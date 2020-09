Vendarle uspeh Švicarja, ki sta mu jo pred dnevi zagodla Roglič in Pogačar

"To so sanje, moja prva profesionalna zmaga in to kar na Touru … Neverjetno je! Sem pa ves čas dvomil, da mi lahko uspe. Vedel sem, da so tekmeci blizu, v glavi so se mi vrtele slike iz zadnjih dveh etap, ko sem bil blizu zmagi, pa mi je spodletelo. Šele v zadnjem kilometru se mi je zazdelo, da mi danes lahko uspe," je v cilju s solznimi očmi razlagal Hirschi.

Drugo mesto je danes zasedel Francoz Pierre Rolland ( B&B Hotels - Vital Concept), tretje pa Danec Soren Kragh Andersen (Team Sunweb). Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Tadej Pogačar (UAE EMirates) sta v cilj prikolesarila 2 minuti in 33 skund za zmagovalcem, na 24. in 26. mestu.

Pri vrhu skupnega seštevka sprememb ni bilo, Roglič ostaja v vodstvu, 21 sekund pred Eganom Bernalom (Ineos Grenadiers), 30 pred Guillaumom Martinom (Cofidis) ... Pogačar je še naprej sedmi (+ 0:44).

Ni bil ravno dan počitka

"Danes ni bil ravno dan za počitek, ni bila ravno enostavna etapa. Pričakovali smo beg od štarta, druge ekipe pa so nato narekovale hud tempo. Je pa bilo to dobro ogrevanje za jutri," je v cilju povedal Roglič.

Jutri kolesarje čaka naporna 191,5-kilometrska etapa s sedmimi kategoriziranimi klanci, dvema prve, dvema druge in tremi tretje kategorije. Tudi cilj bo v klanec, na vrhu prelaza Peyrol, 1.589 metrov nad morjem.

Izidi 12. etape: 1. Marc Hirschi (Švi) Team Sunweb 5;08:49

2. Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 0:47

3. Soren Kragh Andersen (Nor) Team Sunweb 0:52

4. Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels-Vital Concept

5. Jesus Herrada (Špa) Cofidis

6. Max Schachmann (Nem) Bora-Hansgrohe

7. Hugo Houle (Kan) Astana Pro Team

8. Sebastien Reichenbach (Švi) Groupama-FDJ isti čas

9. Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 0:56

10. Nicolas Roche (Irs) Team Sunweb isti čas

…

24. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 2:30

26. Tadej Pogočar (Slo) UAE Team Emirates

35. Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott

45. Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates isti čas

88. Matej Mohorič (Slo) Bahrain-McLaren 13:38 Skupni vrstni red: 1. Primož Roglič (Slo) Team Jumbo-Visma 51;26:46

2. Egan Bernal (Kol) Ineos Grenadiers 0:21

3. Guillaume Martin (Fra) Cofidis 0:28

4. Romain Bardet (Fra) AG2R la Mondiale 0:30

5. Nairo Quintana (Kol) Team Arkea-Samsic 0:32

6. Rigoberto Uran (Kol) EF Pro Cycling 0:32

7. Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates 0:44

8. Adam Yates (VBr) Mitchelton-Scott 1:02

9. Miguel Angel Lopez (Kol) Astana Pro Team 1:15

10. Mikel Landa (Špa) Bahrain McLaren 1:42

…

50. Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 1;07:03

96. Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 2;05:40

98. Matej Mohorič (Slo) Bahrain-McLaren 2;07:55

Pred etapo

Po dveh povsem ravninskih etapah v drugem tednu Toura danes 161 kolesarjev, ki so preživeli uvodnih 11 etap, spet čaka nekaj plezanja. Najdaljša etapa Toura ima 218 kilometrov, začela se bo v Chauvignyju, končala pa v Sarranu. Prva klanca na trasi bosta nezahtevna, oba četrte kategorije, prvi, Cote de Saint Martin Terresus (393 m.n.v., 1,5 km vzpenjanja s povprečnim naklonom 8,8 %), je na 95. kilometru etape, drugi, Cote d'Eybouleuf (411 m.n.v., 2,8 km, 5,2 %) na 121.

Nekoliko težja preizkusa karavano čakata ob koncu dneva, Cote de la Croix du Pey (817 m.n.v.) je 4,8-kilometrski klanec tretje kategorije, s šestodstotnim povprečnim naklonom na 177. kilometru, na 192. kilometru pa kolesarje čaka še vrh Suc au Mayja (902 m.n.v.), 3,8-kilometrskega klanca (7,7 %) druge kategorije.

Pričakovati je uspešen pobeg in bitko za pikčasto majico najboljšega hribolazca, ki jo še vedno nosi Francozu Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale), medtem ko se bodo šprinterji za toček spopadli na letečem cilju v Le Doratu na 51. kilometru etape. Ta se bo začela točno opoldne.

