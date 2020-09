Favoriti tokrat le opazovali dogajanje, v petek bo drugače

Potem ko je bil na letošnji francoski pentlji že dvakrat blizu etapnemu uspehu, nazadnje pred dnevi v deveti etapi, ko sta mu zmago v zadnjih metrih izmaknila Roglič in Tadej Pogačar (UAE Emirates), je imel danes 22-letni Švicar Marc Hirschi (Sunweb) vendarle razlog za veselje. Dobil je najdaljšo etapo letošnjega Toura, spet je uprizoril imeniten solo pobeg, tekmecem je ušel kakšnih 30 kilometrov do cilja, o uspehu pa je zaradi izkušenj iz preteklosti dvomil vse do zadnjega kilometra.

Vrhunci 12. etape:

Une difficile étape qui a vu un coureur de 22 ans 🇨🇭 @MarcHirschi s'imposer et remporter sa première victoire sur le Tour de France.



🎬 Voici les meilleurs moments de l'étape en 1'#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/DH9pPhTuHS — Tour de France™ (@LeTour) September 10, 2020

Dobro ogrevanje za petek

A favoriti za skupno zmago na čelu z rumenim Primožem Rogličem, Pogačarjem in kolumbijsko falango so se danes potuhnili in le opazovali dogajanje v ospredju. "Ni bil ravno dan počitka," je sicer priznal prvi slovenski zvezdnik, spet zadovoljen, da so ga moštveni kolegi varovali pred nevarnostmi, a se je že ozrl proti petku: "Mislim, da je bila ta etapa dobro ogrevanje. Jutri bo še veliko težje in nov izziv za nas."

Primož Roglič in njegovi kolegi iz moštva Jumbo-Visma lahko v petek pričakujejo kakšen napad. Foto: Reuters

Stresni četrtek bodo čutili v nogah

V skupnem seštevku na vrhu ni bilo sprememb, prva deseterica je zadržala položaje in časovne zaostanke, a bi se lahko to jutri spremenilo, pa meni Egan Bernal, nosilec bele majice najboljšega mladega kolesarja na dirki in z 21 sekundami zaostanka v skupnem seštevku Rogličev najnevarnejši tekmec. "Danes je bila dolga in v začetku, do uspešnega pobega, precej stresna etapa, ki jo bomo jutri zagotovo čutili v nogah. Petkova etapa bo težka, s strmimi klanci, in bo zato vplivala na skupni seštevek dirke," je prepričan lanski prvak Toura.

Kaj pripravlja Egan Bernal? Foto: Reuters

Nov napad Pogačarja?

Nevarnostim se je danes dobro izogibal tudi Tadej Pogačar ob pomoči vse redkejše ekipe UAE Emirates in rojaka Jana Polanca. V skupnem seštevku je ohranil sedmo mesto, petek pa tudi njemu ponuja priložnost, da še nekoliko zmanjša 44 sekund zaostanka za Rogličem. Enaindvajsetletni Gorenjec se je z agresivno vožnjo izkazal že v dveh pirenejskih etapah prejšnji konec tedna, če bi napadal tudi v petek, najbrž ne bi presenetilo nikogar več.

Pa Tadej Pogačar? Foto: Reuters

Saganu se izmika zelena majica

Bora-Hansgrohe je danes napadala za Petra Sagana, glavni cilj nemške ekipe je najbrž bil, da se otrese nosilca zelene majice, Irca Sama Bennetta (Deceuninck QuickStep), ter svojemu slovaškemu zvezdniku omogoči vrnitev v boj za kos oblačila, s katerim je že sedemkrat prikolesaril v Pariz. Ni se jim izšlo in Saganu počasi zmanjkuje priložnosti, da bi podaljšal zeleni niz na Touru. Do konca letošnje dirke ima na voljo le še tri ravninske etape, za Bennettom pa 66 točk zaostanka.

🏆 Jerseys and rankings after stage 12 🏆



🏆 Maillots distinctifs et classements après l'étape 12 🏆#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/Ofq1Q1fjgq — Tour de France™ (@LeTour) September 10, 2020

Tudi nosilec pikčaste majice, Francoz Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale), ki si je 36 točk za vodstvo v razvrstitvi za najboljšega hribolazca Toura nabral s pobegi na nezahtevnih klancih tretje in četrte kategorije, bo kmalu zdrsnil po lestvici. Že danes se je mučil na zadnjem vzponu druge kategorije, jutri pa tudi njega čaka mučenje.

Oko je na pikčasto majico vrgel tudi ljubljenec francoskih ljubiteljev kolesarstva Julian Alaphilippe (Deceuninck QuickStep), ki je napadel že danes, a prepozno, da bi lahko ogrozil prvo zmago Hirschija med profesionalci. A je Francoz zagrozil tekmecem: "Prihajajo štiri etape z zahtevnim profilom, ki mi kar dobro ustrezajo, Začenši z jutrišnjo."

Izidi 12. etape: 1. Marc Hirschi (Švi) Team Sunweb 5;08:49

2. Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 0:47

3. Soren Kragh Andersen (Nor) Team Sunweb 0:52

4. Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels-Vital Concept

5. Jesus Herrada (Špa) Cofidis

6. Max Schachmann (Nem) Bora-Hansgrohe

7. Hugo Houle (Kan) Astana Pro Team

8. Sebastien Reichenbach (Švi) Groupama-FDJ isti čas

9. Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 0:56

10. Nicolas Roche (Irs) Team Sunweb isti čas

…

24. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 2:30

26. Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates

35. Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott

45. Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates isti čas

88. Matej Mohorič (Slo) Bahrain-McLaren 13:38 Skupni vrstni red: 1. Primož Roglič (Slo) Team Jumbo-Visma 51;26:46

2. Egan Bernal (Kol) Ineos Grenadiers 0:21

3. Guillaume Martin (Fra) Cofidis 0:28

4. Romain Bardet (Fra) AG2R la Mondiale 0:30

5. Nairo Quintana (Kol) Team Arkea-Samsic 0:32

6. Rigoberto Uran (Kol) EF Pro Cycling 0:32

7. Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates 0:44

8. Adam Yates (VBr) Mitchelton-Scott 1:02

9. Miguel Angel Lopez (Kol) Astana Pro Team 1:15

10. Mikel Landa (Špa) Bahrain McLaren 1:42

…

50. Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 1;07:03

96. Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 2;05:40

98. Matej Mohorič (Slo) Bahrain-McLaren 2;07:55

