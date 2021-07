Sreda, 21. julij:

Predtekmovanja:



Nogomet, ženske:

- skupina E, 1. krog:

09.30 E3 - E4

12.30 E1 - E2



- skupina F, 1. krog:

09.30 F1 - F2

12.30 F3 - F4



- skupina G, 1. krog:

09.30 G1 - G2

12.30 G3 - G4

Softball:

02.00 Avstralija - Japonska

04.30 Italija - ZDA

07.00 Mehika - Kanada

Četrtek, 22. julij:

Predtekmovanja:



Nogomet, moški:

- skupina A, 1. krog:

10.00 A3 - A4

13.00 A1 - A2

- skupina B, 1. krog:

10.00 B1 - B2

13.00 B3 - B4



- skupina C, 1. krog:

09.30 C1 - C2

12.30 C3 - C4

- skupina D, 1. krog:

10.30 D1 - D2

13.30 D3 - D4

Softball:

02.00 ZDA - Kanada

04.30 Mehika - Japonska

07.00 Italija - Avstralija

Petek, 23. julij:

13.00 odprtje iger

Predtekmovanja:



Veslanje:

01.30 enojec, moški, kvalifikacije

02.30 enojec, ženske, kvalifikacije

03.30 dvojni dvojec, moški, kvalifikacije

04.00 dvojni dvojec, ženske, kvalifikacije

04.30 dvojni četverec, moški, kvalifikacije

04.50 dvojni četverec, ženske, kvalifikacije

Lokostrelstvo:

02.00: posamično, ženske, kvalifikacije

06.00: posamično, moški, kvalifikacije

Sobota, 24. julij:

Končne odločitve (11):



Kolesarstvo:

04.00 Tokio - Oyama (234,00 km), moški, cestna dirka

Sabljanje:

12.55 sablja posamično, ženske, tekma za 3. mesto

13.27 meč posamično, moški, tekma za 3. mesto

13.55 sablja posamično, ženske, finale

14.28 meč posamično, moški, finale

Strelstvo:

03.45 zračna puška 10 m, ženske, finale

08.30 zračna pištola 10 m, moški, finale

Dviganje uteži:

02.20 do 49 kg, ženske

Judo:

11.10 do 60 kg, moški, borbi za 3. mesto in finale

do 48 kg, ženske, borbi za 3. mesto in finale

Lokostrelstvo:

09.25 ekipno, mešani pari, tekma za 3. mesto in

09.45 ekipno, mešani pari, finale

Taekwondo:

13.30 do 49 kg, ženske, borbi za 3. mesto

13.45 do 58 kg, moški, borbi za 3. mesto

14.30 do 49 kg, ženske, finale

14.45 do 58 kg, moški, finale

Predtekmovanja:



Tenis:

04.00 dvojice, ženske, 1. krog

dvojice, moški, 1. krog

posamično, ženske, 1. krog

posamično, moški, 1. krog

Plavanje:

12.00 100 m prsno, moški, kvalifikacije

100 m delfin, ženske, kvalifikacije

400 m prosto, moški, kvalifikacije

400 m mešano, moški, kvalifikacije

400 m mešano, ženske, kvalifikacije

4 x 100 m prosto, ženske, kvalifikacije

Veslanje:

01.30 enojec, ženske, repasaž

02.00 enojec, moški, repasaž

02.30 dvojni dvojec, repasaž

02.40 dvojni dvojec, moški, repasaž

02.50 dvojec brez krmarja, ženske, kvalifikacije

03.20 dvojec brez krmarja, moški, kvalifikacije

03.50 lahki dvojni dvojec, kvalifikacije

04.20 lahki dvojni dvojec, moški, kvalifikacije

04.50 četverec brez krmarja, ženske, kvalifikacije

05.10 četverec brez krmarja, moški, kvalifikacije

Konjeništvo:

10.00 dresura, posamično in ekipno, grand prix

Sabljanje:

02.00 sablja posamično, ženske, 1. krog

02.30 meč posamično, moški, 1. krog

02.55 sablja posamično, ženske, 2. krog

04.55 meč posamično, moški, 2. krog

06.35 sablja posamično, ženske, osmina finala

07.35 meč posamično, moški, osmina finala

08.25 sablja posamično, ženske, četrtfinale

08.55 meč posamično, moški, četrtfinale

11.00 sablja posamično, ženske, polfinale

12.03 meč posamično, moški, polfinale

Strelstvo:

01.30 zračna puška 10 m, ženske, kvalifikacije

06.00 zračna pištola 10 m, moški, kvalifikacije

Namizni tenis:

02.00 posamično, ženske in moški, predkrog

04.15 mešane dvojice, osmina finala

07.15 posamično, ženske, 1. krog

posamično, moški, 1. krog

Gimnastika - športna:

03.00 mnogoboj, moški, kvalifikacije

ekipno, moški, kvalifikacije

parter, moški, kvalifikacije

konj z ročaji, moški, kvalifikacije

krogi, moški, kvalifikacije

preskok, moški, kvalifikacije

bradlja, moški, kvalifikacije

drog, moški, kvalifikacije

Dviganje uteži:

02.20 do 49 kg, ženske

Boks:

04.00 peresna kategorija, ženske, 1. krog

04.30 velterska kategorija, moški, 1. krog

05.36 poltežka kategorija, moški, 1. krog

06.24 težka kategorija, moški, osmina finala

Badminton:

02.00 dvojice, moški

dvojice, ženske

posamično, moški

posamično, ženske

Judo:

04.00 do 60 kg, moški, 1. krog

do 60 kg, moški, 2. krog

10.00 do 60 kg, moški, polfinale

do 48 kg, ženske, polfinale

Lokostrelstvo:

02.30 ekipno, mešani pari, osmina finala

07.15 ekipno, mešani pari, četrtfinale

08.31 ekipno, mešani pari, polfinale

Taekwondo:

03.00 do 49 kg, ženske, osmina finala

03.15 do 58 kg, moški, osmina finala

07.00 do 49 kg, ženske, četrtfinale

07.15 do 58 kg, moški, četrtfinale

09.00 do 49 kg, ženske, polfinale

09.15 do 58 kg, moški, polfinale

12.00 do 49 kg, ženske, repasaž

12.15 do 58 kg, moški, repasaž

Nogomet, ženske:

- skupina E, 2. krog:

09.30 E4 - E2

12.30 E1 - E3



- skupina F, 2. krog:

09.30 F1 - F3

12.30 F4 - F2



- skupina G, 2. krog:

09.30 G1 - G3

12.30 G4 - G2

Odbojka, moški:

- skupina A, 1. krog:

02.00 Italija - Kanada

09.25 Japonska - Venezuela

12.40 Poljska - Iran



- skupina B, 1. krog:

04.05 Brazilija - Tunizija

07.20 ROK - Argentina

14.45 ZDA - Francija

Hokej na travi, ženske:

- skupina A, 1. krog:

13.45 Nizozemska - Indija

14.15 Irska - JAR

Hokej na travi, moški:

- skupina A, 1. krog:

02.30 Japonska - Avstralija

03.00 Nova Zelandija - Indija

05.15 Argentina - Španija



- skupina B, 1. krog:

04.45 Nizozemska - Belgija

11.30 Velika Britanija - JAR

12.00 Kanada - Nemčija

Rokomet, moški:

- skupina A, 1. krog:

02.00 Nemčija - Španija

Francija - Argentina

Norveška - Brazilija



- skupina B, 1. krog:

02.00 Danska - Japonska

Portugalska - Egipt

Švedska - Bahrajn

Odbojka na mivki:

02.00 moški, skupina A-F

ženske - skupina A-F

Košarka 3x3:

03.15 moški in ženske

Vaterpolo, ženske:

- skupina A, 1. krog:

08.30 Kanada - Avstralija

11.20 JAR - Španija



- skupina B, 1. krog

07.00 Japonska - ZDA

12.50 Kitajska - ROK

Softball:

03.00 Avstralija - Kanada

05.30 ZDA - Mehika

13.00 Japonska - Italija

Nedelja, 25. julij:

Končne odločitve (18):



Plavanje:

03.30 400 m mešano, moški, finale

03.52 400 m prosto, moški, finale

04.12 400 m mešano, ženske, finale

04.45 4 x 100 m prosto, ženske, finale

Skoki v vodo

08.00 sinhroni skoki 3 m, ženske

Kolesarstvo:

06.00 Tokio - Oyama (137 km), ženske, cestna dirka

Sabljanje:

12.55 floret posamično, ženske, tekma za 3. mesto

13.27 sablja posamično, moški, tekma za 3. mesto

13.55 floret posamično, ženske, finale

14.28 sablja posamično, moški, finale

Strelstvo:

04.15 zračna zračna pištola 10 m, ženske, finale

08.30 zračna puška 10 m, moški, finale

Dviganje uteži:

04.50 do 61 kg, moški

do 67 kg, moški

Judo:

11.10 do 66 kg, moški, borbi za 3. mesto

do 66 kg, moški, finale

do 52 kg, ženske, borbi za 3. mesto

do 52 kg, ženske, finale

Lokostrelstvo:

09.15 ekipno, ženske, tekma za 3. mesto

09.40 ekipno, ženske, finale

Taekwondo:

13.30 do 57 kg, ženske, borbi za 3. mesto

13.45 do 68 kg, moški, borbi za 3. mesto

14.30 do 57 kg, ženske, finale

14.45 do 68 kg, moški, finale

Rolkanje:

05.25 ulično, moški, finale

Predtekmovanja:



Plavanje:

03.40 100 m delfin, ženske, polfinale

04.33 100 m prsno, moški, polfinale

12.00 100 m prsno, ženske, kvalifikacije

100 m hrbtno, moški, kvalifikacije

100 m hrbtno, ženske, kvalifikacije

200 m prosto, moški, kvalifikacije

400 m prosto, ženske, kvalifikacije

4 x 100 m prosto, moški, kvalifikacije

Veslanje:

01.30 enojec, moški, polfinale E/F

02.20 enojec, ženske, polfinale E/F

dvojec brez krmarja, ženske, repasaž

02.40 dvojec brez krmarja, moški, repasaž

02.50 lahki dvojni dvojec, ženske, repasaž

03.00 lahki dvojni dvojec, moški, repasaž

osmerec, moški, kvalifikacije

03.20 osmerec, ženske, kvalifikacije

03.40 dvojni četverec, moški, repasaž

03.50 dvojni četverec, ženske, repasaž

Kajak/kanu/kanu na mirnih vodah:

06.00 C-1, moški, kvalifikacije

06.47 K-1, ženske, kvalifikacije

Konjeništvo:

10.00 dresura, posamično in ekipno, grand prix

Sabljanje:

02.00 floret posamično, ženske, 1. krog

02.30 sablja posamično, moški, 1. krog

02.55 floret posamično, ženske, 2. krog

floret posamično, ženske, osmina finala

04.55 sablja posamično, moški, 2. krog

06.25 floret posamično, ženske, četrtfinale

07.35 sablja posamično, moški, osmina finala

08.55 sablja posamično, moški, četrtfinale

11.00 floret posamično, ženske, polfinale

12.03 sablja posamično, moški, polfinale

Strelstvo:

02.00 zračna pištola 10 m, ženske, kvalifikacije

skeet, ženske, kvalifikacije

02.30 skeet, moški, kvalifikacije

06.00 zračna puška 10 m, moški, kvalifikacije

Jadranje:

