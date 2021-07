"Ni še bilo igralca, ki bi nosil tako veliko breme kot Dončić"

"Ne poznam tako dominantnega igralca, ki bi na svojih ramenih nosil tako NBA klub, v preteklosti evropski klub in tudi reprezentanco, ki jo je zdaj popeljal vse do Tokia. V mednarodni košarki po mojem še ni bilo igralca, ki bi tako izstopal oziroma nosil tako veliko breme," o predstavah Luke Dončića meni nekdanji slovenski reprezentant Boštjan Nachbar.

Slovenska košarkarska reprezentanca bo v ponedeljek zgodaj zjutraj po slovenskem času prvič v zgodovini zaigrala na olimpijskih igrah. Slovenci na čelu z Luko Dončićem so s predstavami v kvalifikacijah v Litvi navdušili tudi bivše slovenske reprezentante, med njimi tudi Boštjana Nachbarja. "Ne poznam bolj dominantnega igralca, ki bi na svojih ramenih nosil tako NBA klub, v preteklosti evropski klub in tudi reprezentanco, ki jo je zdaj popeljal vse do Tokia. V mednarodni košarki po mojem še ni bilo igralca, ki bi tako izstopal oziroma nosil tako veliko breme. To ne pomeni, da ostali košarkarji niso bili veliki, s tem nočem dejati, da je Luka boljši igralec od npr. Dražena Petrovića ali Kobeja Bryanta," o Dončićevih igrah meni Nachbar, ki je prepričan, da lahko Slovenija v Tokiu naredi velik rezultat.

Navdušen je nad predstavami Luke Dončića. Foto: Guliverimage

"Lepo je videti našo reprezentanco, ki je dojela, da igrati za izbrano vrsto pomeni igrati eden za drugega, da se znaš podrediti skupnemu cilju in pomenu ekipe. Luka je nesporni vodja te reprezentance, tudi ostale vloge so se dobro porazdelile. Mislim, da je igra, ki jo goji Dončić, voda na mlin te generacije, saj igra hitro, odprto, sproščeno košarko in te stvari delajo našo izbrano vrsto zelo nevarno," je prepričan nekdanji član New Jersey Nets in Barcelone.

Z igro proti Litvi nad Španijo in Argentino

"Litovci s hitrostjo niso mogli parirati naši izbrani vrsti." Foto: Fotodiena / Sportida Slovenija je v Litvi navdušila s hitro in napadalno igro. "Od naše izbrane vrste sem pričakoval, da bo dosegala veliko točk, ker Luka igra na tak način, saj igra hitro in odpre celotno igrišče. Mislim, da je pravilno, da se našo reprezentanco usmerja v tak tip igre, s tem ni nič narobe. Na koncu šteje le zmaga. Igrati proti Litvi v Litvi je bil po mojem idealen scenarij za Slovence. S tem mislim na dejstvo, da Litva igra počasno košarko. Litva ima dva vrhunska centra, ki zahtevata počasno igro. Naša igra pa je bila strup za takšno košarko, kar se je pokazalo že od prve minute. Litovci s hitrostjo niso mogli parirati naši izbrani vrsti," je prepričan nekdanji košarkar.

"Tako da, če zdaj naredimo korak naprej, jaz vidim tu priložnost proti Španiji, ki bo verjetno z bratoma Gasol igrala podobno kot Litovci. Je pa vprašanje, če bo argentinskim in španskim močnim ter hitrim branilcem zmanjšati efektivnost Dončića, bomo morali počakati in videti. A v principu bi morala biti Slovenija neugodna za oba ta dva nasprotnika. Tekma pa je nekaj drugega," o nasprotnikih Slovenije v prvem delu OI meni 41-letni nekdanji košarkar.

