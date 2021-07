Šok za Američane že na uvodu

Že uvodni dan košarkarskega turnirja je prinesel prvo presenečenje. Francozi so povsem zasluženo premagali zvezdnike iz lige NBA. Tretjo četrtino so dobili s 25:11, zaostanek 63:69 iz 35. minute pa so Francozi nadoknadili z borbeno igro in nekaj uspešnimi meti z razdalje. Ključna je bila trojka prvega strelca tekme Evana Fournierja (28 točk) za vodstvo 76:74 minuto pred koncem. Štirinajst točk za Francijo je dosegel Rudy Gobert, trinajst pa Nando de Colo. Pri ZDA je razočaral prvi zvezdnik Kevin Durant, ki je zbral le deset točk (met 4:12) in že sredi tretje četrtine dobil četrto osebno napako. Osemnajst točk je dosegel Jrue Holiday, dvanajst Femi Adebayo, enajst pa Damian Lillard.

Na drugi tekmi skupine slavili Čehi

Uvodno tekmo olimpijskega turnirja sta odigrala Iran in Češka. Slednja je zmagala s 84:78, čeprav je zadnjo četrtino izgubila s 17:32. Patrik Auda, ki si klubski kruh služi prav na Japonskem, je bil prvi strelce Češke s 16 točkami. Štirinajst jih je dodal Američan s češkim potnim listom Blake Schilb, enajst pa Jan Vesely.

Patty Mills je blestel proti Nigeriji. Foto: Guliverimage

V skupini B do prve zmage Italija in Avstralija

V skupini B v Italija v evropskem derbiju premagala Nemčijo z 92:82, Avstralija pa je bila prepričljivo boljša od Nigerije (84:67). Italijani so predstavili svoje ekipne sposobnosti in do zmage prišli v zadnji četrtini, ki so jo dobili s 24:10. Pet igralcev je imelo dvomestne številke. Izstopali so Simone Fontecchio z 20 točkami in metom 5:5 za tri točke ter Danilo Gallinari in Stefano Tonut, ki sta jih zbrala po osemnajst. Pri Nemcih je Lo Maodo dosegel 24 točk. Tudi Avstralija je šele v zadnjih desetih minutah potrdila pričakovani dve točki. Pred zadnjo četrtino je imela le še točk prednosti. Patty Mills je bil s 25 točkami prvo ime tekme.

Slovenijo debi čaka jutri zjutraj

V ponedeljek sta na sporedu še prvi tekmi v skupini C. Ob 13.40 po lokalnem času oziroma 6.40 v Sloveniji se bodo predstavili varovanci selektorja Aleksandra Sekulića, kasneje pa se bosta pomerili še Japonska in Španija.