05.00 laser, moški, 1. in 2. regata

laser radial, ženske, 1. in 2. regata

RS:X, moški, 1., 2. in 3. regata

RS:X, ženske, 1., 2. in 3. regata

Namizni tenis:

03.00 mešane dvojice, četrtfinale

07.00 posamično, ženske, 2. krog

posamično, moški, 2. krog

13.00 mešane ekipe, polfinale

Gimnastika - športna:

02.30 mnogoboj, ženske, kvalifikacije

ekipno, ženske, kvalifikacije

preskok, ženske, kvalifikacije

dvovišinska bradlja, ženske, kvalifikacije

gred, ženske, kvalifikacije

parter, ženske, kvalifikacije

Dviganje uteži:

04.50 do 61 kg, moški

04.50 do 67 kg, moški

Boks:

04.00 mušja kategorija, ženske, 1. krog

05.18 velterska kategorija, ženske, 1. krog

05.36 srednja kategorija, moški, 1. krog

06.39 super težka kategorija, moški, osmina finala

Badminton:

03.00 dvojice, moški

dvojice, ženske

posamično, moški

posamično, ženske

Judo:

04.00 do 66 kg, moški, 1. krog

do 52 kg, ženske, 1. krog



10.00 do 66 kg, moški, polfinale

do 52 kg, ženske, polfinale

Lokostrelstvo:

02.30 ekipno, ženske, osmina finala

06.45 ekipno, ženske, četrtfinale

08.17 ekipno, ženske, polfinale

Taekwondo:

03.00 do 57 kg, ženske, osmina finala

03.15 do 68 kg, moški, osmina finala

07.00 do 57 kg, četrtfinale

07.15 do 68 kg, četrtfinale

09.00 do 57 kg, polfinale

09.15 do 68 kg, polfinale

12.00 do 57 kg, repasaž

12.15 do 68 kg, repasaž

Rolkanje:

02.00 ulično, kvalifikacije

Deskanje na valovih:

00.00 kratka deska, ženske in moški, kvalifikacije

06.40 kratka deska, ženske in moški, repasaž

Nogomet, moški:

- skupina A, 2. krog:

10.00 A4 - A2

13.00 A1 - A3



- skupina B, 2. krog:

10.00 B1 - B3

13.00 B4 - B2



- skupina C, 2. krog

09.30 C1 - C3

12.30 C4 - C2



- skupina D, 2. krog:

10.30 D1 - D3

13.30 D4 - D2

Rokomet:

- skupina A, 1. krog:

02.00 Črna gora - Angola

Nizozemska - Japonska

Norveška - Južna Koreja



- skupina B, 1. krog:

02.00 ROK - Brazilija

Španija - Švedska

Madžarska - Francija

Košarka 3x3:

03.15 ženske in moški

Košarka, moški:

- skupina A, 1. krog:

03.00 Iran - Češka

14.00 Francija - ZDA



- skupina B, 1. krog:

06.40 Nemčija - Italija

10.20 Avstralija - Nigerija

Odbojka na mivki:

02.00 moški in ženske

Odbojka, ženske:

- skupina A, 1. krog:

07.20 Srbija - Dominikanska republika

12.40 Japonska - Kenija

14.45 Brazilija - Južna Koreja



- skupina B, 1. krog:

02.00 ROK - Italija

04.05 ZDA - Argentina

09.25 Kitajska - Turčija

Hokej na travi:

- ženske:

- skupina A, 1. krog:

02.30 Velika Britanija - Nemčija



- skupina B, 1. krog:

03.00 Avstralija - Španija

04.45 Japonska - Kitajska

05.15 Nova Zelandija - Argentina



- moški:

- skupina A, 2. krog:

11.30 Indija - Avstralija

12.00 Japonska - Argentina

13.45 Španija - Nova Zelandija



- skupina B, 2. krog:

14.15 JAR - Nizozemska

Vaterpolo, moški:

- skupina A, 1. krog:

03.00 JAR - Italija

04.30 Madžarska - Grčija

07.00 ZDA - Japonska



- skupina B, 1. krog:

08.30 Avstralija - Črna gora

11.20 Srbija - Španija

12.50 Hrvaška - Kazahstan

Softball:

03.00 Avstralija - ZDA

05.30 Kanada - Japonska

13.00 Italija - Mehika

Ponedeljek, 26. julij:

Končne odločitve (21):

Plavanje:

03.30 100 m delfin, ženske, finale

04.12 100 m prsno, moški, finale

04.20 400 m prosto, ženske, finale

05.05 4 x 100 m prosto, moški, finale

Skoki v vodo:

08.00 sinhroni skoki 10 m, moški

Kolesarstvo:

08.00 gorsko, moški

Kajak/kanu/kanu na divjih vodah;

08.45 C-1, moški, finale

Triatlon:

23.30 (nedelja) moški

Sabljanje:

12.55 meč posamično, ženske, tekma za 3. mesto

13.22 floret posamično, moški, tekma za 3. mesto

13.55 meč posamično, ženske, finale

14.23 floret posamično, moški, finale

Strelstvo:

07.50 skeet, ženske, tekma za 3. mesto in finale

08.50 skeet, moški, tekma za 3. mesto in finale

Namizni tenis:

13.00 mešane dvojice, tekma za 3. mesto

14.00 mešane dvojice, finale

Gimnastika - športna:

12.00 ekipno, moški, finale

Dviganje uteži:

06.50 do 55 kg, ženske

Judo:

11.10 do 73 kg, moški, borbi za 3. mesto in finale

do 57 kg, ženske, borbi za 3. mesto in finale

Lokostrelstvo:

09.15 ekipno, moški, tekma za 3. mesto

09.40 ekipno, moški, finale

Taekwondo:

13.30 do 67 kg, ženske, borbi za 3. mesto

1345 do 80 kg, moški, borbi za 3. mesto

14.30 do 67 kg, ženske, finale

14.45 do 80 kg, moški, finale

Rolkanje:

05.30 ulično, ženske, finale

Predtekmovanja:

Tenis:

04.00 dvojice, ženske, osmina finala

dvojice, moški, osmina finala

posamično, ženske, 2. krog

posamično, moški, 2. krog

Plavanje:

03.37 200 m prosto, moški, polfinale

03.50 100 m prsno, ženske, polfinale

04.31 100 m hrbtno, moški, polfinale

04.53 100 m hrbtno, ženske, polfinale

12.00 1500 m prosto, ženske, kvalifikacije

200 m prosto, ženske, kvalifikacije

200 m mešano, ženske, kvalifikacije

200 m delfin, moški, kvalifikacije

Veslanje:

02.00 enojec, ženske, četrtfinale

02.40 enojec, moški, četrtfinale

03.20 dvojni dvojec, ženske, polfinale

03.40 dvojni dvojec, moški, polfinale

04.00 četverec brez krmarja, ženske, repasaž

04.10 četverec brez krmarja, moški, repasaž

Kajak/kanu/kanu na divjih vodah:

07.00 C-1, moški, polfinale

Sabljanje:

02.00 meč posamično, ženske, 1. krog

02.25 floret posamično, moški, 1. krog

02.55 meč posamično, ženske, 2. krog

04.35 floret posamično, moški, 2. krog

06.35 meč posamično, ženske, osmina finala

07.25 floret posamično, moški, osmina finala

08.25 meč posamično, ženske, četrtfinale

08.50 floret posamično, moški, četrtfinale

11.00 meč posamično, ženske, polfinale

11.53 floret posamično, moški, polfinale

Strelstvo:

02.00 Skeet, ženske, kvalifikacije

03.00 skeet, moški, kvalifikacije

07.50 skeet, ženske, polfinale

08.50 Skeet, moški, polfinale

Jadranje:

05.00 laser, moški, 3. in 4. regata

laser radial, ženske, 3. in 4. regata

RS:X, moški, 4., 5. in 6. regata

RS:X, ženske, 4., 5. in 6. regata

Namizni tenis:

07.30 posamično, ženske, 3. krog

posamično, moški, 3. krog

Dviganje uteži:

06.50 do 55 kg, ženske

Boks:

04.00 peresna kategorija, ženske, osmina finala

05.03 peresna kategorija, moški, 1. krog

06.39 velterska kategorija, moški, osmina finala

Badminton:

03.00 dvojice, moški in ženske

posamično, moški in ženske

Judo:

04.00 do 73 kg, moški

do 57 kg, ženske

10.00 do 73 kg, moški, polfinale

do 57 kg, ženske, polfinale

Lokostrelstvo:

02.30 ekipno, moški, osmina finala

06.45 ekipno, moški, četrtfinale

08.17 ekipno, moški, polfinale

Taekwondo:

03.00 do 67 kg, ženske, osmina finala

03.15 do 80 kg, moški, osmina finala

7.00 do 67 kg, ženske, četrtfinale

7.15 do 80 kg, moški, četrtfinale

9.00 do 67 kg, ženske, polfinale

9.15 do 80 kg, moški, polfinale

12.00 do 67 kg, ženske, repasaž

12.15 do 80 kg, moški, repasaž

Rolkanje:

02.00 ulično, ženske, kvalifikacije

Deskanje na valovih:

04.48 kratka deska, ženske, osmina finala

kratka deska, moški, osmina finala

Rokomet:

- skupina A, 2. krog:

02.00 Argentina - Nemčija

Brazilija - Francija

Španija - Norveška



- skupina B, 2. krog:

02.00 Bahrajn - Portugalska

Japonska - Švedska

Egipt - Danska

Košarka 3x3:

03.15 moški in ženske

Košarka:

- ženske:

- skupina A, 1. krog:

03.00 Južna Koreja - Španija

10.20 Srbija - Kanada

- moški:

- skupina C, 1. krog:;

6.40 Argentina - Slovenija

14.00 Japonska - Španija

Odbojka na mivki:

- moški in ženske:

2.00 skupina A-F

Odbojka, moški:

- skupina A, 2. krog:

2.00 Iran - Venezuela

7.20 Poljska - Italija

12.40 Japonska - Kanada

- skupina B, 2. krog:

04.05 ZDA - ROC

09.25 Francija - Tunizija

14.45 Brazilija - Argentina

Hokej na travi, ženske:

- skupina A, 2. krog:

03.00 Nizozemska - Irska

11.30 JAR - Velika Britanija

14.15 Nemčija - Indija



- skupina B, 2. krog:

05.15 Avstralija - Kitajska

12.00 Argentina - Španija

13.45 Japonska - Nova Zelandija

Hokej na travi, moški:

- skupina B, 2. krog:

02.30 Nemčija - Belgija

04.45 Velika Britanija - Kanada

Vaterpolo, ženske:

- skupina A, 2. krog

11.20 Avstralija - Nizozemska

12.50 Španija - Kanada



- skupina B, 2. krog:

07.00 ZDA - Kitajska

08.30 ROC - Madžarska

Softball:

03.00 Japonska - ZDA

05.30 Kanada - Italija

13.00 Mehika - Avstralija

Ragbi:

02.00 moški, skupina A/B/C, 1. krog

Torek, 27. julij:

Končne odločitve (22):



23.30 (ponedeljek) triatlon, ženske

Plavanje:

03.43 200 m prosto, moški, finale

03.51 100 m hrbtno, ženske, finale

03.59 100 m hrbtno, moški, finale

04.17 100 m prsno, ženske, finale

Skoki v vodo:

08.00 sinhroni skoki, stolp, 10 m, ženske

Kolesarstvo:

08.00 cross-country, ženske

Veslanje:

