ZDA nesporni favorit. Kaj pa Slovenci?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vročica pred petkovim odprtjem olimpijskih iger v Tokiu se stopnjuje, štetje kolajn se bo kmalu začelo. Da bodo najuspešnejši Američani, so si enotni domala vsi, kaj pa tuje spletne strani napovedujejo Sloveniji?

Vsa večja tekmovanja pred začetkom sprožajo napovedi o tem, komu se najbolj smejalo, kdo bo domov odnesel največ odličij, in tudi olimpijske niso nobena izjema.

Ni dileme, Američani bodo odnesli največ kolajn. Telovadka Simone Biles je v Riu osvojila štiri zlate in bronasto odličje. Foto: Getty Images

Spletna stran Gracenote je večkrat posodobila napoved glede lestvice olimpijskih kolajn v Tokiu. Na prvem mestu po številu kolajn vseh leskov so zanesljivo športniki iz ZDA.

Avtorji, ki so na podlagi informacij z iger 2016 v Rio de Janeiru sestavili lestvico najuspešnejših 30 držav nosilk medalj, so ZDA napovedali 96 odličij (40 zlatih, 27 srebrnih in 29 bronastih). Na drugem mestu je z 68 kolajnami (21 zlatih, 26 srebrnih, 21 bronastih) Rusija oziroma ruski športniki, ki bodo nastopali pod olimpijsko zastavo. S 66 (33 zlatimi) sledijo Kitajci, gostitelji Japonci pa bodo po predvidevanjih Gracenote osvojili 60 odličij, skoraj pol več kot v Riu, od tega kar 26 zlatih. Med 30 najuspešnejšimi državami Slovenije ni.

Spletna stran Olympic Medals Predicistions Sloveniji napoveduje štiri kolajne. Associated Press kar devet. Zlati iz Ria Tini Trstenjak napovedujejo bron. Foto: Stanko Gruden, STA

Je pa niso spregledali na spletni strani olympicmedalspredictions.com, na kateri Američanom napovedujejo 108 kolajn. Ta Sloveniji napoveduje štiri kolajne, dve zlati in dve bronasti.

Še precej bogatejšo bero kolajn našim športnicam napovedujejo novinarji ameriškega Associated Press. Po njihovih izračunih bo Slovenija osvojila sedem, oprostite devet, odličij. Ob dveh slovenskih športnikih – kajakaših Petru Kauzerju in Evi Terčelj - so namreč zapisali Slovaška.

Omenjenima so okoli vratu obesili bron, ta bi po napovedih AP lahko pripadel še kanuistu na divjih vodah Benjaminu Savšku, kajakašicama na mirnih vodah Anji Osterman in Špeli Ponomarenko Janić ter zlati judoistki iz Ria Tini Trstenjak.

Janja Garnbret bo po napovedih AP poskrbela za edino slovensko zlato kolajno na Japonskem. Foto: Guliverimage

Zdravljica bo po napovedih AP na Japonskem donela v čast izjemne plezalke Janje Garnbret, srebrno odličje pa napovedujejo metalcu diska Kristjanu Čehu, zmagovalcu Toura Tadeju Pogačarju na cestni dirki, pa tudi strelki Živi Dvoršak.

Bodo Luka Dončić in soigralci preoblikovali seznam košarkarskih prejemnikov odličij AP? Foto: Sportida

Slovenski košarkarjev med dobitniki odličij ne omenjajo. Zlato bo odšlo v ZDA, srebro v Španijo, bron pa v Avstralijo, pravijo. Upamo, da bodo Luka Dončić in druščina poskrbeli za drugačen seznam prejemnikov košarkarskih kolajn.