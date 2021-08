Kajakašici v polfinale, jadralki v boje šele v torek, Mihalinec Zidar obstala v kvalifikacijah

Slovenski kajakašici na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta se uvrstili v polfinale 500-metrske preizkušnje, Maja Mihalinec Zidar je v teku na 200 metrov obstala v kvalifikacijah, na delu bosta še Tina Šutej in Luka Janežič. Jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol zaradi prešibkega vetra v boje šele v torek.

Kot prva je na prizorišče zakorakala Maja Mihalinec Zidar in v kvalifikacijah teka na 200 metrov z najboljšim časom sezone zasedla 35. mesto in končala olimpijske nastope. Popoldne bosta na delu še dva slovenska atleta. Tina Šutej bo tekmovala v kvalifikacijah v skoku s palico, poleg nje pa se bo za preboj v veliki finale bojeval tudi Luka Janežič, ki bo nastopil v polfinalu teka na 400 metrov.

Veter prestavil jadralne boje, kajakašici v polfinalu

Z nastopi sta začeli tudi za kajakašici na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman, ki sta se uvrstili v torkov polfinale.

Na delu bi morali biti tudi jadralki v razredu 470 Tina Mrak in Veronika Macarol, a sta deveta in deseta regata zaradi prešibkega vetra prestavljeni na torek. Prestavili so tudi regati za kolajne v razredu 49er FX za jadralke in razred 49er za jadralce.

Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta se uvrstili v polfinale. Foto: Anže Malovrh/STA

Portoričanka z olimpijskim rekordom in zlatom

Olimpijski prvak v skoku v daljino je postal Grk Miltiadis Tentoglou, na 100 metrov z ovirami je slavila Portoričanka Jasmine Camacho-Quinn. Na atletskem stadionu bodo ljubitelji športa spremljali še finalne obračune v teku na 3000 m z zaprekami za moške ter v metu diska in na 5000 metrov za ženske.

Jasmine Camacho-Quinn je postavila olimpijski rekord na 100 metrov z ovirami. Foto: Reuters

Strelsko zlato v disciplini hitrostrelna pištoli na 25 metrov je pripadlo Francozu Jeanu Quiquampoixu, sledili bodo še finalni boji v malokalibrski puški, trojni položaj, za moške.

Indonezijski badmintonistki Greysia Polii in Apriyani Rahayu sta olimpijski prvakinji v dvojicah. Znan bo tudi olimpionik pri posameznikih.

Po koncu preizkušenj cestnega kolesarstva se dogajanje zdaj seli še na velodrom. Kolajne bodo delili v disciplini ekipni sprint za ženske. Pri konjeništvu bomo spremljali preizkušnji v preskakovanju ovir v ekipni in posamični konkurenci.

Kar nekaj končnih odločitev bomo znova videli v športni gimnastiki. Tam bodo podelili medalje v disciplinah krogi in preskok za moške ter parter za ženske.

Na sporedu so tudi finalne odločitve v dviganju uteži za ženske do 87 kg ter v rokoborbi za ženske v prostem slogu do 76 kg in v grško-rimskem slogu za moške do 60 kg in do 130 kg.