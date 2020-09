Velik uspeh Mezgeca, Roglič in Pogačar varna!

Dirka po Franciji, potek 14. etape:

Cilj - Kolesar Sunweba Kragh Andersen je zvito pobegnil glavnini in se na koncu veselil uspeha kariere. V ozadju se je vnel šprint glavnine, v kateri je bil izvrsten Luka Mezgec, ki je osvojil izvrstno drugo mesto. Kaj bi bilo, če Andersen ne bi pobegnil ...

🎬 Relive the final kilometre in Lyon and 🇩🇰 Søren Kragh Andersen's brilliant win after a late attack!



🎬 Retrouvez le dernier kilomètre à Lyon avec la victoire en solitaire de 🇩🇰 Søren Kragh Andersen après une attaque à 3km de l'arrivée#TDF2020 pic.twitter.com/dLX8wgP90k — Tour de France™ (@LeTour) September 12, 2020

Luka Mezgec je v 14. etapi prikolesaril do izvrstnega drugega mesta. Foto: Grega Valančič/Sportida

1 SØREN KRAGH ANDERSEN TEAM SUNWEB 04h 28' 10'' 2 LUKA MEZGEC MITCHELTON - SCOTT 3 SIMONE CONSONNI COFIDIS 4 PETER SAGAN BORA - HANSGROHE 5 CASPER PHILLIP PEDERSEN TEAM SUNWEB 6 JASPER STUYVEN TREK - SEGAFREDO 7 MATTEO TRENTIN CCC TEAM 8 OLIVER NAESEN AG2R LA MONDIALE 9 SONNY COLBRELLI BAHRAIN - MCLAREN 10 MARC HIRSCHI TEAM SUNWEB

1 PRIMOŽ ROGLIČ TEAM JUMBO - VISMA 61;03:00 2 TADEJ POGAČAR UAE TEAM EMIRATES 0:44 3 EGAN BERNAL INEOS GRENADIERS 0:59'' 4 RIGOBERTO URAN EF PRO CYCLING 1:10'' 5 NAIRO QUINTANA TEAM ARKEA - SAMSIC 01:12 6 MIGUEL ANGEL LOPEZ ASTANA PRO TEAM 01:31 7 ADAM YATES MITCHELTON - SCOTT 01:42 8 MIKEL LANDA BAHRAIN - MCLAREN 01:55 9 RICHIE PORTE TREK - SEGAFREDO 02:06 10 ENRIC MAS MOVISTAR TEAM 02:54

🏆 🇩🇰 Søren Kragh Andersen claims the win! 🏆



🏆 Victoire de Søren Kragh Andersen ! 🏆#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/Og4emyZXTG — Tour de France™ (@LeTour) September 12, 2020

3 km do cilja - Skočil je Kragh Andersen (Sunweb). Videti je, da bi se lahko odpeljal sam do cilja.

5 km do cilja - Iz glavnine je skočil Julian Alaphilippe, a bil kmalu ujet.

8 km do cilja - Tiesj Benoot (Sunweb) je ujet. Zdaj je skočil Lennard Kämna (Bora Hansgrohe). Richie Porte je ujel glavnino.

8,6 km do cilja - Richie Porte (Trek Segafredo) je imel defekt in moral menjati kolo.

11 km do cilja - Tiesj Benoot (Sunweb) je skočil in se odlepil glavnini, ki ni reagirala.

14 km do cilja - Obeta se izjemno razburljiv zaključek 14. etape, v kateri bodo v ospredju šprinterji. Kaj lahko pripravi Luka Mezgec?

24 km do cilja - Rumena majica Primoža Rogliča bo danes uspešno prestala vse pasti trase. Ali bo Luka Mezgec prišel do najboljše etapne uvrstitve na Touru? Ponudila se mu bo nova priložnost.

42 km do cilja - Povprečna hitrost v dozdajšnjem poteku etape znaša 41,4 km/h. Glavnina je še vedno strnjena skupaj. Pričakuje se ciljni šprint, v katerem bo imel lepo priložnost Luka Mezgec, saj so nekateri šprinterji zaostali in niso v skupini Primoža Rogliča, Tadeja Pogačarja in druščine.

60 km do cilja - Glavnina s Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem na čelu je zdaj v ospredju. Skupina z zeleno majico, ki jo nosi Sam Bennett, zaostaja že sedem minut. Obeta se lepa priložnost za Luko Mezgeca, ki je v glavnini skupaj s Petrom Saganom in Elio Vivianijem.

90 km do cilja - Stefan Küng (Groupama-FDJ) ima le še 30 sekund prednosti pred glavnino. Bo danes dan Luke Mezgeca (Mitchelton Scott)? V glavnini je glavni šprinter Peter Sagan, zato pa v zeleno majico oblečeni Sam Bennett zaostaja 1:40.

109 km do cilja - Glavnina je ujela Edwarda Theunsa (Trek-Segafredo), za Stefanom Küngom (Groupama-FDJ), ki je sam v begu pa zdaj zaostaja le še 1:42.

122 km do cilja - Edward Theuns (Trek-Segafredo) ne more držati tempa Stefana Künga (Groupama-FDJ), ki si je prikolesaril 34 sekund prednosti, glavnina pa zaostaja 2:47.

125 km do cilja - Gorski cilj II. kategorije (Col du Beal 10,2 km/5,6-odstotni naklon)

1. Stefan Küng (Groupama-FDJ) 5 točk

2. Edward Theuns (Trek-Segafredo) 3

3. Lennard Kämna (Bora Hansgrohe) 2

4. Felix Grossschartner (Bora Hansgrohe) 1

140 km do cilja: kolesarji se vzpenjajo na najtežji vrh dneva, Col de Bael (II. kat., 1390 m.n.v., 10,2 km, 5,6 %), vodilna kolesarja že nekaj več kot pet minut pred glavnino, v kateri za zdaj mirno kolesarijo tudi vsi Slovenci.

150 km do cilja: ubežnika imata 3:55 prednosti pred glavnino.

Provizorični vrstni red v boju za zeleno majico najboljšega po točklah:

1. Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), 262

2. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), 201

3. Bryan Coquard (B&B Hotels-Vital Concept), 162

4. Caleb Ewan (Lotto-Soudal), 158

5. Matteo Trentin (CCC Team), 157

...

Izidi šprinta v Courpièru:

1. Edward Theuns, 20 točk

2. Stefan Küng, 17

3. Peter Sagan, 15

4. Maximilian Schachmann, 13

5. Matteo Trentin, 11

6. Sam Bennett, 10

7. Daniel Oss, 9

8. Felix Grossschartner, 8

9. Lukas Pöstlberger, 7

10. Michael Morkov, 6

11. Daryl Impey, 5

12. Edvald Boasson Hagen, 4

13. Caleb Ewan, 3

14. Tony Martin, 2

15. Tim De Clercq, 1

160 km do cilja: Švicar Küng je vzel prvo gorsko točko dneva na Cote du chateau d'Aulteribe (IV. kategorija), na letečem ciolju v Courpieru nekaj kilometrov za tem pa je do maksimalnih 20 točk prišel Belgijec Theuns. Küng jih je tam vknjižil 17, pomembnih 15 pa Peter Sagan, ki je s kolegom iz Bore Maximilianom Schachmannom močno pospešil že na vzponu na d'Aulteribe. Nosilec zelene majice Bennett je prišel do desetih točk.

✅ Job done for @petosagan, who scores 15 points with the help of @MaxSchachmann. 10 points for @Sammmy_Be. 💚



✅ Opération réussie pour Peter Sagan qui marque 15 points avec l'aide de Max Schachmann. Sam Bennett en marque 10. 💚#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/WxxeLslunh — Tour de France™ (@LeTour) September 12, 2020

170 km do cilja: Bol in Pedersen sta obupala, v begu ostaja le še dvojica Küng in Theuns, ki si je prikolesarila slabe tri minute prednosti pred glavnino. Ta se je umirila, bežeča kolesarja nista nevarna v nobeni razvrstitvi.

175 km do cilja: pripravljeni za boj za pobeg so kolesarji že proti ničtem kilometru, ki označuje konec nevtrealne vožnje in pravi začetek etape pripeljali z več kot 40 km/h, nato pa je hitrost le še narasla. Poskusi pobegov so hitrost karavane dvignili prek 50 km/h, pobegniti pa je nazadnje uspelo Stefanu Küngu (Groupama FDJ), Ceesu Bolu (Sunweb) in Edwardu Theunsu (Trek-Segafredo). Bol je nato malo zaostal, s skokom iz glavnine se mu je pridružil še Casper Pedersen (Sunweb) in zdaj Küng in Theuns kolesarita dobri dve minuti pred glavnini ter slabo minuto pred zasledovalcema.

20km of hard racing and the battle for the break is still on... Attackers are inspired by Stage 14's challenges#TDF2020 #TDFdata pic.twitter.com/fSqXBtuxi1 — letourdata (@letourdata) September 12, 2020

Štart: od 13.20 se je začela 14. etapa letošnjega Toura, čeprav je označena za bolj ravninsko in naj bi poskrbela predvsem za boj v točkovanju za zeleno majico in se pričakuje manevre Bore-Hansgrohe Petra Sagana, ki napada zelenega Sama Bennetta (Deceuninck-QuickStep), ima vseeno kar pet kategoriziranih klancev, res pa manj zahtevnih, četrte in tretje kategorije, le drugi vzpon dneva bo resnejši, druge kategorije.