02.58 dvojni četverec, moški, finale

03.10 dvojni četverec, ženske, finale

Kajak/kanu/kanu na divjih vodah

09.00 K-1, ženske, finale

Konjeništvo:

10.30 dresura, ekipno, finale

Sabljanje:

11.30 sablja, ekipno, ženske, za 3. mesto

12.30 sablja ekipno, ženske, finale

Strelstvo:

04.00 zračna pištola 10 m, mešani pari, finale

08.15 zračna puška 10 m, mešani pari, finale

Gimnastika:

12.45 ekipno, finale

Dviganje uteži:

04.50 do 59 kg, ženske

do 64 kg, ženske

Judo:

11.10 do 81 kg, moški, borbi za 3. mesto in finale

do 63 kg, ženske, borbi za 3. mesto in finale

Taekwondo:

13.30 nad 67 kg, ženske, borbi za 3. mesto

13.45 nad 80 kg, moški, borbi za 3. mesto

14.30 nad 67 kg, ženske, finale

14.45 nad 80 kg, moški, finale

Softball:

06.00 tekma za 3. mesto

13.00 finale

Predtekmovanja:



Tenis:

04.00 dvojice, ženske, četrtfinale

dvojice, moški, četrtfinale

posamično, ženske, osmina finala

Plavanje:

03.30 200 m prosto, ženske, polfinale

04.35 200 m delfin, moški, polfinale

04.58 200 m mešano, ženske, polfinale

12.00 100 m prosto, moški, kvalifikacije

200 m prsno, moški, kvalifikacije

200 m delfin, ženske, kvalifikacije

4 x 200 m prosto, moški, kvalifikacije

800 m prosto, moški, kvalifikacije

Veslanje:

01.30 enojec, moški, polfinale C/D

01.50 enojec, ženske, polfinale C/D

02.10 lahki dvojni dvojec, moški, finale C

02.22 lahki dvojni dvojec, ženske, finale C

02.34 dvojni četverec, moški, finale B

02.46 dvojni četverec, ženske, finale B

03.30 dvojec brez krmarja, moški, polfinale

03.58 dvojec brez krmarja, ženske, polfinale

04.18 dvojni dvojec, moški, polfinale

04.38 dvojni dvojec, ženske, polfinale

Kajak/kanu/kanu na divjih vodah:

07.00 K-1, ženske, polfinale

Sabljanje:

03.00 sablja ekipno, ženske, osmina finala

04.25 sablja ekipno, ženske, četrtfinale

05.45 sablja ekipno, ženske, za razvrstitev od 5. do 8. mesta

06.40 sablja ekipno, ženske, polfinale

07.30 sablja ekipno, ženske, tekma za 7. in 5. mesto

Strelstvo:

02.00 zračna pištola 10 m, mešani pari, kvalifikacije

06.15 zračna puška 10 m, mešani pari, kvalifikacije

Jadranje:

05.00 laser, moški, 5. in 6. regata

laser radial, ženske, 5. in 6. regata

49er, moški, 1., 2. in 3. regata

49er FX, ženske, 1., 2. in 3. regata

razred finn, moški, 1. in 2. regata

Namizni tenis:

09.30 posamično, ženske, osmina finala

posamično, moški, osmina finala



Dviganje uteži:

04.50 do 59 kg, ženske

do 64 kg, ženske

Boks:

04.00 velterska kategorija, ženske, osmina finala

05.03 lahka kategorija, moški, 1. krog

06.39 poltežka kategorija, moški, osmina finala

Badminton:

03.00 dvojice, moški

dvojice, ženske

posamično, moški

posamično, ženske

Judo:

04.00 do 81 kg, moški, 1. krog

do 63 kg, ženske, 1. krog

10.00 do 81 kg, moški, polfinale

do 63 kg, ženske, polfinale

Lokostrelstvo:

02.30 posamično, moški, 1. krog

02.56 posamično, ženske, 1. krog

03.22 posamično, moški, 2. krog

03.35 posamično, ženske, 2. krog

Taekwondo:

03.00 nad 67 kg, ženske, osmina finala

03.15 nad 80 kg, moški, osmina finala

07.00 nad 67 kg, ženske, četrtfinale

07.15 nad 80 kg, moški, četrtfinale

09.00 nad 67 kg, ženske, polfinale

09.15 nad 80 kg, moški, polfinale

12.00 nad 67 kg, ženske, repasaž

12.15 nad 80 kg, moški, repasaž

Deskanje na valovih:

00.00 kratka deska, četrtfinale

04.48 kratka deska, polfinale

Nogomet, ženske:

- skupina E, 3. krog:

12.30 E2 - E3

12.30 E4 - E1

- skupina F, 3. krog:

12.30 F2 - F3

12.30 F4 - F1

- skupina G, 3. krog:

09.30 G2 - G3

09.30 G4 - G1

Rokomet, ženske:

- skupina A, 2. krog:

02.00 Angola - Norveška

Japonska - Črna gora

Južna Koreja - Nizozemska



- skupina B, 2. krog:

02.00 Brazilija - Madžarska

Francija - Španija

Švedska - ROC

Košarka 3x3:

06.30 ženske in moški

13.30 četrtfinale, ženske

14.00 četrtfinale, moški

Odbojka na mivki:

02.00 moški in ženske

Odbojka, ženske:

- skupina A, 2. krog:

07.20 Japonska - Srbija

12.40 Brazilija - Dominikanska republika

14.45 Južna Koreja - Kenija

- skupina B, 2. krog:

02.00 ROK - Argentina

04.05 Kitajska - ZDA

09.25 Italija - Turčija

Hokej na travi, moški:

- skupina A, 3. krog:

02.30 Argentina - Avstralija

03.00 Indija - Španija

04.45 Japonska - Nova Zelandija



- skupina B, 3. krog:

05.15 Nemčija - Velika Britanija

11.30 Belgija - JAR

13.45 Nizozemska - Kanada

Vaterpolo, moški:

- skupina A, 2. krog:

03.00 JAR - ZDA

08.30 Italija - Grčija

11.20 Japonska - Madžarska



- skupina B, 2. krog:

04.30 Črna gora - Španija

07.00 Kazahstan - Srbija

12.50 Avstralija - Hrvaška

Ragbi, moški:

- skupina A/B/C:

02.00 3. krog

09.30 za razvrstitev od 9. - 12. mesta

10.30 četrtfinale

Sreda, 28. julij:

Končne odločitve (23):



Plavanje:

03.41 200 m prosto, ženske, finale

03.49 200 m delfin, moški, finale

04.45 200 m mešano, ženske, finale

04.54 1500 m prosto, ženske, finale

05.26 4 x 200 m prosto, moški, finale

Skoki v vodo:

08.00 sinhroni skoki, 3 m, moški

Kolesarstvo:

04.30 Oyama (22,10 km), ženske, posamični kronometer

07.00 Oyama (44,20 km), moški, posamični kronometer

Veslanje:

02.18 dvojni dvojec, ženske, finale

02.30 dvojni dvojec, moški, finale

02.50 četverec brez krmarja, ženske, finale

03.10 četverec brez krmarja, moški, finale

Konjeništvo:

10.30 dresura, posamično, finale

Sabljanje:

11.30 meč, ekipno moški, tekma za 3. mesto

12.30 meč, ekipno moški, finale

Košarka 3x3, ženske:

13.45 tekma za 3. mesto

14.55 finale

Košarka 3x3, moški:

14.15 tekma za 3. mesto

15.25 finale

Gimnastika - športna:

12.15 mnogoboj, moški, finale

Dviganje uteži:

06.50 do 73 kg, moški

Judo:

11.10 do 90 kg, moški, borbi za 3. mesto in finale

do 70 kg, ženske, borbi za 3. mesto in finale

Deskanje na valovih, ženske:

01.00 kratka deska, dvoboj za 3. mesto

02.30 kratka deska, finale

Deskanje na valovih, moški:

01.00 kratka deska, dvoboj za 3. mesto

02.30 kratka deska, finale

Ragbi, moški:

10.30 tekma za 3. mesto

11.00 finale

Predtekmovanja:



Tenis:

04.00 dvojice, moški, polfinale

posamično, ženske, četrtfinale

posamično, moški, osmina finala

mešane dvojice, osmina finala

Plavanje:

03.30 100 m prosto, moški, polfinale

03.57 200 m delfin, ženske, polfinale

04.21 200 m prsno, moški, polfinale

12.00 100 m prosto, ženske, kvalifikacije

200 m prsno, ženske, kvalifikacije

200 m mešano, moški, kvalifikacije

200 m hrbtno, moški, kvalifikacije

4 x 200 m prosto, ženske, kvalifikacije

Veslanje:

01.30 dvojni dvojec, ženske, finale B

01.42 dvojni dvojec, moški, finale B

01.54 četverec brez krmarja, ženske, finale B

02.06 četverec brez krmarja, moški, finale B

03.30 osmerec, ženske, repasaž

03.48 osmerec, moški, repasaž

04.02 enojec, ženske, polfinale

04.18 enojec, moški, polfinale

Kajak/kanu/kanu na divjih vodah:

06.00 C-1, ženske, kvalifikacije

06.47 K-1, moški, kvalifikacije

Sabljanje:

03.00 meč, ekipno moški, osmina finala

04.25 meč ekipno, moški, četrtfinale

05.45 meč ekipno, moški, za razvrstitev od 5. do 8. mesta

06.40 meč ekipno, moški, polfinale

07.30 meč ekipno, moški, borbi za 7. in 5. mesto

Strelstvo:

02.00 trap, ženske, kvalifikacije

02.25 trap, moški, kvalifikacije

Jadranje:

05.00 RS:X, moški, 7., 8. in 9. regata

RS:X, ženske, 7., 8. in 9. regata

49er, moški, 4., 5. in 6. regata

49er FX, ženske, 4., 5. in 6. regata

razred finn, moški, 3. in 4. regata

razred 470, moški, 1. in 2. regata

razred 470, ženske, 1. in 2. regata

nacra 17, mešani pari, 1., 2. in 3., regata

Namizni tenis:

03.00 posamično, moški, četrtfinale

04.00 posamično, ženske, četrtfinale

Dviganje uteži:

06.50 do 73 kg, moški

Boks:

04.00 peresna kategorija, ženske, četrtfinale

04.30 lahka kategorija, ženske, 1. krog

05.03 srednja kategorija, ženske, osmina finala

06.06 mušja kategorija, moški, 1. krog

Badminton:

02.00 dvojice, mešane dvojice, četrtfinale

posamično, moški

posamično, ženske

Judo:

04.00 do 90 kg, moški, 1. krog

do 70 kg, ženske, 1. krog

10.00 do 90 kg, moški, polfinale

do 70 kg, ženske, polfinale

Lokostrelstvo:

02.30 posamično, moški, 1. krog

02.56 posamično, ženske, 1. krog

03.22 posamično, moški, 2. krog

03.35 posamično, ženske, 2. krog

Nogomet, moški:

- skupina A, 3. krog:

13.00 A2 - A3

13.30 A4 - A1



- skupina B, 3. krog:

10.30 B2 - B3

10.30 B4 - B1



- skupina C, 3. krog:

13.30 C2 - C3

13.30 C4 - C1



- skupina D, 3. krog:

10.00 D2 - D3

10.00 D4 - D1

Rokomet, moški:

- skupina A, 3. krog:

02.00 Brazilija - Španija

Francija - Nemčija

Norveška - Argentina



- skupina B, 3. krog:

