"Roglič in Pogačar sta pošasti", "Primož postaja vse rumenejši", "Tour ima gospodarja" …

"Dva vesela Slovenca," je tvitnila Rogličeva ekipa Jumbo-Visma.

"V rumeni majici v Parizu si je težko predstavljati koga drugega kot Primoža Rogliča," je dejal slavni novinar David Walsh, ki je med prvimi razkrival dopinške avanture Lancea Armstronga.

Biggest day at the Tour de France so far. Stage brilliantly won by Danny Martínez, Primoz Roglic seriously tightened his hold on Yellow Jersey, Tadej Pogacar jumps up to second, Bernal loses 38secs to Roglic. Hard to see anyone other than Roglic in yellow on Champs Elysees. — David Walsh (@DavidWalshST) September 11, 2020

"Slovenija je dežela z dvema milijonoma prebivalcev (manj kot jih ima prestolnica Madrid) in je s Primožem Rogličem ter Tadejem Pogačarjem na poti proti dvojni zmagi na Touru."

Eslovenia es un país de 2 millones de habitantes (menos que Madrid capital) que va camino de hacer un doblete en el Tour de Francia con Primoz Roglic y Tadej Pogacar. — Nacho González (@SwinxySports) September 11, 2020

"Sladko-kisla etapa za Kolumbijo, če upoštevamo, da sta Pogačar in Roglič odlična v kronometru, Bernal pa ima minuto zaostanka za Primožem. Uničujoče."

#TDF2020 etapa agridulce para colombia teniendo en cuento que pogacar y roglic son muy buenos en la contrarreloj y con Egan a 1 minuto de Primoz es algo devastador. — Edison (@edisonosorio_) September 11, 2020

"Primož Roglič in Tadej Pogačar, dva Slovenca, prvi in drugi na Dirki po Franciji. Prištejte še Luko Dončića in Jana Oblaka, najboljša v svojih športih, in to v deželi z dvema milijonoma prebivalcev."

Primoz Roglic y Tadej Pogacar. Dos eslovenos, 1º y 2º del Tour de Francia. Sumen a Luka Doncic y Jan Oblak, de lo mejorcito en sus respectivos deportes, en un país de 2 millones de habitantes. — Mario Pérez (@mariopg11) September 11, 2020

"Primož Roglič je odločil Tour de France."

Primoz Roglic sentencia el Tour de France — Carlos Andrés (@124carlosandres) September 11, 2020

"Primož Roglič postaja vse rumenejši, ali nekaj takega."

When the going gets tough the tough get going! Primož Roglič is getting yellower ... or something 💪😎🇸🇮 — Ingar Johansen (@ingarillos) September 11, 2020

"Roglič in Pogaćar sta pošasti. Fora'je, da ko Primož enkrat obleče majico vodilnega, je večinoma ne sleče več."

Rogliç y Pogaçar son unas bestias.



La vuelta es que la mayoría de las veces, cuando Primoz se pone la camiseta de líder, NO LA SUELTA. — la nada (@oreganoatodo) September 11, 2020

"Poiščite mi bolj dolgočasnega kolesarja, kot je Primož Roglič."

Trouvez moi un coureur plus ennuyeux que Primoz Roglic. — Théo (@PerrinhoJR) September 11, 2020

"Ni kaj, Primož Roglič je zmagovalec Toura."

Campeón del tour primoz roglic nada que hacer, #retirodenairo #FullHD — Diego Gutierrez (@diegoFullHD1) September 11, 2020

"Pravijo, da vsakega kolesarja doleti slab dan. Za nami je že 13 etap, Primož pa nič."

En el ciclismo se dice que todos tienen un día malo!!! Ya llevamos 13 etapas y Primož Roglič nada de nada!!! pic.twitter.com/zN8s5eFQml — pikiko (@pikiko66) September 11, 2020

"Primož Roglič še močnejši pri vzpenjanju kot spuščanju."

#Replay 🎥 / #TDF2020 : 🇸🇮 Primoz Roglic (TJV) semble plus fort en montée qu’en descente 😅 (oui oui c’est bien lui).



Il aura mis du temps à se remettre de cette chute, et décida de se mettre au cyclisme. pic.twitter.com/eW0o99Y8Wx — Renaud Breban (@RenaudB31) September 11, 2020

