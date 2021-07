Neverjetno, kako cenijo Luko Dončića #video

📍 2099 Live Oak St pic.twitter.com/zQ00AnS98b — Dallas Mavericks (@dallasmavs) July 20, 2021

Na eni od stavb v Dallasu so obesili ogromen plakat z njegovo podobo, iz njega pa je tudi razvidno, da se je Luka letos uvrstil v najboljšo peterko lige NBA, najmočnejše košarkarske lige na svetu.

Dvaindvajsetletnemu Ljubljančanu je to uspelo že drugič v karieri, medtem pa ne smemo pozabiti, da je bil v svoji krstni sezoni lige NBA proglašen za najboljšega novinca.

Luka Dončić in Igor Kokoškov sta že sodelovala v reprezentančni akciji leta 2017. Foto: Sportida

Se mu bo pri Dallasu pridružil Igor Kokoškov?

Luka je med drugim tudi pred novim podpisom pogodbe z Dallas Mavericks, vse glasnejše pa so tudi novice, da naj bi se Dallasu pridružil Igor Kokoškov. Kokoškov in Luka Dončić sta uspešno že sodelovala v reprezentančni akciji leta 2017, ko mu je srbski trener dal proste roke. Takrat golobradi 18-letni Dončić je bil skupaj z Goranom Dragićem osrednje ime naše izbrane vrste, ki je v Carigradu spisala zgodovino in osvojila veliko zlato.

Luka Dončić se trenutno mudi na OI v Tokiu. Foto: Hendrik Osula/FIBA

V Tokiu slovensko reprezentanco prva tekma čaka proti Argentini

Slovenija bo na svojih prvih olimpijskih igrah igrala v skupini C skupaj z Argentino, Japonsko in Španijo. Moški košarkarski turnir se bo v Tokiu začel 25. julija, dva dni po slovesnem odprtju iger, in bo potekal do 7. avgusta.

Slovenija bo 26. julija ob 6.40 po slovenskem času igrala proti Argentini, 29. julija ob isti uri proti Japonski, 1. avgusta ob 10.20 pa še proti Španiji.