02.00 Danska - Bahrajn

Japonska - Egipt

Švedska - Portugalska

Košarka 3x3, ženske:

10.00 polfinale

Košarka 3x3, moški:

10.30 polfinale

Košarka moški:

- skupina A, 2. krog:

06.40 ZDA - Iran

14.00 Češka - Francija



- skupina B, 2. krog:

03.00 Nigerija - Nemčija

10.20 Italija - Avstralija

Odbojka na mivki:

02.00 moški in ženske

Odbojka, moški:

- skupina A, 3. krog:

02.00 Kanada - Iran

09.25 Polen - Venezuela

12.40 Japonska - Italija



- skupina B, 3. krog:

04.05 ZDA - Tunizija

07.20 Argentina - Francija

14.45 Brazilija - ROK

Hokej na travi, ženske:

- skupina A, 3. krog:

02.30 Nizozemska - JAR

03.00 Velika Britanija - Indija

05.15 Nemčija - Irska



- skupina B, 3. krog:

04.45 Nova Zelandija - Španija

11.30 Japonska - Avstralija

12.00 Argentina - Kitajska

Hokej na travi, moški:

- skupina A, 4. krog:

13.45 Japonska - Španija

14.15 Avstralija - Nova Zelandija

Baseball:

05.00 skupina A, 1. krog

05.00 skupina B, 1. krog

Vaterpolo, ženske:

- skupina A, 3. krog:

08.30 Kanada - JAR

12.50 Nizozemska - Španija



- skupina B, 3. krog:

07.00 Madžarska - ZDA

11.20 Kitajska - Japonska

Ragbi, moški:

02.00 tekma za 11. mesto

02.30 tekma za 9. mesto

04.00 polfinale

09.30 tekma za 7. mesto

10.00 tekma za 5. mesto

Četrtek, 29. julij:

Končne odločitve (17):



Plavanje:

03.30 800 m prosto, moški, finale

03.44 200 m prsno, moški, finale

04.28 200 m delfin, ženske, finale

04.37 100 m prosto, moški, finale

05.31 4 x 200 m prosto, ženske, finale

Veslanje:

02.18 dvojec brez krmarja, moški, finale

02.30 dvojec brez krmarke, ženske, finale

02.50 lahki dvojni dvojec, moški, finale

03.10 lahki dvojni dvojec, ženske, finale

Kajak/kanu/kanu na divjih vodah:

08.45 C-1, ženske, finale

Sabljanje:

11.30 floret ekipno, ženske, tekma za 3. mesto

1.255 floret ekipno, ženske, finale

Strelstvo:

07.30 trap, ženske, tekma za 3. mesto in finale

08.30 trap, moški, tekma za 3. mesto in finale

Namizni tenis:

13.00 posamično, ženske, tekma za 3. mesto

14.00 posamično, ženske, finale

Gimnastika - športna:

12.50 mnogoboj, ženske, finale

Judo:

11.10 do 100 kg, moški, borbi za 3. mesto in finale

do 78 kg, ženske, borbi za 3. mesto in finale

Predtekmovanja:



Tenis:

04.00 dvojice, ženske, polfinale

posamično, ženske, polfinale

posamično, moški, četrtfinale

mešane dvojice, četrtfinale

Plavanje:

03.53 100 m prosto, ženske, polfinale

04.04 200 m hrbtno, moški, polfinale

04.54 200 m prsno, ženske, polfinale

05.08 200 m mešano, moški, polfinale

12.00 100 m delfin, moški, kvalifikacije

200 m hrbtno, ženske, kvalifikacije

4 x 100 m mešano, moško-ženska štafeta, kvalifikacije

800 m prosto, ženske, kvalifikacije

Kolesarstvo:

03.00 BMX, moški, četrtfinale

03.20 BMX, ženske, četrtfinale

Veslanje:

01.30 enojec, moški, finale F

01.54 enojec, moški, finale E

02.06 enojec, ženske, finale E

03.30 dvojec brez krmarja, moški, finale B

03.42 enojec, ženske, finale F

03.50 dvojec brez krmarke, ženske, finale B

04.02 lahki dvojni dvojec, moški, finale B

04.14 lahki dvojni dvojec, ženske, finale B

04.26 enojec, ženske, finale D

04.38 enojec, moški, finale D

Kajak/kanu/kanu na divjih vodah:

07.00 C-1, ženske, polfinale

Golf:

00.30 posamično, moški, 1. krog

Sabljanje:

02.00 floret ekipno, ženske, osmina finala

03.50 floret ekipno, ženske, četrtfinale

05.35 floret ekipno, ženske, borbe za razvrstitev od 5. do 8. mesta

06.55 floret ekipno, ženske, polfinale

08.10 floret ekipno, ženske, borbe za 7. mesto

floret ekipno, ženske, borbe za 5. mesto

Strelstvo:

02.00 trap, ženske, kvalifikacije

pištola,m 25 m, ženske, kvalifikacije

02.50 trap, moški, kvalifikacije

07.30 trap, ženske, polfinale

08.30 trap, moški, polfinale

Jadranje:

05.00 laser, moški, 7. in 8. regata

laser radial, ženske, 7. in 8. regata

RS:X, moški, 10., 11. in 12. regata

RS:X, ženske, 10., 11. in 12. regata

finn, moški, 5. in 6. regata

razred 470, moški, 3. in 4. regata

razred 470, ženske, 3. in 4. regata

nacra 17, mešani pari, 4., 5. in 6. regata

Namizni tenis:

04.00 posamično, ženske, polfinale

08.00 posamično, moški, polfinale

Boks:

05.03 peresna kategorija, moški, osmina finala

06.06 srednja kategorija, moški, osmina finala

06.39 težka kategorija, moški, četrtfinale

Badminton:

02.00 dvojice, moški, četrtfinale

mešane dvojice, polfinale

posamično, ženske, osmina finala

10.00 dvojice, ženske, četrtfinale

posamično, moški, osmina finala

Judo:

04.00 do 100 kg, moški, predtekmovanje

do 78 kg, ženske, predtekmovanje

10.00 do 100 kg, moški, polfinale

do 78 kg, ženske, polfinale

Lokostrelstvo:

02.30 posamično, moški, 1. krog

02.56 posamično, ženske, 1. krog

03.22 posamično, moški, 2. krog

03.35 posamično, ženske, 2. krog

Rokomet, ženske, skupina A, 3. krog:

02.00 Japonska - Južna Koreja

Črna gora - Norveška

Nizozemska - Angola



- skupina B, 3. krog:

02.00 ROK - Madžarska

Švedska - Francija

Španija - Brazilija

Košarka, ženske, skupina A, 2. krog:

03.00 Kanada - Južna Koreja

10.20 Španija - Srbija

Košarka, moški, skupina C, 2. krog:

06.40 Slovenija - Japonska

14.00 Španija - Argentina

Odbojka na mivki:

02.00 moški in ženske

Odbojka, ženske:

- skupina A, 3. krog:

04.05 Južna Koreja - Dominikanska republika

07.20 Srbija - Kenija

12.40 Japonska - Brazilija



- skupina B, 3. krog

02.00 Italija - Argentina

09.25 Kitajska - ROK

14.45 ZDA - Turčija

Hokej na travi, ženske:

- skupina A, 4. krog:

12.00 Velika Britanija - Nizozemska



- skupina B, 4. krog:

11.30 Španija - Kitajska

13.45 Japonska - Argentina

14.15 Nova Zelandija - Avstralija

Hokej na travi, moški:

- skupina A, 4. krog:

02.30 Indija - Argentina



- skupina B, 4. krog:

03.00 Belgija - Kanada

04.45 JAR - Nemčija

05.15 Nizozemska - Velika Britanija

Vaterpolo, moški:

- skupina A, 3. krog

03.00 Madžarska - JAR

07.00 ZDA - Italija

11.20 Grčija - Japonska



- skupina B, 3. krog:

04.30 Španija - Kazahstan

08.30 Hrvaška - Črna gora

12.50 Srbija - Avstralija

Baseball:

05.00 skupina A, 1. krog

05.00 skupina B, 1. krog

Ragbi, ženske:

02.00 skupina A/B/C 1. krog in 2. krog

Petek, 30. julij:

Končne odločitve (21):



Tenis:

05.00 dvojice, moški, tekma za 3. mesto

dvojice, moški, finale

Plavanje:

03.41 200 m prsno, ženske, finale

03.50 200 m hrbtno, moški, finale

03.59 100 m prosto, ženske, finale

04.16 200 m mešano, moški, finale

Atletika:

13.30 10 000 m, moški

Kolesarstvo:

04.40 BMX, moški, finale

04.48 BMX, ženske, finale

Veslanje:

02.33 enojec, ženske, finale

02.45 enojec, moški, finale

03.05 osmerec, ženske, finale

03.25 osmerec, moški, finale

Kajak/kanu/kanu na divjih vodah:

09.00 K-1, moški, finale

Sabljanje:

11.30 sablja, ekipno, moški, tekma za 3. mesto

12.30 sablja ekipno, moški, finale

Strelstvo:

07.00 pištola 25 m, ženske, tekma za 3. mesto in finale

Namizni tenis:

13.00 posamično, moški, tekma za 3. mesto

14.00 posamično, moški, finale

Gimnastika - prožna ponjava:

07.50 posamično, ženske, finale

Badminton:

02.00 mešani pari, tekma za 3. mesto

08.30 mešani pari, finale

Judo:

11.10 nad 100 kg, moški, borbi za 3. mesto in finale

nad 78 kg, ženske, borbi za 3. mesto in finale

Lokostrelstvo:

09.30 posamično, ženske, tekma za 3. mesto

09.45 posamično, ženske, finale

Predtekmovanja:



Tenis:

04.00 mešane dvojice, polfinale

05.00 posamično, moški, polfinale

Plavanje:

03.30 100 m delfin, moški, polfinale

04.35 200 m hrbtno, ženske, polfinale

12.00 1500 m prosto, moški, kvalifikacije

4 x 100 m mešano, moški, kvalifikacije

4 x 100 m mešano, ženske, kvalifikacije

50 m prosto, moški, kvalifikacije

50 m prosto, ženske, kvalifikacije

Skoki v vodo:

08.00 3 m, ženske, kvalifikacije

Atletika:

02.00 3000 m zapreke, moški, kvalifikacije

02.15 višina, moški, kvalifikacije

02.45 disk, moški, kvalifikacije

02.55 800 m, ženske, kvalifikacije

03.55 400 m ovire, moški, kvalifikacije

04.40 100 m, ženske, kvalifikacije

12.00 5000 m, ženske, kvalifikacije

12.05 troskok, ženske, kvalifikacije

12.25 krogla, ženske, kvalifikacije

13.00 4 x 400 m, mešane štafete, kvalifikacije

Kolesarstvo:

03.00 BMX, moški, polfinale

03.08 BMX, ženske, polfinale

Veslanje:

01.45 enojec, ženske, finale C

01.57 enojec, moški, finale C

02.09 enojec, ženske, finale B

02.21 enojec, moški, finale B

Kajak/kanu/kanu na divjih vodah:

07.00 K-1, moški, polfinale

Golf:

00.30 posamično, moški, 2. krog

Konjeništvo:

01.00 vsestranskost, tridnevna preizkušnje, posamično, dresura

01.00 Vsestranskost, tridnevna preizkušnje, ekipno, dresura

Sabljanje:

