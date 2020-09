Roglič poudaril, da ju čuti v srcu

"Čaka nas še kar nekaj zahtevnih dni, tudi pravih klancev. Morali bomo nadzorovati dirko in biti v položaju, ki nam odgovarja. Ali je prednost 40 sekund dovolj, bomo videli v Parizu. V tem primeru je zame boljše biti 40 sekund v prednosti kot v zaostanku. Neverjetno je, da sva dva Slovenca prvi in drugi," je Primož Roglič povedal na drugi in hkrati zadnji prosti dan na Touru.

Pred njim in vsemi kolesarji je še šest etap, od tega tri gorske, sobotni gorski kronometer in dve ravninski.

Njegov največji tekmec v boju za skupno zmago je prav slovenski kolesar Tadej Pogačar, ki je najbolj aktiven med favoriti na letošnjem Touru. Poudarja, da bo v zaključku poskušal pridobiti še nekaj sekund, njegova velika želja pa je, da bi on prikolesaril na Elizejske poljane v rumeni barvi.

"Dirkati moramo tako, da nam odgovarja"

"Samozavesten sem. Tudi celotna ekipa, ki jo imam za seboj, deluje zelo dobro. Bomo videli. Rezultat na koncu bo povedal, koliko moči je ostalo. V danem trenutku je vse dobro. Ostati moramo le zbrani in delati še tako naprej. Bomo videli od vsakega dne posebej, kako se bo vsa stvar odvijala. Stvar je takšna, da moramo z ekipo gledati nase. Dirkati moramo tako, da nam odgovarja. Drugi bodo pokazali, kaj imajo v mislih," razlaga Primož.

Foto: Reuters

S Tadejem sta sicer prijatelja, na cesti pa vsak dirka zase in za svoje moštvo, zato ljubezni v zaključku ne bo čutiti. Vendarle je v igri glavna nagrada največje dirke na svetu: "Ko dirkava, vsak želi zmagati. Sam sem bil razočaran, ker v nedeljo nisem zmagal. Tako kot je, je. Vseeno sva prijatelja, Tadej je prijazen fant, na dirki želi vsak zmagati oziroma dati svoj maksimum."

Prepričan o slovenski zmagi. Upa, da bo to on.

Na Primoža kakor tudi na Tadeja so po nedeljski gorski etapi, v kateri sta spisala še tretjo dvojno slovensko zmago na letošnjem Touru, naslovili vprašanje o dopingu in njuni čistosti. O tem, ali ga motijo tovrstna vprašanja, je Primož mirno odgovoril: "Ja in ne, ker se mi ne zdijo ravno spoštljiva vprašanja z enim možnim odgovorom. Po drugi strani razumem zgodovino rumene majice. Nimam vpliva na ljudi, ki sprašujejo."

Foto: A.S.O./Alex Broadway

Zato pa lahko vpliva nase, kar bo tudi v zadnjem tednu. Verjame, da bo letošnji Tour na koncu slovensko obarvan: "Prepričan sem o tem. Kdo bo zmagovalec? To bomo videli v tem tednu, nekaj dneh. Upam, da bo moje ime." V sredo, ko bo na sporedu najtežja etapa na Touru, bi lahko dobili že marsikateri odgovor.

Če mu bo uspelo priti do življenjskega uspeha, se ga bo veselil s svojima najdražjima. Na Dirki po Franciji ga namreč spremljata žena Lora in sin Lev, vendar ne morejo imeti takšnega stika, kot bi si želeli, saj so zaradi koronavirusa striktni predpisi glede druženja in posamezniki ne morejo prihajati v balonček, ki ga imajo ekipe na dirki: "Lepo je videti, da me podpirata. Moje življenje sta. Omogočata mi, da lahko treniram, da sem toliko odsoten. Lepo je, da ju imam ter čutim njuno prisotnost. Z avtodomom sta tu in potujejo. Je težko, ker so vse te restrikcije zaradi koronavirusa in še kakšni prelazi zaprti. V srcu ju čutim, kar je najbolj pomembno."