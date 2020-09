Ozadje čustvenega odziva irskega prvaka, ki si je rezerviral zeleno #video

🇮🇪 Pure emotion from the excellent Sam Bennett 👏



"I don't think it's hit me. You dream of it and you never think it'll happen."#TDF2020 pic.twitter.com/Fdq4ip0SSf — ITV Cycling (@itvcycling) September 8, 2020

Intervju po 10. etapi letošnjega Toura je bil zagotovo eden najbolj čustvenih na letošnjem Touru. Irec Sam Bennett kar ni mogel verjeti, da mu je uspelo premagati vso šprintersko elito, nato pa na spodbudo novinarja, naj opiše, kaj točno se je dogajalo v zadnjih metrih etape, čustvom pustil svojo pot.

"Veste, sanjaš o tem, pa si misliš, da se to ne bo nikoli zgodilo. Ampak se je," je ponavljal, zraven pa opravičeval svoje solze, češ da ne želi zveneti kot kakšna "cmera".

Leta 2017 je dirko Po Sloveniji končal kot najboljši šprinter. Foto: Vid Ponikvar

Misli so mu najbrž romale nazaj v preteklost, v obdobje, ko mu je bilo tako težko, da je kolo želel obesiti na klin in zaživeti drugačno življenje. To se je dogajalo pred osmimi leti, poročajo na kolesarskem portalu Velonews. Takrat je bil Bennett star 21 let, bil je član ekipe An Post, razvojne ekipe nekdanjega kolesarja Seana Kellyja, pred Bennettom zadnjega Irca, ki mu je uspelo obleči zeleno majico.

Skratka, pred Bennettom je bila svetla prihodnost, a so mu jo – tako kot mnogim pred njim in za njim – prekrižale poškodbe in bolezen.

Eden najbolj zaslužnih za to, da je kljub temu vztrajal na kolesu, je direktor moštva An Post Kurt Bogaerts, poroča Velonews. Po spletu je zaokrožil videoposnetek, v katerem po etapni zmagi Bennetta na dirki An Post Ras razpravlja, da je prav to tisto, kar je Bennett potreboval. "Samozavest," je dejal.

Bennett je res vztrajal in leto pozneje prestopil v prokontinentalno ekipo NetApp. Ekipa se je pozneje preimenovala v Boro in stopila še stopničko višje, med ekipe svetovne serije.

Sam Bennet je do zdaj s Tourom imel hladno-tople odnose. Svojega prvega leta 2015 ni dokončal, leto pozneje je dirko končal kot zadnji, kar mu je prineslo nagrado rdeča lanterna, ki jo podeljujejo kolesarju, ki Tour zaključi povsem na repu skupne razvrstitve. Letos mu gre odlično, etapni zmagi na 10. etapi je dodal še 2. mesto na 3. etapi, 3. na 5. etapi in 4. na uvodni.

Tudi danes bo etapo odpeljal v zeleni majici najboljšega šprinterja. Pred Petrom Saganom, ki je Tour že sedemkrat zaključil kot najboljši šprinter, ima 21 točk prednosti.

