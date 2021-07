Čusovitina v solzah končala kariero, nekaj težav za Američanke

Uzbekistanska telovadka Oksana Čusovitina je z današnjim čustvenim nastopom na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu sklenila svojo dolgo in bogato kariero v gimnastičnih dvoranah. Veteranka na gimnastični sceni je že dopolnila 46 let, nastopila pa je že na svojih osmih olimpijskih igrah v karieri. Ameriške telovadke pa so v današnjih kvalifikacijah mnogoboja in na posamičnih orodjih dovolile presenečenje.

Čusovitina, ki blesti na preskoku, je ob prvencu na igrah 1992 v Barceloni, ko je zastopala skupnost neodvisnih držav po razpadu Sovjetske zveze, osvojila olimpijski naslov v ekipni preizkušnji.

Od leta 2006 naprej je tekmovala za Nemčijo, kamor se je preselila zaradi sina, ki je zbolel za levkemijo. Kot članica nemške vrste je v Pekingu 2008 osvojila srebro na preskoku. Od leta 2013 pa zastopa barve svoje domovine, Uzbekistana, in je bila tudi nosilka uzbekistanske zastave na slovesnem odprtju v Tokiu.

Po nastopu tekle solze

Tudi na svojih zadnjih igrah je tekmovala na preskoku. A se kvalifikacije na svojem paradnem orodju niso končale v skladu z željami. Čusovitina je jokala, ko je na svojih zadnjih igrah zgrešila mesto, ki bi jo še peljalo v finalni krog tekmovanja. Tekmovanje je končala na 14. mestu. Kvalifikacije na preskoku so pripadle Američanki Simone Biles.

"Želim si več časa preživeti s sinom Ališerjem, ki se je pred dvema letoma preselil v Italijo. Letos je prejel štipendijo za študij na univerzi in želim si biti z njim," je še pred zadnjim nastopom o svoji nadaljnji karieri dejala zdaj že nekdanja tekmovalka. Njen sin je pri 24 letih starejši od mnogih tekmovalcev in tekmovalk v karavani.

Čusovitina in njena ameriška tekmica Simone Biles. Foto: Guliverimage

Ovacije in vrsta za objem z legendarno telovadko

Kljub temu, da občinstva ni bilo, pa ni manjkalo čustvenih trenutkov. Sotekmovalke in trenerji so se postavili v vrsto, da bi objeli legendarno telovadko. Francoska tiskovna agencija AFP je poročala o "ovacijah" v dvorani, saj so tekmovalki ob njenem slovesu ploskali tam navzoči uradni predstavniki, člani ekip, uradniki in novinarji.

Pozneje je dejala, da so njene oči zalile solze. To so bile "solze sreče, ker me toliko ljudi podpira že tako dolgo. Tako sem hvaležna". Dejala je še, da zelo pogreša občinstvo na tribunah. "Mogoče bom preskočila olimpijske igre v Parizu in se po aplavz s tribun vrnila v Los Angelesu," se je pošalila.

Ruske telovadke presenetile, Bilesova vendarle prva v kvalifikacijah mnogoboja

Ameriške telovadke so v današnjih kvalifikacijah mnogoboja in na posamičnih orodjih dovolile presenečenje. Prvič po letu 2010 namreč na velikih tekmovanjih niso končale na prvem mestu po prvem dnevu, tokrat so jih prehitele telovadke iz Rusije. Prva favoritinja Simone Biles pa je vendarle posamične kvalifikacije mnogoboja končala kot prva.

Prva zvezdnica svetovne gimnastike, Američanka Simone Biles, v olimpijskih kvalifikacijah Tokia ni bila najbolj zanesljiva. Štirikratna prvakinja iz Ria 2016 je naredila nekaj zanjo precej neznačilnih napak, na koncu pa je vendarle po pričakovanjih prišla v finale na vseh orodjih.

Bilesova je bila naposled le najboljša v mnogoboju. Foto: Guliverimage

Na preskoku je bila najboljša Bilesova pred rojakinjo Jade Carey in Brazilko Rebeco Andrade. Na gredi je v kvalifikacijah za dvojno zmago poskrbela Kitajska z Guan Chenchen in Tang Xijing, tretja je bila Američanka Sunisa Lee, Bilesova je bila sedma.

Trepetala za finale na dvovišinski bradlji

Najbolj je ameriška zvezdnica trepetala za nastop v finalu na dvovišinski bradlji, kjer je bila sicer šele deseta, a je kot zadnja še ujela finale, ker so bile pred njo štiri ruske predstavnice, v finalu pa lahko nastopita največ dve telovadki iz posamezne države. Na parterju pa je bila najboljša Italijanka Vanessa Ferrari pred Bilesovo in Careyjevo.

V posamičnih kvalifikacijah mnogoboja, kjer si je boj za medalje zagotovilo 24 najboljših, a tudi največ dve iz iste države, je bila prva Bilesova s 57,731 točke, druga Andradejeva (57,399), tretja pa Leejeva (57,166). V Tokiu bi Bilesova lahko postala prva telovadka po več kot pol stoletja, ki bi ubranila olimpijski naslov v mnogoboju.

V ekipnem mnogoboju pa so morale Američanke priznati premoč ruskim tekmicam. Lilija Ahajmova, Viktorija Listunova, Angelina Melnikova in Vladislava Urazova so zbrale 171,629 točke, druge so bile Američanke s 170,562, tretje pa Kitajke s 166,863.

Preberite še: