmagal. Skušal sem pridobiti čas v generalni razvrstitvi. 300 metrov pred ciljem sem se odločil. V igri je bilo še nekaj sekund in etapna zmaga. Ne vem, kaj se je zgodilo. Šel sem na polno."

Po črnem petku, sledili sončni sobota in nedelja

Če ne bi imel smole v sedmi etapi, v kateri je zaradi težav izgubil lepo število sekund, bi bil zdaj povsem blizu rumeni majici. A je v zadnjih dveh dneh naredil ogromen preskok. Najprej je v soboto pobegnil vsem zvezdnikom, postavil rekord na Col de Peyresourde, katerega je prikolesaril v 24 minutah in 35 sekundah. Pred njim je imel debelih 17 let rekord Aleksander Vinokurov.

Čeprav je dva dneva garal, je bilo veliko vprašanje, koliko moči je ob tem izgubil. A je tudi v nedeljo dodobra navil obrate in prav po njegovi zaslugi so favoriti za skupno zmago na vzponu na prelaz Col de Marie Blanque začel odpadati kot po tekočem traku, kar je bila voda na mlin Primoža Rogliča.

Odpadel je rumeni Adam Yates, odpadli so drugi. Ob njima sta ostala le Egan Bernal (Ineos Grenadiers) in Mikel Landa (Bahrain McLaren). Ko so ujeli ubežnika Marca Hirschija, se je peterica udarila za etapno zmago. Ogromno zadovoljstva je prinesla prav Pogačarju, ki se je z Rogličem veselil dvojne zmage.

"Upam, da bova s Primožem naredila dobre stvari"

Oba sta imela razlog za veselje. Pišeta slovenski Tour. "Primož je res dober. Tukaj je že zmagal in bo še. Upam, da bova skupaj naredila dobre stvari. Ne vem, kako naj opišem. Res je lepo videti Slovence v ospredju," je v pogovoru za nacionalno televizijo dejal Pogačar, ki ima s svojim načinom kolesarjenja vse več navijačev: "Neverjetno. Po tako težkem dnevu, tednu zmagati proti najboljšim na svetu, je nekaj izjemnega. Na zadnji vzpon sem se počutil dobro. Res, da je šlo prej na polno. Mraz je odigral svojo vlogo pri prvem vzponu. Na zadnjem sem poizkusil, a se jih nisem mogel otresti. Na koncu mi je uspelo zmagati."

V zaključku se je sprva prilepil v zavetrje Hirschija, ki je pred tem bežal 90 kilometrov. Švicar je skušal prikolesariti do dnevnega uspeha, a sta mu Slovenca prekrižala načrte: "Ko smo videli Hirschija 15 sekund pred nami, sem rekel fantom, dajmo ga ujeti. Borimo se za zmago. Na koncu nas je sam počakal. Verjetno je mislil, da nas bo v šprintu premagal. Z njim sem že dirkal. Verjetno mu je beg vzel veliko moči. Videl sem, da imam dobre noge."

"Če gledam celoto, sem vesel, kar se je zgodilo"

Po treh težkih dneh mu bo ponedeljkov prosti dan dobro del. "Spočil" si bo lahko tudi v torek in sredo, ko sta ravninski etapi, a bo moral paziti, da se mu ne pripeti kaj nepredvidljivega kot v petek. Napake ne bo smel narediti. Pogačar ima vse več navijačev med ljubitelji kolesarstva. Foto: Reuters

"Če gledam celoto, sem vesel, kar se je zgodilo. V eni etapi je bila napaka, vendar smo v naslednjih dveh pridobili. Dobro je."

V skupnem seštevku je zdaj napredoval na sedmo mesto in za vodilnim Rogličem zaostaja 44 sekund, približal pa se je tudi Bernalu v boju za belo majico. Prednost Kolumbijca, ki je lani osvojil Tour de France, zdaj znaša 23 sekund.