03.00 sablja, ekipno, moški, osmina finala

04.25 sablja, ekipno, moški, četrtfinale

05.45 sablja, ekipno, moški, za uvrstitev od 5. do 8. mesta

06.40 sablja, ekipno, moški, polfinale

07.30 sablja, ekipno, moški, tekma za 7. mesto

sablja, ekipno, moški, tekma za 5. mesto

Strelstvo:

02.00 pištola 25 m, ženske, kvalifikacije

07.00 pištola 25 m, ženske, polfinale

Jadranje:

05.00 laser, moški, 9. in 10. regata

laser radial, ženske, 9. in 10. regata

49er, moški, 7., 8. in 9. regata

49er FX, ženske, 7., 8. in 9. regata

razred 470, moški, 5. in 6. regata

razred 470, ženske, 5. in 6. regata

Gimnastika - prožna ponjava:

06.00 posamično, ženske, kvalifikacije

Boks:

04.00 lahka kategorija, ženske, osmina finala

05.03 velterska kategorija, ženske, četrtfinale

05.36 velterska kategorija, moški, četrtfinale

06.06 poltežka kategorija, moški, četrtfinale

Badminton:

02.00 posamično, ženske, četrtfinale

08.30 dvojice, moški, polfinale

Judo:

04.00 nad 100 kg, moški

nad 78 kg, ženske

10.00 nad 100 kg, moški, polfinale

nad 78 kg, ženske, polfinale

Lokostrelstvo:

02.30 posamično, ženske, osmina finala

07.45 posamično, ženske, četrtfinale

08.45 posamično, ženske, polfinale

Nogomet, ženske, četrtfinale:

11.00 zmagovalec skupine E - tretji skupin F/G

11.00 zmagovalec skupine G - tretji skupin E/F

13.00 zmagovalec skupina F - drugi skupine G

13.00 drugi skupine E - drugi skupine F

Rokomet, moški:

- skupina A, 4. krog:

02.00 Argentina - Brazilija

Nemčija - Norveška

Francija - Španija



- skupina B, 4. krog:

02.00 Bahrajn - Japonska

Portugalska - Danska

Švedska - Egipt

Košarka, ženske:

- skupina B, 2. krog:

06.40 ZDA - Japonska

10.20 Francija - Nigerija



- skupina C, 2. krog

03.00 Belgija - Portoriko

14.00 Kitajska - Avstralija

Odbojka na mivki:

02.00 moški in ženske

Odbojka, moški:

- skupina A, 4. krog:

02.00 Kanada - Venezuela

07.20 Japonska - Polen

12.40 Italija - Iran



- skupina B, 4. krog

04.05 Brazilija - ZDA

09.25 Argentina - Tunizija

1445 ROK - Francija

Hokej na travi, ženske:

- skupina A, 4. krog:

02.30 JAR - Nemčija

04.45 Irska - Indija



- moški:

- skupina A, 5. krog:

03.00 Avstralija - Španija

11.30 Japonska - Indija

12.00 Argentina - Nova Zelandija



- skupina B, 5. krog:

05.15 Kanada - JAR

13.45 Nemčija - Nizozemska

14.15 Belgija - Velika Britanija

Baseball:

05.00 skupina A in B, 2. krog

Vaterpolo, ženske:

- skupina A, 4. krog:

07.00 JAR - Nizozemska

12.50 Španija - Avstralija



- skupina B, 4. krog:

08.30 ZDA - ROK

11.20 Japonska - Madžarska

Ragbi, ženske:

02.00 skupina A/B/C, četrtfinale

Sobota, 31. julija:

Končne odločitve (21):



Tenis:

05.00 dvojice, ženske, tekma za 3. mesto

posamično, ženske, tekma za 3. mesto in finale

posamično, moški, tekma za 3. mesto

mešane dvojice, tekma za 3. mesto

Plavanje:

03.30 100 m delfin, moški, finale

03.37 200 m hrbtno, ženske, finale

03.46 800 m prosto, ženske, finale

04.43 4 x 100 m mešano, mešane štafete, finale

Atletika:

13.15 disk, moški, finale

14.35 4 x 400 m, mešane štafete, finale

14.50 100 m, ženske, finale

Triatlon:

05.00 mešane štafete

Sabljanje:

11.30 sablja ekipno, ekipno, ženske

Strelstvo:

06.30 trap ekipno, mešane ekipe, finale

09.00 malokalibrska puška, trojni položaj 50 m, ženske, finale

Jadranje

07.30 razred RS:X, ženske, regata za medalje

08.30 RS:X, moški, regata za medalje

Gimnastika - prožna ponjava:

07.50 posamično, moški, finale

Dviganje uteži:

04.50 kombinacija do 81 kg, moški

kombinacija do 96 kg, moški

Badminton:

11.00 dvojice, moški

Judo:

10.00 ekipno, mešane ekipe

Lokostrelstvo:

09.30 posamično, moški

Ragbi, ženske:

10.30 tekma za 3. mesto

11.00 finale

Predtekmovanja:



Plavanje:

03.30 50 m prosto, ženske, polfinale

04.11 50 m prosto, moški, polfinale

Skoki v vodo:

08.00 3 m, ženske, polfinale

Atletika:

02.00 400 m ovire, ženske, kvalifikacije

disk, ženske, kvalifikacije

02.40 skok s s palico, moški, kvalifikacije

02.50 800 m, moški, kvalifikacije

03.45 100 m ovire, ženske, kvalifikacije

04.35 100 m, moški, kvalifikacije

12.00 800 m, ženske, polfinale

12.10 daljina, moški, kvalifikacije

12.15 100 m, ženske, polfinale

12.45 100 m, moški, kvalifikacije

Kolesarstvo:

03.10 prosti slog, ženske, kvalifikacije

04.20 prosti slog, moški, kvalifikacije

Golf:

00.30 posamično, moški, 3. krog

Konjeništvo:

01.00 dresura, posamično

vsestranskost, tridnevna preizkušnje, ekipno

Sabljanje:

03.00 sablja, ekipno, ženske

Strelstvo:

02.00 trap ekipno, mešane ekipe, kvalifikacije

05.00 malokalibrska puška, trojni položaj 50 m, ženske, kvalifikacije

Jadranje:

05.00 razred 49er, moški, 10., 11. in 12. regata

razred 49er FX, ženske, 10., 11. in 12. regata

razred fin moški, 7. in 8. regata

razred nacra 17, mešane posadke, 7., 8. in 9. regata

Gimnastika - prožna ponjava:

06.00 posamično, moški, kvalifikacije

Dviganje uteži:

04.50 do 81 kg, moški

04.50 do 96 kg, moški

Boks:

04.00 peresno lahka kategorija, ženske, polfinale

04.15 srednja kategorija, ženske, četrtfinale

04.48 mušja kategorija, moški, osmina finala

05.51 lahka kategorija, moški, osmina finala

Badminton:

02.00 dvojice, ženske, polfinale

posamično, moški, četrtfinale

11.00 posamično, ženske, polfinale

Judo:

04.00 ekipno, mešane ekipe

Lokostrelstvo:

02.30 posamično

Nogomet, moški, četrtfinale:

10.00 A-1 - B-2

11.00 C-1 - D-2

12.00 B-1 - A-2

13.00 D-1 - C-2

Rokomet, ženske:

- skupina A, 4. krog:

02.00 Angola - Japonska

Črna gora - Južna Koreja

Norveška - Nizozemska



- skupina B, 4. krog:

02.00 Brazilija - Švedska

ROK - Francija

Madžarska - Španija

Košarka, moški:

- skupina A, 3. krog:

03.00 Iran - Francija

14.00 ZDA - Češka



- skupina B, 3. krog:

06.40 Italija - Nigerija

10.20 Avstralija - Nemčija

Odbojka na mivki:

02.00 moški in ženske, končnica

Odbojka, ženske:

- skupina A, 4. krog:

02.00 Dominikanska republika - Kenija

09.25 Srbija - Brazilija

12.40 Japonska - Južna Koreja



- skupina B, 4. krog:

04.05 ZDA - ROK

07.20 Argentina - Turčija

14.45 Kitajska - Italija

Hokej na travi, ženske:

- skupina A, 5. krog:

05.15 Indija - JAR

11.30 Nemčija - Nizozemska

13.45 Irska - Velika Britanija



- skupina B, 5. krog:

02.30 Kitajska - Nova Zelandija

03.00 Japonska - Španija

04.45 Argentina - Avstralija

Baseball:

05.00 skupina A in B, 3. krog

Vaterpolo, moški:

- skupina A, 4. krog

07.00 ZDA - Madžarska

11.20 Italija - Japonska

12.50 JAR - Grčija



- skupina B, 4. krog

03.00 Črna gora - Kazahstan

04.30 Avstralija - Španija

08.30 Hrvaška - Srbija

Ragbi, ženske:

02.00 tekma za 11. mesto

02.30 tekma za 9. mesto

04.00 polfinale

09.30 tekma za 7. mesto

10.00 tekma za 5. mesto

Nedelja, 1. avgust:

Končne odločitve (25):



Tenis:

05.00 dvojice, ženske, finale

posamično, moški, finale

dvojice, mešani pari, finale

Plavanje:

03.30 50 m prosto, moški, finale

03.37 50 m prosto, ženske, finale

03.44 1500 m prosto, moški, finale

04.15 4 x 100 m mešano, ženske, finale

04.36 4 x 100 m mešano, moški, finale

Skoki v vodo:

08.00 3 m, ženske, finale

Golf:

00.30 posamično, moški, 4. krog

Atletika:

03.35 suvanje krogle, ženske, finale

12.10 višina, moški, finale

13.20 troskok, ženske, finale

14.50 100 m, moški, finale

Kolesarstvo:

03.10 freestyle, ženske, finale

04.20 freestyle, moški, finale

Sabljanje:

11.30 floret ekipno, moški, za 3. mesto

12.50 floret ekipno, moški, finale

Jadranje:

07.30 laser, moški, regata za medalje

08.30 laser radial, ženske, regata za medalje

Gimnastika - športna:

10.00 parter, moški, finale

10.45 preskok, ženske, finale

11.30 konj z ročaji, moški, finale

12.15 dvovišinska bradlja, ženske, finale

Dviganje uteži:

06.50 do 76 kg, ženske

Badminton:

06.50 posamično, ženske, za 3. mesto in finale



Predtekmovanja:



Atletika:

02.10 kladivo, ženske, kvalifikacije

02.40 3000 m zapreke, ženske, kvalifikacije

02.50 daljina, ženske, kvalifikacije

03.45 400 m, moški, kvalifikacije

12.15 100 m, moški, polfinale

12.45 100 m ovire, ženske, polfinale

13.25 800 m, moški, polfinale

14.05 400 m ovire, moški, polfinale

Konjeništvo:

01.30 vsestranskost, tridnevna preizkušnje, posamično in ekipno

Sabljanje:

02.00 floret ekipno, moški, osmina finala

03.45 floret ekipno, moški, četrtfinale

05.25 floret ekipno, moški, tekme od 5. do 8. mesta

06.40 floret ekipno, moški, polfinale

07.50 floret ekipno, moški, tekma za 7. mesto

floret ekipno, moški, tekma za 5. mesto

Strelstvo:

01.30 hitrostrelna pištola 25 m, moški, kvalifikacije

Jadranje:

05.00 finn, moški, 9. regata in 10. regata

razred 470, moški, 7. in 8. regata

razred 470, ženske, 7. in 78. regata

nacra 17, mešano, 10., 11. in 12. regata

Namizni tenis:

