Nova odpoved Bilesove: Nisem se predala

simone biles ne bo nastopila niti na tekmah v preskoku in dvovišinski bradlji

Ameriška gimnastična zvezdnica Simone Biles je odpovedala še dva nastopa na olimpijskih igrah v Tokiu. Po predčasnem odstopu iz torkove ekipne tekme, zatem pa še mnogoboja, je danes Gimnastična zveza ZDA sporočila, da ena najboljših telovadk vseh časov ne bo nastopila niti na tekmah v preskoku in dvovišinski bradlji.

"Po posvetu z zdravstvenim osebjem se je Simone Biles odločila, da bo odpovedala nastopa v finalih preskoka in dvovišinske bradlje," je zveza zapisala v izjavi za javnost. Dodali so, da se bo Bilesova še odločila glede nastopov na parterju in gredi.

Štiriindvajsetletna 31-kratna dobitnica medalj na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih je v torek šokirala športno javnost, ko je sredi ekipne tekme olimpijskih iger - Američanke so branile naslov - odstopila po ponesrečeni predstavi na preskoku.

Razkrila, da je odstopila v skrbi za duševno zdravje

Sprva se je ugibalo, da se je pri nerodnem doskoku poškodovala, ko jo je s tekmovališča pospremil zdravnik, po tekmi pa je telovadka sama povedala, da je odstopila zaradi duševnih težav. V sredo je ameriška gimnastična zveza sporočila, da je Bilesova po posvetu z zdravnikom odpovedala mnogobojski nastop, kjer bi branila olimpijski naslov.

Njeno ravnanje in pogum pri razbijanju tabujev okoli duševnih težav je v petek pohvalil predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach. Ta je dejal, da je Bilesova po odstopu sredi ekipne tekme z navijanjem za sotekmovalke pokazala pravi olimpijski duh.

Priznanje, da zaradi duševnih težav ni sposobna nadaljevati tekmovanja, pa je po besedah Bacha terjalo veliko poguma.

"Nisem se predala." Foto: Guliverimage

Glava in telo nista usklajena

Bilesova je svoje težave omenila tudi v petkovi objavi na družbenem omrežju Instagram. Ob videu, v katerem med treniranjem vaje pristane na hrbtu na blazinah, je zapisala, da ima trenutno težave "dobesedno z vsemi orodji, kar je slabo".

Ko je nazadnje imela podobne težave, je trajalo dva in več tednov, da so se te umirile. "Čisto odkrito, ni jasne časovnice za to," je še zapisala.

Ob številnih izrazih podpore zanjo se Bilesova tudi sooča s kritikami tistih, ki pravijo, da se je predala. "Za tiste, ki pravite, da sem se predala - nisem se. Kot je vidno na posnetku, moja glava in telo enostavno nista usklajena," je dodala.