Velika napaka, ki so jo naredili pri Ineosu

Nekdanji kolesar Team Sky, ki se zdaj imenuje Ineos Grenadires, Bradley Wiggins je prepričan, da bi moralo imeti britansko moštvo na Dirki po Franciji svoja zvezdnika Gerainta Thomasa in Chrisa Frooma.

"Mislim, da moraš na takšne dirke vzeti velika imena, ki jih imaš v svoji ekipi," je v analizi na Eurosportu dejal Bradley Wiggins in s prstom pokazal na Gerainta Thomasa in Chrisa Frooma.

Ker sta bila predvidena kot drugi violini, ni nobenega od njiju na letošnjem Touru, pa čeprav sta ga pred lanskim zmagoslavjem Egana Bernala osvojila štirikrat zapored – Froome je sicer zmagal že štirikrat. Vmes ga je za eno leto s prestola vrgel Italijan Vincenzo Nibali.

Kritiziral sestavo moštva

Uradni razlogi, zakaj ju ni, so bili nato drugačni, a je dejstvo, da ekipa Ineos Grenadiers do zdaj še ni pokazala prav nič in ni funkcionirala tako, kot smo bili od nje v preteklosti vajeni. Na način, ki ga demonstrira Jumbo-Visma našega Primoža Rogliča, ki ostaja v rumeni majici vodilnega – na drugem mestu je s 40 sekundami zaostanka Tadej Pogačar.

Bradley Wiggins je kritiziral sestavo ekipo Ineosa. Foto: Reuters

Wiggins, ki je leta 2012 osvojil dirko vseh dirk, je po polomu Bernala v 15. etapi, v kateri se je poslovil od sanj o končni zmagi, kritiziral Dava Brailsforda in sestavo ekipe za tritedensko kolesarsko pentljo.

"Četudi bi bil Thomas recimo izven forme, bi lahko zdržal tempo najboljših v 15. etapi. Zagotovo bi lahko kolesaril tako kot Tom Dumoulin in Richie Porte," je razmišljal Wiggins, ki je za to britansko moštvo kolesaril od leta 2000 do 2015.

"Že prisotnost takšnih zvezdnikov prinaša dodatno širino"

Thomas trenutno skupaj s Froomom tekmuje na Tirreno Adriatico, potem ko sta bila oba zaradi "slabše forme" postavljena na stranski tir. Zdaj je osrednji cilj prvega Giro, drugega Vuelta.

Zvezdnika kolesarstva Geraint Thomas in Chris Froome se pripravljata na Giro oziroma Vuelto. Foto: Reuters

"Že prisotnost takšnih zvezdnikov za mizo ob večerji prinaša dodatno širino. Zlasti Geraint. Mislim, da bi bil zdaj brez težav na mestih, na katerem je Richie (Richie Porte z zaostankom 2:13 zaseda šesto mesto, op. p.), če ne bi bil v formi. Če bi bil, bi se boril za zmago," je poudaril Wiggins in nadaljeval: "Froome kot štirikratni zmagovalec Toura bi si zaslužil, da bi bil tam v ekipi, pa četudi kot priprava za Vuelto. Ne razumem, kako je bil Richard Carapaz takoj imenovan kot enakovredna menjava zanju. Ekipi primanjkujejo izkušnje. Geraint bi v moštvo vnesel povsem drugačno dinamiko. Čez nekaj tednov se bo razjasnilo, kaj dejansko se je zgodilo."