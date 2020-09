Znano je, kdo so kandidati za nastop na kolesarskem SP

Selektorja slovenskih reprezentanc v kolesarstvu Andrej Hauptman in Gorazd Penko sta objavila seznam kandidatov in kandidatk za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo od 24. do 27. septembra potekal v Imoli. Na seznamu sta tudi Primož Roglič in Tadej Pogačar, dokončni seznam potnikov na SP bo znan v prihodnjih dneh.