Največ jih izpostavlja Garnbretovo, Dončića in kolesarski duo

Številni svetovni mediji pred začetkom OI napovedujejo tudi rezultate športnikov vseh držav. V njih izmed slovenskih športnikov najdemo Janjo Garnbret, Luko Dončića, Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja.

Športno plezalko Janjo Garnbret kot eno izmed zvenečih imen iger navajajo denimo New York Times, Guardian in NBC. Vidijo jo kot glavno kandidatko za zlato v Tokiu, dodajajo pa, da je edino vprašanje, ali se bo znašla v kombinaciji, saj se na igrah nastopa le v njej, ne pa v vsaki disciplini posebej. Vseeno trdijo, da bi bilo karkoli drugega, kot zlata kolajna okrog njenega vratu, veliko presenečenje.

Dončić največji magnet za medije

Foto: Grega Valančič/Sportida Kot drugi športnik, ki ga najbolj izpostavljajo, je tu jasno Luka Dončić. Zvezdnik lige NBA je po uvrstitvi slovenske košarkarske reprezentance na olimpijske igre pravi magnet za vse svetovne medije. Seveda pa bo vse skupaj odvisno tudi od ekipnega uspeha izbrane vrste na igrah. Kako visoko lahko posežejo Dončić in soigralci v Tokiu, je zdaj predmet številnih ugibanj. A mnogim je 22-letni Ljubljančan dal misliti, ko je med nedavnimi kvalifikacijami dejal, da bi mu zlata olimpijska medalja pomenila več kot šampionski prstan v ligi NBA.

Kolesarja z različnima popotnicama

Foto: Reuters Kot zadnja, ki se ju pogosto omenja, sta tu še kolesarska šampiona Tadej Pogačar in Primož Roglič. Vse skupaj bo odvisno od njune regeneracije po napornem Touru, je pa jasno, da na igre prihajata z različnima popotnicama. Roglič namreč po eni strani zaradi poškodbe in odstopa z dirke prihaja bolj svež, po drugi strani pa se mu morda lahko nekoliko pozna tudi manko treninga v zadnjih tednih. Pogačar na drugi strani v Tokio prihaja z drugo osvojeno dirko po Franciji v žepu in z nekoliko manj časa za regeneracijo, saj zadnjič tekmovalno na kolesu sedel še v nedeljo.