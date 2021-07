Za Dončića ni nič samoumevno

Časovna razlika je premagana, po štirih treningih je pozabljena tudi naporna pot iz Evrope. Celo selektor Aleksander Sekulić je presenečen nad dinamiko, ki jo kaže izbrana dvanajsterica. "Veliko se ukvarjamo z lastno igro. Želimo začutiti igralni ritem. Zato simuliramo dneve, ko nas bodo čakale tekme. Na samih treningih igramo veliko internih tekem. Vidi se pozitivna nestrpnost," je na zadnji spletni novinarski konferenci pred selitvijo v olimpijsko vas, kjer bo v sredo tudi padla odločitev o (ne)sodelovanju na petkovi otvoritveni slovesnosti, dejal Sekulić.

V Fukui so lahko Slovenci povsem osredotočeni na priprave. V dvorani jih je sicer pričakala galerija slik in bodrilnih sporočil učencev več kot 50 japonskih šol. Na enem od treningov so vrata odprli tudi za lokalne medije, ki pa so bili daleč od akterjev. Tudi pred dvorano so postavljene ograje, ki preprečujejo, da bi se kdorkoli približal reprezentantom na manj kot deset metrov. Podobno je v hotelu, ki je skorajda hermetično zaprt.

Mehurček je pač osnovna zakonitost tudi na Japonskem, predvsem ob naraščanju števila okužb z novim koronavirusom. "Odlično se počutimo. Kot zvezdniki," pravi selektor, ki se bržčas zaveda, v kakšnem primežu bi se znašli, če ukrepov ne bi bilo. Tarča medijev in navijačev bi bil seveda predvsem Luka Dončić, ki bo v Tokiu ena od glavnih zvezd košarkarskega turnirja. A bolj kot njegov globalni zvezdniški status, ki je nesporen, selektorja in pomočnike navdušuje njegov pozitivni vpliv na soigralce. Ne le na parketu.

"Luka je eden največjih zvezdnikov lige NBA. A ko pride v reprezentanco, se še vedno želi dokazovati. Želi biti najboljši. Zanj ni nič samoumevno. To prenaša tudi na soigralce. Vsi želijo biti boljša verzija sebe. Luka jih dela boljše in s svojo mirnostjo vsem vliva zaupanja in samozavesti," o preskoku, za katerega je poskrbel LD 77, razmišlja Sekulić, prepričan o tem, da Slovenija po zmagi na kvalifikacijskem turnirju v Litvi še zdaleč ni rekla zadnje besede.

Zaradi Kaunasa je sicer slovenska reprezentanca v očeh tekmecev nekoliko bolj odprta knjiga. Bo prav zaradi tega slovenska igra na Japonskem kaj drugačna? "Vsekakor bomo boljši. Drugačni? Težko rečem. Pripravljamo nekaj napadalnih novosti. Tudi v obrambah dodajamo podrobnosti, s katerimi se bomo lahko prilagajali najboljšim reprezentancam. Kakšne znanstvene fantastike pa ne gre pričakovati," odgovarja Sekulić, ki seveda pogleduje tudi proti tekmecem.

Prvi bo Argentina. "Gre za izjemno izkušeno, temperamentno in nevarno reprezentanco. Glavni dirigent je Nicolas Laprovittola. Tu je tudi večni Luis Scola. Imajo niz nevarnih posameznikov. Gabriel Deck, Luca Vildoza, Gabriel Deck in še bi lahko našteval," o južnoameriških tekmecih, večnih kandidatih za odličja, pripoveduje Sekulić, ki pa je že odprl tudi japonsko in špansko poglavje. "Res je, v prvi vrsti se pripravljamo na Argentino. A en član štaba se intenzivno ukvarja z Japonci. Dotaknili smo se tudi Španije. Večjih presenečenj pri taktičnih različicah ne bi smelo biti," dodaja selektor.

In kam meri Slovenija? "Vsaka reprezentanca, ki je prispela na Japonsko, meri proti olimpijski kolajni. Ne vidim razloga, zakaj tudi mi ne bi merili proti zmagovalnemu odru. Nič pa ne bom napovedoval. Za dodatne pritiske ni potrebe. Vemo česa smo sposobni. A to bo treba pokazati na terenu," odgovarja Aleksej Nikolić, eden od sedmih reprezentantov, ki so bili tudi del zlate pravljice na EuroBasketu 2017. Sekulić je zgolj prikimal in dodal: "Premagamo lahko vse!"