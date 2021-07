Zaradi Dončića pod posebnim drobnogledom

Sedemnajst dni po tem, ko je v izdihljajih finalne tekme kvalifikacijskega turnirja v Kaunasu, na kateri je Slovenija strla litovski odpor, visoko v zrak dvignil roke ter ob vzkliku "Tako je!" pogledal proti skupinici slovenskih navijačev, je Luka Dončić zakorakal v olimpijsko vas v Tokiu. No, pred tem ga je čakala zajetna procedura. Ob oddaji sline, ki služi kot test na novi koronavirus, osveževanju obvezne telefonske aplikacije in branju črtne kode akreditacije, pač ni pomembno, da je mladenič dve leti zapored pristal v prvi peterki lige NBA, leto pred tem pobral kipec za novinca leta, še leto pred tem pa v Evropi osvojil vse, kar se na klubski ravni osvojiti da.

V Kaunasu je dokazal, da besede o tem, kako si želi po finalu EuroBasketa 2017 znova obleči reprezentančni dres, niso bile prazne. Še več, po igralski srčnosti in zavzetosti je v baltski zibelki košarke spominjal na zlatega častnega kapetana Gorana Dragića. Po neposrednem vplivu na igro soigralcev in statističnem prispevku ga je celo presegel. Zdaj prihaja čas, da potrdi tudi besede o tem, da se zgolj z uvrstitvijo na olimpijske igre slovenska pot ni končala.

Aleksander Sekulić se bo v zgodovino vpisal kot prvi slovenski selektor košarkarske reprezentance na OI. Foto: Hendrik Osula/FIBA

Prvi strelec, prvi asistent?

In čeprav gre za zgodovinski prvi nastop košarkarske izbrane vrste na OI, pa je več kot očitno, da čete selektorja Aleksandra Sekulića zgolj v vlogi udeleženca ne vidi nihče. Še posebej v strokovnih krogih. "Zares veliko se pričakuje od Luke Dončića. Pa tudi od Slovenije," nam je rezultate sveže raziskave, v kateri je pred začetkom olimpijskega košarkarskega turnirja sodelovalo 83 specializiranih novinarjev z vseh koncev sveta, predstavil uveljavljeni analitik in košarkarski raziskovalec Dimitrije Čurćić.

Anketo je izpeljal pod okriljem RunRepeat in postregel s pričakovano napovedjo olimpijskega prvaka. Kar 72,3 odstotka glasov za zlato je namreč prejela reprezentanca ZDA. Zanimivo pa je, da 20,3 odstotka strokovnjakov Slovenijo vidi celo na drugem mestu, na skupni lestvici pa najmanj v polfinalu. Kar 42 odstotkov vprašanih, kar je največ med vsemi, je prav Slovenijo označilo za reprezentanco, ki bo najbolj presegla pričakovanja oziroma osnovno izhodišče.

Napovedovanje najboljših posameznikov hitro razkrije, zakaj Slovenija kotira tako visoko. Ob vprašanju, kdo bo najkoristnejši igralec turnirja, je ameriški zvezdnik Kevin Durant prejel 49,4 odstotka, sledi pa mu Luka Dončić (22,9). Kar 51,8 odstotka vprašanih deli mnenje o tem, da bo LD77 prvi strelec turnirja, še nekoliko več (55,4 odstotka) pa, da bo tudi prvi asistent.

Še brez reprezentančnega poraza

Dončić je v preteklosti večkrat izjavil, predvsem pa z igro dokazal, da si s tovrstnimi napovedni ne beli glave. Bržčas bo tako tudi v Tokiu, kjer bo brez dvoma prva tarča vseh nasprotnikovih obramb, sprva argentinske, japonske in španske. Prav to pa je tudi položaj, v katerem njegova košarkarska izjemnost pride do izraza. Ljubljančan je namreč znan po široki paleti rešitev. Če ne gre z metom od daleč, prodorom, strelskim poskusom po koraku nazaj ali uveljavljanjem višine in fizične moči, pa ob izjemnem pregledu obrambno zgostitev izkoristi s filigransko natančno podajo do prostega soigralca. "Osebna statistika je brez pomena, če ekipa izgubi," se glasi eno od njegovih načel.

Prav njegovo ekipo, v tem primeru Slovenijo, je tudi strokovna skupina spletne strani Mednarodne košarkarske zveze postavila na peto mesto med dvanajstimi udeleženci olimpijske turnirja. "Biti med dvanajstimi udeleženci olimpijskih iger je za nas velika čast. To nam je v zadovoljstvo. Tako visoka pričakovanja in uvrstitve na napovednih lestvicah pa nas še dodatno motivirajo. To je dokaz, da nas spoštujejo. Tudi na to smo lahko ponosni," tovrstne napovedi komentira Sekulić, branilec Aleksej Nikolić pa dodaja: "Lepo je, če te cenijo. A napovedi nimajo teže, če kakovosti ne potrdimo na igrišču. Verjamem, da jo bomo."

Video: Aleksej Nikolić o Argentini

Povsem enotna pa sta oba, ko beseda nanese na Dončića. "O tem, da je Luka prevzel vlogo vodje na igrišču, ni doma. Težko ga je po tej plati primerjati z Goranom Dragićem. Imata pa kar nekaj skupnih imenovalcev. Predvsem tekmovalnost in želja po zmagi sta na najvišji mogoči ravni. To ju dela največje," pravi Nikolić. "Ne glede na vse, kar je že dosegel, je še vedno željan dokazovanja. Želi biti najboljši na igrišču. To prenaša na preostale. Vsi želijo biti še boljši. Želijo predstaviti boljšo različico sebe. Vsi so tudi bolj samozavestni. Zakaj? Ker Luka s svojo igro vliva zaupanje vsem okoli sebe," pa je pristavil selektor, ki pozna tudi podatek o tem, da Slovenija z Dončićem še ne pozna poraza.

13 zmag – 0 porazov se glasi slovenski izkupiček s čudežnim dečkom svetovne košarke. Odgovor na vprašanje, ali se bo niz nadaljeval, bodo slovenski ljubitelji košarke dobili ob zgodnjem srebanju jutranje kave. Ponedeljkova tekma z Argentino bo na sporedu ob 6.40 po slovenskem času, tri dni pozneje bo v istem terminu na dnevnem redu obračun z Japonsko. Skupinski del pa bo Slovenija zaključila ob 10.20, ko bo tekmec Španija.