03.00 ekipno, moški, osmina finala

ekipno, ženske, osmina finala

ženske, osmina finala

moški, osmina finala

Dviganje uteži:

06.50 kategorija do 76 kg, ženske

Boks:

04.00 mušja kategorija, ženske, četrtfinale

04.30 peresna kategorija, moški, četrtfinale

05.03 velterska kategorija, moški, polfinale

05.18 srednja kategorija, moški, četrtfinale

05.51 poltežka kategorija, moški, polfinale

06.06 super težka kategorija, moški, četrtfinale

10.15 mušja kategorija, ženske, osmina finala

Badminton:

06.00 posamično, moški, polfinale

Rokoborba:

04.00 do 76 kg/prosti slog, ženske, osmina finala

do 130 kg/grško-rimski slog, moški, osmina finala

do 60 kg/grško-rimski slog, moški, osmina finala

05.20 do 76 kg/prosti slog, ženske, četrtfinale

do 130 kg/grško-rimski slog, moški, četrtfinale

do 60 kg/grško-rimski slog, moški, četrtfinale

11.15 do 60 kg/grško-rimski slog, moški, polfinale

11.35 do 130 kg/grško-rimski slog, moški, polfinale

11.55 do 76 kg/prosti slog, ženske, polfinale

Rokomet, moški:

- skupina A, 5. krog:

03.00 Nemčija - Brazilija

Norveška - Francija

Španija - Argentina



- skupina B, 5. krog:

02.00 Danska - Švedska

Portugalska - Japonska

Egipt - Bahrajn

Košarka:

- ženske:

- skupina A, 3. krog:

03.00 Kanada - Španija

14.00 Južna Koreja - Srbija



- moški:

- skupina C, 3. krog:

06.40 Argentina - Japonska

10.20 Španija - Slovenija

Odbojka na mivki:

02.00 moški, osmina finala

ženske, osmina finala

Odbojka, moški:

- skupina A, 5. krog:

02.00 Poljska - Kanada

09.25 Italija - Venezuela

12.40 Japonska - Iran



- skupina B, 5. krog:

04.05 Brazilija - Francija

07.20 ROK - Tunizija

14.45 ZDA - Argentina

Hokej na travi:

02.30 moški, četrtfinale

Vaterpolo, ženske:

- skupina A, 5. krog:

08.30 Nizozemska - Kanada

12.50 Avstralija - JAR



- skupina B, 5. krog:

07.00 Madžarska - Kitajska

11.20 ROK - Japonska

Baseball:

05.00 finalni del, 1. krog

Ponedeljek, 2. avgusta:

Končne odločitve (22):



Atletika:

03.20 daljina, moški, finale

04.50 100 m ovire, ženske, finale

12.00 disk, ženske, finale

14.15 3000 m zapreke, moški, finale

14.40 5000 m, ženske, finale

Kolesarstvo na stezi:

11.00 ekipni sprint, ženske, finale in tekma za 3. mesto

Konjeništvo:

10.00 vsestranskost, tridnevna preizkušnje, preskakovanje ovir, posamično

vsestranskost, tridnevna preizkušnje, ekipno, preskakovanje ovir

Strelstvo:

07.30 hitrostrelna pištola 25 m, moški, finale

09.50 malokalibrska puška, trojni položaj, moški, finale

Jadranje:

07.30 razred 49er FX, ženske, regata za medalje

08.30 razred 49er, moški, regata za medalje

Gimnastika - športna:

10.00 krogi, moški, finale

10.45 parter, ženske, finale

11.30 preskok, moški, finale

Dviganje uteži:

04.50 ženske nad 87 kg

ženske do 87 kg

Badminton:

06.00 dvojice ženske

13.00 posamično moški

Rokoborba:

12.30 do 60 kg/grško-rimski slog, moški,

13.05 do 130 kg/grško-rimski slog, moški

1355 do 76 kg/prosti slog, ženske

Predtekmovanja:



Skoki v vodo:

08.00 3 m, moški, kvalifikacije

Sinhrono plavanje:

12.30 dvojice, ženske, predtekmovanje

Atletika:

02.00 kladivo, moški, kvalifikacije

02.35 1500 m, ženske, kvalifikacije

03.30 200 m, ženske, kvalifikacije

12.00 400 m ovire, ženske, polfinale

12.20 skok s palico, ženske, kvalifikacije

12.25 200 m, ženske, polfinale

13.05 400 m, moški, polfinale

Kolesarstvo na stezi:

08.30 ekipni sprint, ženske, kvalifikacije

08.54 4000 m ekipno zasledovanje, ženske, kvalifikacije

09.50 ekipni sprint, ženske, 1. krog

10.02 4000 m ekipno zasledovanje, moški, kvalifikacije

Kajak/kanu/kanu/kanu na mirnih vodah:

02.30 K-1, 200 m, ženske, kvalifikacije

03.05 C-2, 1000 m, moški, kvalifikacije

03.21 K-1, 1000 m, moški, kvalifikacije

04.00 K-2, 500 m, ženske, kvalifikacije

04.45 K-1, 200 m, ženske, četrtfinale

05.06 C-2, 1000 m, moški, četrtfinale

05.22 K-1, 1000 m, moški, četrtfinale

05.45 K-2, 500 m, ženske, četrtfinale

Strelstvo:

01.30 hitrostrelna pištola 25 m, moški, kvalifikacije

04.30 malokalibrska puška, trojni položaj 50 m, moški, kvalifikacije

Jadranje:

05.00 razred 470, moški, 9. in 10. regata

razred 470, ženske, 9. in 10. regata

Namizni tenis:

07.30 ekipno, moški in ženske, četrtfinale

Dviganje uteži:

04.50 kombinacija, ženske nad 87 kg

kombinacija, ženske do 87 kg

Rokoborba:

04.00 do 76 kg/prosti slog, ženske, repesaž

do 130 kg/grško-rimski slog, moški, repesaž

do 60 kg/grško-rimski slog, moški, repesaž

04.30 do 68 kg/prosti slog, ženske, osmina finala

do 77 kg/grško-rimski slog, moški, osmina finala

do 97 kg/grško-rimski slog, moški, osmina finala

05.50 do 68 kg/prosti slog, ženske, četrtfinale

do 77 kg/grško-rimski slog, moški, četrtfinale

do 97 kg/grško-rimski slog, moški, četrtfinale

11.15 do 77 kg/grško-rimski slog, moški, polfinale

11.35 do 97 kg/grško-rimski slog, moški, polfinale

11.55 do 68 kg/prosti slog, ženske, polfinale

Nogomet:

- ženske, polfinale

11.00 zmagovalec četrtfinala 2 - zmagovalec četrtfinala 4

13.00 zmagovalec četrtfinala 1 - zmagovalec četrtfinala 3

Rokomet, ženske:

- skupina A, 5. krog

02.00 Nizozemska - Črna gora

Norveška - Japonska

Južna Koreja - Angola



- skupina B, 5. krog:

02.00 Francija - Brazilija

Španija - ROC

Madžarska - Švedska

Košarka, ženske:

- skupina B, 3. krog:

03.00 Nigerija - Japonska

06.40 Francija - ZDA



- skupina C, 3. krog:

10.20 Kitajska - Belgija

14.00 Avstralija - Portoriko

Odbojka, ženske:

- skupina A, 5. krog:

02.00 Srbija - Južna Koreja

12.40 Japonska - Dominikanska republika

14.45 Brazilija - Kenija



- skupina B, 5. krog:

04.05 ZDA - Italija

07.20 ROK - Turčija

09.25 Kitajska - Argentina

Hokej na travi, ženske:

02.30 četrtfinale

Vaterpolo, moški:

- skupina A, 5. krog:

03.00 Madžarska - Italija

04.30 Grčija - ZDA

11.20 Japonska - JAR



- skupina B, 5. krog:

07.00 Srbija - Črna gora

08.30 Španija - Hrvaška

12.50 Avstralija - Kazahstan

Baseball:

05.00 dodatna tekma za napredovanje

Torek, 3. avgusta:

Končne odločitve (24):



Skoki v vodo:

08.00 3 m, moški, finale

Atletika:

03.50 daljina, ženske, finale

05.20 400 m ovire, moški, finale

12.20 skok s palico, moški, finale

13.35 kladivo, ženske, finale

14.25 800 m, ženske, finale

14.50 200 m, ženske, finale

Kolesarstvo na stezi;

10.05 4000 m ekipno zasledovanje, ženske

10.35 ekipni sprint, moški

Kajak/kanu/kanu na mirnih vodah:

04.37 K-1, 200 m, ženske, finale

04.54 C-2, 1000 m, moški, finale

05.21 K-1, 1000 m, moški, finale

05.47 K-2, 500 m, ženske, finale

Jadranje:

07.30 razred finn, moški, regata za medalje

08.30 razred nacra 17, mešane posadke, regata za medalje

Gimnastika - športna:

10.00 bradlja, moški, finale

10.45 gred, ženske, finale

11.30 drog, moški, finale

Dviganje uteži:

06.50 do 109 kg, moški

Boks:

06.05 peresna kategorija, ženske, finale

12.05 velterska kategorija, moški, finale

Rokoborba:

12.30 do 77 kg/grško-rimski slog, moški

13.05 do 97 kg/grško-rimski slog, moški

13.55 do 68 kg/prosti slog, ženske

Predtekmovanja:



Skoki v vodo:

03.00 3 m, moški, polfinale

Sinhrono plavanje:

12.30 dvojice, predtekmovanje

Atletika:

02.00 troskok, moški, kvalifikacije

02.05 1500 m, moški, kvalifikacije

02.20 kopje, ženske, kvalifikacije

02.45 400 m, ženske, kvalifikacije

04.05 200 m, moški, kvalifikacije

12.10 110 m ovire, moški, kvalifikacije

12.15 krogla, moški, kvalifikacije

13.00 5000 m, moški, kvalifikacije

13.50 200 m, moški, polfinale

Kolesarstvo na stezi:

08.30 4000 m ekipno zasledovanje, ženske, 1. krog

08.58 ekipni sprint, moški, kvalifikacije

09.22 4000 m ekipno zasledovanje, moški, 1. krog

09.50 ekipni sprint, moški, 1. krog

10.05 4000 m ekipno zasledovanje, ženske, tekme za razvrstitev

Kajak/kanu/kanu/kanu na mirnih vodah:

02.30 K-1, 200 m, ženske, polfinale

02.44 C-2, 1000 m, moški, polfinale

03.00 K-1, 1000 m, moški, polfinale

03.23 K-2, 500 m, ženske, polfinale

04.30 K-1, 200 m, ženske, finale B

04.46 C-2, 1000 m, moški, finale B

05.13 K-1, 1000 m, moški, finale B

05.40 K-2, 500 m, ženske, finale B

Konjeništvo:

12.00 preskakovanje ovir, posamično, kvalifikacije

Namizni tenis:

12.30 ekipno, ženske, polfinale

Dviganje uteži:

06.50 kombinacija, do 109 kg, moški

Boks:

04.00 mušja kategorija, moški, četrtfinale

04.30 peresno lahka kategorija, moški, polfinale

04.48 lahka kategorija, moški, četrtfinale

05.18 težka kategorija, moški, polfinale

05.35 lahka kategorija, ženske, četrtfinale

Rokoborba:

