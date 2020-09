Pogačar pripravlja za Rogliča presenečenje

"Zadnji teden je bil super. Končal se je z etapno zmago. Neopisljivo je. Teden se je začel z ravninskimi etapami. Zame je bil to najtežji del. Uživam in zadovoljen sem z mojo in ekipno predstavo," je Tadej Pogačar povzel dogajanje v zadnjem tednu Dirke po Franciji.

V nedeljo je prikolesaril še do druge etapne zmage na Touru, kar je njegova že peta na tritedenskih dirkah, potem ko je lani v žep pospravil trojček zmag na Vuelti. A se ne misli ustavljati, hkrati pa poudarja, da kaj takšnega ni pričakoval na štartu v Nici: "Pred Tourom sem vedel, da sem dobro pripravljen. Da bom drugi v skupnem, imel dve zmagi in bil v beli majici, bi težko verjel. Zdaj smo tu. Borili se bomo do konca."

"Primož zmaguje večjo bitko"

V letošnjem letu smo lahko videli že kar nekaj dvobojev med njim in Primožem Rogličem. Vse skupaj se je začelo na državnem prvenstvu na cestni dirki z zaključnim vzponom na Ambrož pod Krvavcem. Takrat je bil hitrejši član Jumbo Visme. Pogi mu je vrnil udarec na kronometru s ciljem na Pokljuki. Zdaj ima na Touru dve zmagi, Primož eno, a ima slednji rumeno majico in 40 sekund prednosti: "Primož zmaguje večjo bitko. On je v rumenem, položaju, kjer brani. Jaz probam napadati. Mislim, da se njemu ne gre toliko za etapne zmage, kot ima v mislih rumeno majico. Tudi jaz jo imam. Nihče se ne obremenjuje, kdo ima več zmag."

V nedeljski gorski etapi na Grand Colombier je imel Pogačar v zaključku več moči od rojaka. Foto: Reuters

Čeprav sta mu sicer pri srcu bolj všeč modra in rdeča barva, pa je z belo na Touru zelo zadovoljen, z veseljem pa bi se oblekel tudi v rumeno opravo: "Na žalost mojih barv ni na Touru. Z belo sem kar zadovoljen, z rumeno malenkost bolj. Katerakoli barva je, je fenomenalno. Težko dojemam, da sem zmagal že dve etapi. Na prvem Touru živim svoje sanje."

"Rezultati testov na urinu in krvi pokažejo, če si čist ali ne. Imam čisto vest."

Po koncu prvih dveh tednov so na slovenska kolesarska zvezdnika naslovili tudi vprašanja o njuni čistosti v svetu kolesarstva. Primož je včeraj v mirnem slogu ovrgel očitke, kakor tudi mladi Pogačar: "V zaključkih, zadnjih etapah Grand Tourov so vedno kakšna takšna vprašanja. Tudi mene so vprašali. Lahko povem le, da smo testirani vsak dan. Zjutraj, po etapi ... Če zmagaš, sploh. Rezultati testov na urinu in krvi pokažejo, če si čist ali ne. Imam čisto vest, verjetno Primož tudi. Tako je povedal. Toliko o tem. Jumbo Visma ima zelo močno ekipo. Videli smo, da ne more nihče napadati. Za enkrat sem edini, ki sem napadal Primoža in njegovo ekipo. Bomo videli v naslednjih, težjih etapah."

Pogačar ima že dve etapni zmagi na Touru. Foto: Reuters

Na Touru pa so tudi testi za covid-19 in Pogačar je že pred uradno razglasitvijo rezultatov sporočil, da v njegovi ekipi ni nihče pozitiven na novi koronavirus, kar je spodbudna novica. Tadej ima misli usmerjene, kako bi v zadnjih šestih etapah slekel rojaku rumeno majico. Zaveda se, da je pred njim težka naloga. A dokler bo možnost, bo verjel.

"Boja za rumeno še ni konec"

"Jumbo Visma je najmočnejša ekipa to leto, zlasti na Touru. Tudi mi imamo kakovostno moštvo. Samozavestni smo. Če bomo vzeli kaj časa, bi bilo super. Boja za rumeno še ni konec. Ne morem povedati, kako se bomo borili, ker potem ne bo presenečenje. Zelo težko bo. Col de la Loze, kjer bo v sredo cilj težke gorske etape, poznam. Tam smo trenirali. Če imaš dober dan, lahko vzameš kaj časa. Če imaš slabega, lahko hitro izgubiš pol ure. Rumena majica? V Parizu bomo videli, kaj bom nosil. Tudi, če bom nosil dres UAE Emirates, bo za nas dober Tour," poudarja Pogačar.

Zanima ga skupna zmago. Foto: Reuters

Sedma etapa je pri članu UAE Emirates medtem že pozabljena. Takrat je v ravninski etapi izgubil kar 1:20. A se zaveda, da verjetno ne bi videli takšnega nadaljevanja, če tisti dan ne bi izgubil nič in prišel v cilj v družbi najboljših: "Če pogledamo zadnja dva tedna, tista izguba ni bila toliko velika izguba, čeprav je 1:20 veliko. Dalo mi je več prostora za napade in etapne zmage. Če tam ne bi izgubil, bi verjetno ekipa Jumbo Visme dirkala drugače. Ne obremenjujem se zaradi tiste etape. Za ta teden pa upam, da mi je ostalo dovolj v nogah za zaključni boj. Skušal bom napadati in vzeti kakšno sekundo."