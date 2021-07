Japonska preverja morebitno zlorabo osebnih podatkov kupcev vstopnic za OI

Po poročanju japonskega Kyodo News je pred olimpijskimi igrami v Tokiu prišlo do večje zlorabe osebnih podatkov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Na medmrežju so se znašla uporabniška imena in gesla kupcev vstopnic za olimpijske in paraolimpijske igre v Tokiu. Te bodo sicer po zadnji odločitvi v celoti potekale brez gledalcev.

Japonski mediji so v sredo popoldne, opirajoč se na vire iz vlade, poročali o podatkih o nakupu vstopnic za OI in POI, kršitve pa so zaznali tudi v sistemu za prostovoljce. Več podrobnosti o razširjenosti in obsegu zlorab japonski mediji niso navedli.

Kot je v spletu poročal japonski dnevni časopis Asahi Shimbun, je varnostno podjetje iz Singapurja sredi meseca vladi v Tokiu predložilo najdene podatke o osebnih dokumentih in geslih kupcev vstopnic, ki so se pojavili na spletu. Po poročanju agencije Kyodo so organizatorji že sprožili preiskavo o morebitnem hekerskem napadu.

Visokotehnološka Japonska je sicer po pisanju dpa večkrat tarča kibernetskih napadov na podjetja, oblasti in finančnih institucij. Vlada je že pred začetkom iger v Tokiu opozorila na povečano tveganje za kibernetske napade in zlorabo osebnih podatkov na OI.