Tlakovanje poti do uspeha

Nachbar je bil v preteklosti pomemben člen slovenske izbrane vrste, za katero je zbral 58 nastopov. Leta 2009 je bil na evropskem prvenstvu s četrtim mestom blizu odličja. "V zgodovini smo imeli po imenih res močne reprezentance, a imeli so jih tudi drugi. Igrati proti Srbiji, Španiji, Grčiji v njihovih najboljših generacijah ni bilo lahko in to ljudje pozabljajo. Tudi leta 2013, ko je bil eurobasket v Sloveniji, smo v četrtfinalu klonili proti takrat izjemni Franciji, ki je na koncu osvojila naslov. Naša reprezentanca je leta 2017 z vrhunsko igro imela tudi idealno pot do drugega dela prvenstva, potem pa je na pravi način odigrala tekme do konca. Na koncu so detajli tisti, ki odločajo," je prepričan Nachbar, ki verjame, da se je zgodba o uspehu izbrane vrste gradila vse od osamosvojitve Slovenije.

Za Slovenijo je zbral 58 nastopov, kar ga uvršča na 12. mesto večne lestvice. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Če pogledamo, kje je bila reprezentančna košarka na začetku, pa potem vsi ti preskoki z uvrstitvami na evropska prvenstva, pa leta 2006 s prvo uvrstitvijo na svetovno prvenstvo, potem smo bili v letih 2009 in 2013 res blizu odličja, nato je sledil evropski naslov in zdaj prvi nastop na olimpijskih igrah. Zadeva raste in slovenska reprezentančna košarka je v zadnjih 25 letih – z izjemo kakšnega leta – šla le navzgor. Olimpijske igre si želi vsak športnik doživeti vsaj enkrat. Tudi naša generacija si je, a nam žal ni uspelo," pravi 206 centimetrov visoki košarkar.

Američani glavni favoriti

A olimpijski turnir je zgodba zase. "V prvem delu se pomeriš s tremi reprezentanci, potem pa ta nekoliko poseben žreb, ki odloča o drugem delu tekmovanja. To pa odpira tudi nove priložnosti. Zato je treba izjemno odigrati že v skupini, da se potem izogneš najnevarnejšim reprezentancam, kot so ZDA. Če si uspeš izboriti to, je pot do medalje odprta, ni lahka, je pa dosegljiva," je prepričan nekdanji košarkar, ki je za Slovenijo na uradnih tekmah dosegel 573 točk.

Glavni favoriti za zlato so Američani. Foto: Guliverimage

In kdo je glavni favorit za odličja? "Američani imajo vedno nekoliko težav s prilagajanjem na Fiba pravila, ki so v zadnjih letih še malce bolj drugačna od pravil v NBA. NBA igralci so navajeni na igro, ki je veliko bolj odprta, veliko prej se dosodijo osebne napake, kot v Fibini košarki. Niso nevarni le Američani, ampak so tu še Španci, Argentinci, Italijani, tudi Čehi so v vzponu. Po imenih in kvaliteti so Američani tisti, ki izstopajo," meni nekdanji košarkar, ki sicer tudi po koncu igralske kariere ostaja vpet v igro, ki mu je tako ljuba.

Direktor sindikata igralcev evrolige

Enainštiridesetletni Nachbar je že tretje leto direktor sindikata igralcev evrolige. "Predstavljati skoraj tristo igralcev napram evroligi ni nikoli preprosto, vedno je ogromno dela. Skušam pa tudi uživati te poletne dni skupaj z družino, pretekli teden smo končali tudi s kampom v Kopru. Predvsem želim pomagati igralcem, da dosežejo višji nivo in višji standard v evroligi. Ogromno izkušenj vlečem iz lige NBA, kjer je združenje igralcev že več desetletij močno zasidrano in je uspelo doseči zelo veliko pravic in visok standard za košarkarje. To si želim prinesti tudi v evroligo, ki je verjetno po kakovosti druga najmočnejša liga na svetu, po pravicah igralcev pa niti ni tako blizu ligi NBA, kot bi morala biti," je še prepričan nekdanji košarkar.

Preberite še: