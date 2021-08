Nov dan, nova odpoved Simone Biles. Bo nastopila na gredi?

Ena glavnih zvezd Ria 2016 ter dobitnica 31 kolajn z OI ter svetovnih prvenstev, je šokirala javnost, ko je po ponesrečenem nastopu na preskoku odstopila sredi ekipne tekme, na kateri so Američanke branile naslov. Zaradi psihičnih težav ni branila niti mnogobojske krone, že prej pa je odpovedala tudi finala na preskoku in bradlji.

Bilesova je prek družbenih omrežij sporočila, da jo dajejo "twistieji", s čimer je želela povedati, da njena glava in telo nista usklajena. Ko se to zgodi na primer strelcu, ta zgreši tarčo, če pa ima s tem težave telovadka, si lahko tudi zlomi vrat, je slikovito njene težave skušala pojasniti nekdanja kapetanka ameriške vrste Aly Reismann.

Simone has withdrawn from the event final for floor and will make a decision on beam later this week. Either way, we’re all behind you, Simone.