04.00 do 68 kg/prosti slog, ženske, repasaž

do 77 kg/grško-rimski slog, moški, repasaž

do 97 kg/grško-rimski slog, moški, repasaž

04.30 do 62 kg/prosti slog, ženske, osmina finala

do 67 kg/grško-rimski slog, moški, osmina finala

do 87 kg/grško-rimski slog, moški, osmina finala

05.50 do 62 kg/prosti slog, ženske, četrtfinale

do 67 kg/grško-rimski slog, moški, četrtfinale

do 87 kg/grško-rimski slog, moški, četrtfinale

11.15 do 67 kg/grško-rimski slog, moški, polfinale

11.35 do 87 kg/grško-rimski slog, moški, polfinale

11.55 do 62 kg/prosti slog, ženske, polfinale

Plezanje:

10.00 kombinacija, moški in ženske, kvalifikacije

Nogomet, moški, polfinale:

10.00 zmagovalec četrtfinala 2 - zmagovalec četrtfinala 4

13.00 zmagovalec četrtfinala 1 - zmagovalec četrtfinala 3

Rokomet, moški:

02.30 četrtfinale

06.15 četrtfinale

10.00 četrtfinale

03.45 četrtfinale

Košarka, moški:

03.00 četrtfinale

06.40 četrtfinale

10.20 četrtfinale

14.00 četrtfinale

Odbojka, moški, četrtfinale:

02.00 A-1 - B4

06.00 A-2 - B-3

10.00 A-3 - B2

14.30 A-4 - B1

Odbojka na mivki, ženske:

02.00 četrtfinale

Hokej na travi, moški, polfinale:

03.30 zmagovalec četrtfinala 1 - zmagovalec četrtfinala 2

12.00 zmagovalec četrtfinala 3 - zmagovalec četrtfinala 4

Vaterpolo, ženske:

07.00 četrtfinale

Baseball:

12.00 finalni del, 2. krog

Sreda, 4. avgust:

Končne odločitve (17):



Plavanje:

23.30 (torek) daljinsko plavanje, 10 km, ženske

Sinhrono plavanje:

12.30 dvojice, ženske, finale

Atletika:

02.00 400 m ovire, ženske, finale

13.00 3000 m zapreke, ženske, finale

13.15 kladivo, moški, finale

14.05 800 m, moški, finale

14.55 200 m, moški, finale

Kolesarstvo na stezi:

10.45 4000 m ekipno zasledovanje, moški, tekma za 3. mesto in finale

Konjeništvo:

12.00 preskakovanje ovir, posamično, finale

Jadranje:

07.30 razred 470, moški, regata za medalje

08.30 razred 470, ženske, regata za medalje

Dviganje uteži:

06.50 nad 109 kg, moški

Boks:

08.35 Poltežka kategorija, moški, finale

Rokoborba:

12.30 do 67 kg/grško-rimski slog, moški, borbi za 3. mesto

12.55 do 67 kg/grško-rimski slog, moški, finale

13.05 do 87 kg/grško-rimski slog, moški, borbi za 3. mesto

13.30 do 87 kg/grško-rimski slog, moški, finale

13.55 do 62 kg/prosti slog, ženske, borbi za 3. mesto

14.20 do 62 kg/prosti slog, ženske, finale

Rolkanje:

05.30 park, ženske, finale

Predtekmovanja:



Skoki v vodo:

08.00 stolp 10 m, ženske, kvalifikacije

Atletika:

02.00 deseteroboj, moški, 100 m, daljina, krogla,

sedmeroboj, ženske, 100 m ovire, višina,

02.05 kopje, moški, kvalifikacije

04.00 110 m ovire, moški, polfinale

11.30 deseteroboj, moški, višina, 400 m

sedmeroboj, ženske, krogla, 200 m

12.00 1500 m, ženske, polfinale

12.30 400 m, ženske, polfinale

Kolesarstvo:

08.30 sprint, moški, kvalifikacije

09.10 keirin, ženske, kvalifikacije

09.35 sprint, moški, 1. krog

10.11 keirin, ženske, repasaž

10.31 sprint, moški, repasaž

10.45 4000 m ekipno zasledovanje, tekma za 7. in 5. mesto

11.13 Sprint, moški, 2. krog

11.47 Sprint, moški, dodatne kvalifikacije, osmina finala

Kajak/kanu/kanu na mirnih vodah:

02.30 K-1, 200 m, moški, kvalifikacije

02.58 C-1, 200 m, ženske, kvalifikacije

03.19 K-1, 500 m, ženske, kvalifikacije

03.54 K-2, 1000 m, moški, kvalifikacije

04.32 K-1, 200 m, moški, četrtfinale

04.53 C-1, 200 m, ženske, četrtfinale

05.07 K-1, 500 m, ženske, četrtfinale

05.21 K-2, 1000 m, moški, četrtfinale

Golf:

00.30 posamično, ženske, 1. krog

Namizni tenis:

07.30 ekipno, moški, polfinale

Dviganje uteži:

06.50 nad 109 kg, moški

Boks:

07.00 mušja kategorija, ženske, polfinale

07.30 velterska kategorija, ženske, polfinale

08.03 super težka kategorija, moški, polfinale

Rokoborba:

04.00 do 62 kg/prosti slog, ženske, repasaž

do 67 kg/grško-rimski slog, moški, repasaž

do 87 kg/grško-rimski slog, moški, repasaž

04.30 do 57 kg/prosti slog, moški, osmina finala

do 57 kg/prosti slog, ženske, osmina finala

do 86 kg/prosti slog, moški, osmina finala

05.50 do 57 kg/prosti slog, moški, četrtfinale

do 57 kg/prosti slog, ženske, četrtfinale

do 86 kg/prosti slog, moški, četrtfinale

11.15 do 57 kg/prosti slog, moški, polfinale

11.35 do 86 kg/prosti slog, moški, polfinale

11.55 do 57 kg/prosti slog, ženske, polfinale

Športno plezanje:

10.00 kombinacija, moški, kvalifikacije

Rolkanje:

02.00 park, ženske, kvalifikacije

Rokomet:

- ženske:

02.30 četrtfinale

06.15 četrtfinale

10.00 četrtfinale

13.45 četrtfinale

Košarka:

- ženske:

03.00 četrtfinale

06.40 četrtfinale

10.20 četrtfinale

14.00 četrtfinale

Odbojka:

- ženske, četrtfinale:

02.00 A1 - B4

06.00 A2 - B3

10.00 A3 - B2

14.30 A4 - B1

Odbojka na mivki:

02.00 moški, četrtfinale

Hokej na travi:

- ženske, polfinale:

03.30 zmagovalec četrtfinala 1 - zmagovalec četrtfinala 2

12.00 zmagovalec četrtfinala 3 - zmagovalec četrtfinala 4

Vaterpolo, moški:

07.00 četrtfinale

Baseball:

05.00 finalni del, dodatne kvalifikacije

12.00 finalni del, 3. krog

Četrtek, 5. avgust:

Končne odločitve (28):

Plavanje:

23.30 (sreda) daljinsko plavanje, 10 km, moški

Skoki v vodo:

08.00 stolp 10 m, ženske, finale

Nogomet, ženske:

13.00 tekma za 3. mesto

Atletika:

04.00 troskok, moški, finale

04.05 krogla, moški, finale

04.55 110 m ovire, moški, finale

09.30 20 km hoja, moški

12.00 deseteroboj, moški, 1500 m

sedmeroboj, ženske, 800 m

12.20 palica, ženske, finale

14.00 400 m, moški, finale

22.30 50 km hoja, moški

Kolesarstvo:

10.45 keirin, ženske, finale

10.55 omnium, moški

Kajak/kanu/kanu na mirnih vodah:

04.27 K-1, 200 m, moški, finale

04.43 C-1, 200 m, ženske, finale

05.08 K.1, 500 m, ženske, finale

05.34 K-2, 1000 m, moški, finale

Hokej na travi, moški:

03.30 tekma za 3. mesto

12.00 finale

Namizni tenis:

04.00 ekipno, ženske, tekma za 3. mesto

12.30 ekipno, ženske, finale

Boks:

08.05 peresna kategorija, moški, finale

Rokoborba:

12.30 do 57 kg/prosti slog, moški, borbi za 3. mesto

12.55 do 57 kg/prosti slog, moški, finale

13.05 do 86 kg/prosti slog, moški, borbi za 3. mesto

13.30 do 86 kg/prosti slog, moški, finale

13.55 do 57 kg/prosti slog, ženske, borbi za 3. mesto

14.20 do 57 kg/prosti slog, ženske, finale

Karate:

12.30 kate, tekma za 3. mesto

12.50 kate, finale

13.40 do 67 kg, moški, finalni del

13.50 do 55 kg ženske, finalni del

Športno plezanje:

10.30 kombinacija, moški, finale

Rolkanje:

05.30 park, moški, finale

Predtekmovanja:



Skoki v vodo:

03.00 stolp 10 m, ženske, polfinale

Atletika:

02.00 deseteroboj, moški, 110 m ovire, disk, palica,

sedmeroboj, ženske, daljina, kopje

02.10 palica, ženske, kvalifikacije

03.00 4 x 100 m, ženske, kvalifikacije

04.30 4 x 100 m, moški, kvalifikacije

12.00 deseteroboj, moški, kopje

12.25 4 x 400 m, ženske, kvalifikacije

13.00 1500 m, moški, polfinale

Kolesarstvo:

08.30 omnium, moški, scratch

08.48 sprint, moški, osmina finala

09.21 sprint, moški, dodatne kvalifikacije

09.27 omnium, moški, tempo

09.45 sprint, moški, četrtfinale

09.57 keirin, ženske, polfinale

10.07 omnium, moški, tekme na izločanje

10.37 keirin, ženske, finale B

11.27 sprint, moški, tekme za razvrstitev od 5. do 8. mesta

Kajak/kanu/kanu na mirnih vodah:

02.30 K-1, 200 m, moški, polfinale

02.44 C-1, 200 m, ženske, polfinale

02.58 K-1, 500 m, ženske, polfinale

03.12 K-2, 1000 m, moški, polfinale

04.20 K-1, 200 m, moški, finale B

04.36 C-1, 200 m, ženske, finale B

05.01 K-1, 500 m, ženske, finale B

05.26 K-2, 1000 m, moški, finale B

Golf:

00.30 posamično, ženske, 2. krog

Moderni peteroboj:

06.00 posamično, ženske, sabljanje

09.30 posamično, moški, sabljanje

Boks:

07.00 lahka kategorija, ženske, polfinale

07.30 mušja kategorija, moški, polfinale

08.03 srednja kategorija, moški, polfinale

Rokoborba:

04.00 do 57 kg/prosti slog, moški, repasaž

do 57 kg/prosti slog, ženske, repasaž

do 86 kg/prosti slog, moški, repasaž

04.30 do 125 kg/prosti slog, moški, osmina finala

do 53 kg/prosti slog, ženske, osmina finala

do 74 kg/prosti slog, moški, osmina finala

05.50 do 125 kg/prosti slog, moški, četrtfinale

do 53 kg/prosti slog, ženske, četrtfinale

do 74 kg/prosti slog, moški, četrtfinale

11.15 do 74 kg/prosti slog, moški, polfinale

11.35 do 125 kg/prosti slog, moški, polfinale

11.55 do 53 kg/prosti slog, ženske, polfinale

Karate:

03.00 kate, predtekmovanje, skupina A

03.20 kate, predtekmovanje, skupina B

04.25 kate, 2. del, skupina A

04.37 kate, 2. del, skupina B

05.20 do 67 kg, moški, predtekmovanje, skupina A

05.34 do 67 kg, moški, predtekmovanje, skupina B

10.00 do 55 kg, ženske, predtekmovanje, skupina A

10.14 do 55 kg, ženske, predtekmovanje, skupina B

13.05 do 67 kg, moški, polfinale

13.22 do 55 kg, ženske, polfinale

Rolkanje:

02.00 Park, ženske, kvalifikacije

Rokomet, moški:

10.00 polfinale

14.00 polfinale

Košarka, moški:

06.15 polfinale

13.00 polfinale

Odbojka na mivki:

02.00 moški in ženske, polfinale

Odbojka, moški, polfinale:

06.00 zmagovalec četrtfinala 1 - zmagovalec četrtfinala 2

14.00 zmagovalec četrtfinala 3 - zmagovalec četrtfinala 4

Vaterpolo, ženske:

07.00 polfinale

tekme za razvrstitev od 5. do 8. mesta

Baseball:

12.00 finalni del, izločilni boji

Petek, 6. avgusta:

Končne odločitve (22):

Nogomet:

04.00 finale, ženske

13.00 tekma za 3. mesto, moški

Atletika:

09.30 20 km hoja, ženske

13.00 4 x 100 m, ženske, finale

13.50 kopje, ženske, finale

14.00 5000 m, moški, finale

14.35 400 m, ženske, finale

14.50 1500 m, ženske, finale

15.50 4 x 100 m, moški, finale

Kolesarstvo na stezi:

10.15 madison, ženske

11.00 sprint, moški, tekma za 3. mesto in finale

Moderni peteroboj:

12.30 posamično, ženske, laser run

Odbojka na mivki, ženske:

03.00 tekma za 3. mesto

04.30 finale

Hokej na travi, ženske:

03.30 tekma za 3. mesto

12.00 finale

Namizni tenis, moški, ekipno:

04.00 tekma za 3. mesto

12.30 finale

Boks:

08.05 težka kategorija, moški, finale

Rokoborba:

12.30 do 74 kg/prosti slog, moški, borbi za 3. mesto

12.55 do 74 kg/prosti slog, moški, finale

13.05 do 125 kg/prosti slog, moški, borbi za 3. mesto

13.30 do 125 kg/prosti slog, moški, finale

13.55 do 53 kg/prosti slog, ženske, borbi za 3. mesto

14.20 do 53 kg/prosti slog, ženske, finale

Karate:

12.30 kate, tekma za 3. mesto

12.50 kate, finale

13.40 do 61 kg/borbe, finalni del

13.50 do 75 kg/borbe, finalni del

Športno plezanje:

10.30 finale, ženske

Predtekmovanja:

Skoki v vodo:

08.00 skoki s stolpa, moški, kvalifikacije

Sinhrono plavanje:

12.30 ekipno, ženske

Atletika:

13.25 4 x 400 m, moški, kvalifikacije

Kolesarstvo:

08.30 sprint, ženske, kvalifikacije

09.10 sprint, moški, polfinale

09.16 sprint, ženske, 1. krog

09.58 sprint, ženske, dodatne kvalifikacije

11.06 sprint, ženske, 2. krog

11.53 sprint, ženske, osmina finala

Kajak/kanu/kanu na mirnih vodah:

02.30 C-2, 500 m, ženske, kvalifikacije

02.44 C-1, 1000 m, moški, kvalifikacije

03.15 K-4, 500 m, ženske, kvalifikacije

03.30 K-4, 500 m, moški, kvalifikacije

04.07 C-2, 500 m, ženske, četrtfinale

04.21 C-1, 1000 m, moški, četrtfinale

Golf:

00.30 posamično, ženske, 3. krog

Konjeništvo:

12.00 preskakovanje ovir, ekipno, kvalifikacije

Moderni peteroboj:

07.30 posamično, ženske, plavanje

08.45 posamično, ženske, sabljanje

10.15 posamično, ženske, preskakovanje ovir

Gimnastika - ritmična:

03.20 posamično, mnogoboj, kvalifikacije

Boks:

07.00 srednja kategorija, ženske, polfinale

07.32 lahka kategorija, moški, polfinale

Rokoborba:

04.00 do 125 kg/prosti slog, moški, repasaž

do 53 kg/prosti slog, ženske, repasaž

do 74 kg/prosti slog, moški, repasaž

04.30 do 50 kg/prosti slog, ženske, osmina finala

do 65 kg/prosti slog, moški, osmina finala

do 97 kg/prosti slog, moški, osmina finala

05.50 do 50 kg/prosti slog, ženske, četrtfinale

do 65 kg/prosti slog, moški, četrtfinale

do 97 kg/prosti slog, moški, četrtfinale

11.15 do 65 kg/prosti slog, moški, polfinale

11.35 do 97 kg/prosti slog, moški, polfinale

11.55 do 50 kg/prosti slog, ženske, polfinale

Karate:

03.00 kate, predtekmovanje, skupina A

03.20 kate, predtekmovanje, skupina B

04.25 kate, predtekmovanje, 2. krog, skupina A

04.37 kate, predtekmovanje, 2. krog, skupina B

05.20 borbe, do 61 kg, ženske, skupina A

07.26 borbe, do 61 kg, ženske, skupina B

10.00 borbe do 75 kg, moški, skupina A

10.14 borbe, do 75 kg, moški, skupina B

12.20 kate, finalni del

13.05 borbe do 61 kg, ženske, polfinale

13.22 borbe do 75 kg, moški, polfinale

Rokomet, ženske:

10.00 polfinale

14.00 polfinale

Košarka, ženske:

06.40 polfinale

13.00 polfinale

Odbojka, ženske, polfinale:

06.00 zmagovalec četrtfinale 1 - zmagovalec četrtfinale 2

14.00 zmagovalec četrtfinale 3 - zmagovalec četrtfinale 4

Vaterpolo, moški:

07.00 polfinale

07.00 tekme za uvrstitev od 5. do 8. mesta

Sobota, 7. avgust:

Končne odločitve (34):



Nogomet, moški:

13.30 finale

Skoki v vodo:

08.00 stolp, 10 m, moški, finale

Umetnostno plavanje:

12.30 finale, ekipno

Golf:

00.30 posamično, ženske, 4. krog

Atletika:

00.00 maraton, ženske

12.35 višina, ženske, finale

12.45 10 000 m, ženske

13.00 kopje, moški, finale

13.40 1500 m, moški, finale

14.30 4 x 400 m, ženske, finale

14.50 4 x 400 m, moški, finale

Kolesarstvo na stezi:

09.55 madison, moški

Kajak/kanu/kanu na mirnih vodah:

04.22 C-2, 500 m, ženske, finale

04.39 C-1, 1000 m, moški, finale

05.00 K-4, 500 m, ženske, finale

05.19 K-4, 500 m, moški, finale

Konjeništvo:

12.00 preskakovanje ovir, ekipno, finale

Moderni peteroboj:

12.30 posamično, moški, laser run

Rokomet, moški:

10.00 tekma za 3. mesto

14.00 finale

Košarka:

04.30 finale, moški

09.00 tekma za 3. mesto, ženske

13.00 tekma za 3. mesto, moški

Odbojka, moški:

06.30 tekma za 3. mesto

14.15 finale

Odbojka na mivki, moški:

03.00 tekma za 3. mesto

04.30 finale

Vaterpolo, ženske:

06.40 tekma za 3. mesto

09.30 finale

Gimnastika - ritmična:

08.20 posamično, mnogoboj, finale

Boks:

07.00 mušja kategorija, moški, finale

07.30 srednja kategorija, moški, finale

07.45 mušja kategorija, ženske, finale

08.30 velterska kategorija, ženske, finale

Rokoborba:

12.30 do 65 kg/prosti slog, moški, tekmi za 3. mesto

12.55 do 65 kg/prosti slog, moški, finale

13.05 do 97 kg/prosti slog, moški, borbi za 3. mesto

13.30 do 97 kg/prosti slog, moški, finale

13.55 do 50 kg/prosti slog, ženske, borbi za 3. mesto

14.20 do 50 kg/prosti slog, ženske, finale

Baseball:

05.00 tekma za 3. mesto

12.00 finale

Karate:

12.45 nad 61 kg, borbe, ženske finalni del

12.55 nad 75 kg, borbe moški, finalni del

Predtekmovanja:



Skoki v vodo:

03.00 skoki s stolpa, 10 m, moški, polfinale

Sinhrono plavanje:

12.30 ekipno, ženske

Kolesarstvo na stezi:

08.30 Sprint, ženske, osmina finala

08.48 keirin, moški, kvalifikacije

09.13 sprint, ženske, četrtfinale

09.19 keirin, moški, dodatne kvalifikacije

09.39 sprint, ženske, četrtfinale

Kajak/kanu/kanu na mirnih vodah:

02.30 C-2, 500 m, ženske, polfinale

02.44 C-1, 1000 m, moški, polfinale

03.07 K-4, 500 m, ženske, polfinale

03.14 K-4, 500 m, moški, polfinale

04.15 C-2, 500 m, ženske, finale B

04.31 C-1, 1000 m, moški, finale B

Moderni peteroboj:

07.30 posamično, moški, plavanje

08.45 posamično, moški, sabljanje

10.15 posamično, moški, preskakovanje ovir

Vaterpolo, ženske:

02.30 tekma za 7. mesto

04.00 tekma za 5. mesto

Ritmična gimnastika:

03.00 ekipno, mnogoboj, kvalifikacije

Rokoborba:

11.45 do 50 kg/prosti slog, ženske, repasaž

do 65 kg/prosti slog, moški, repasaž

do 97 kg/prosti slog, moški, repasaž

Karate:

07.00 nad 61 kg, borbe, ženske, skupina A

07.14 nad 61 kg, borbe, ženske, skupina B

09.45 nad 75 kg, borbe, moški, skupina A

09.59 nad 75 kg, borbe, moški, skupina B

12.10 nad 61 kg, borbe, ženske, polfinale

12.27 nad 75 kg, borbe, moški, polfinale

Nedelja, 8. avgust:

13.00 sklepna slovesnost

Končne odločitve (13):



Atletika:

00.00 maraton, moški

Kolesarstvo na stezi:

04.20 sprint, ženske, tekma za 3. mesto

sprint, ženske, finale

05.00 keirin, moški, finale

05.25 omnium, ženske, finale

Rokomet, ženske:

04.00 tekma za 3. mesto

08.00 finale

Košarka, ženske:

04.30 finale

Odbojka, ženske:

02.00 tekma za 3. mesto

06.30 finale

Vaterpolo, moški:

06.40 tekma za 3. mesto

09.30 finale

Gimnastika - ritmična:

04.00 skupinske sestave, mnogoboj, finale

Boks:

07.00 lahka kategorija, ženske, finale

07.15 srednja kategorija, ženske, finale

08.00 lahka kategorija, moški, finale

08.15 super težka kategorija, moški, finale



Predtekmovanja:



Kolesarstvo na stezi:

03.00 omnium, ženske, scratch

03.18 sprint, ženske, polfinale

03.45 omnium, ženske, tempo

04.06 sprint, ženske, tekma za razvrstitev od 5. do 8. mesta

04.09 keirin, moški, polfinale

04.26 omnium, ženske, izločilne dirke

04.51 keirin, moški, finale B

Vaterpolo, moški:

2.30 tekma za 7. mesto

4.00 tekma, za 5. mesto

