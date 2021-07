Prva tekma za Dončića in druščino, Savšek in Kajzerjeva v boj za odličje

Kaja Kajzer se bo v prvem krogu olimpijskega turnirja v judu pomerila z Mongolko Sumiyjo Dorjsuren, če bo uspešna v predtekmovanju, se bo okoli poldneva po slovenskem času morda borila tudi za odličje.

Ob peti uri se bo na tretjo regato predtekmovanja v razredu laser podal edini slovenski jadralec na teh igrah, Žan Luka Zelko. Naši jadralki Veronika Macarol in Tina Mrak bosta s prvo regato začeli šele v sredo.

Ob 6.40 po slovenskem času sledi vrhunec dneva, ko bodo na prvi olimpijski tekmi v zgodovini zaigrali slovenski košarkarji. Vrsta selektorja Aleksandra Sekulića se bo udaril z Argentino.

Ob sedmi uri se bo v boj podal eden od slovenskih adutov za olimpijsko odličje, kanuist Benjamin Savšek, ki ga čaka polfinale v slalomu na divjih vodah. Če se bo prebil v finale, se bo ob 8.45 spustil še v boj za medaljo.

Pestro bo tudi na namiznoteniškem turnirju, ob 4.00 dvoboj drugega kroga čaka Bojana Tokića, ki se bo pomeril s Hrvatom Tomislavom Pucarjem, ob 8.30 pa se bo v dvoboju tretjega kroga z Britancem Liamom Pitchfordom spopadel še Darko Jorgić.

Opoldne bo zanimivo tudi v tokijskem centru za vodne športe, Janja Šegel bo nastopila v predtekmovanju na 200 m prosto, Katja Fain pa na 1.500 m prosto.

Končne odločitve

Odličja se bodo danes delila v moškem triatlonu, pa v taekwondoju za ženske do 67 kilogramov in moške do 80 kilogramov, v namiznem tenisu za mešane dvojice, v plavanju za ženske na 100 m delfin, pa 400 m prosto, moške na 100 m hrbtno in moške v štafeti 4 x 100 m prosto. V dviganju uteži bo znana prvakinja v kategoriji do 55 kilogramov. V rolkanju se bodo za odličja v kategoriji "street" pomerila še dekleta, v strelstvu bosta finala s streljanju na glinaste golobe v ženski in moški konkurenci, v judu pa za borke do 57 kg in borce do 73 kg. V sabljanju bodo komplete odličij podelili ženskam s sabljo ter moškim s floretom, pa v sinhronih skokih v vodo še moškim in kolesarjem z gorskimi kolesi v olimpijskem krosu. V kanuju slalomistom na divjih vodah, pa telovadcem v mnogoboju.

26. julij, slovenski nastopi: 4.00, judo, ženske, do 57 kg - Kaja Kajzer 4.00, namizni tenis, moški, 2. krog - Bojan Tokić 5.00, jadranje, moški, laser, 3. regata - Žan Luka Zelko 6.40, košarka, moški - Argentina - Slovenija 7.00, kajak - kanu, moški, kanu, slalom, polfinale - Benjamin Savšek 8.30, namizni tenis, moški, 3. krog - Darko Jorgić 8.45, kajak - kanu, moški, kanu, slalom, finale – Benjamin Savšek? 11.38, judi, ženske, do 57 kg, finale – Kaja Kajzer? 12.00, plavanje, ženske, 200 m prosto - Janja Šegel 12.00, plavanje, ženske, 1.500 m prosto - Katja Fain

