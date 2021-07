Slovenski košarkarji za uvod proti svetovnim podprvakom

V ponedeljek ob 6.40 po slovenskem času bo slovenska košarkarska reprezentanca dočakala premierni nastop na olimpijskih igrah. Izbranci selektorja Aleksandra Sekulića se bodo v prvem krogu košarkarskega turnirja pomerili s svetovnimi podprvaki Argentinci. Ob 14. uri po slovenskem času bo na sporedu še druga tekma skupine C med Japonsko in Španijo.

Slovenija in Argentina bosta v Tokiu odigrali prvo uradno medsebojno tekmo. Reprezentanci sta se namreč pomerili le na dveh pripravljalnih dvobojih, na katerih so zmagali Južnoameričani. Prvič avgusta leta 2000 v Buenos Airesu (97:89), in drugič leta 2006 v Singapurju tik pred začetkom svetovnega prvenstva na Japonskem, ko je bila Argentina boljša s 94:72. Moštvi bosta moči na parketu znova merili po petnajstih letih, zmagovalec dvoboja pa bo naredil prvi korak k uvrstitvi v četrtfinale olimpijskega turnirja.

V skupini A košarkarskega turnirja igrajo Iran, ZDA, Francija in Češka, v skupini B pa Avstralija, Nigerija, Nemčija in Italija. V četrtfinale se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci vsake skupine ter dve najboljši tretjeuvrščeni ekipi. Po odigranem skupinskem delu, ki bo potekal med 25. julijem in 1. avgustom, bodo štiri četrtfinalne tekme na sporedu v torek, 3. avgusta. Pari četrtfinala bodo določeni z žrebom, ki bo izveden po vseh odigranih tekmah skupinskega dela. Polfinale sledi v četrtek, 5. avgusta, tekmi za tretje mesto in finale pa v soboto, 7. avgusta.

Olimpijski turnir, skupina C: 1. krog

Ponedeljek, 26. julij:

6.40 Argentina - Slovenija

14.00 Japonska - Španija Četrtek, 29. julij:

2. krog

6.40 Slovenija - Japonska

14.00 Španija - Argentina Nedelja, 1. avgust:3. krog

6.40 Argentina - Japonska

10.20 Španija - Slovenija

