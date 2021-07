Visoki oviri za Slovenijo: Španci in Argentinci razkrili olimpijske karte

Veterana Luis Scola in Pau Gasol (oba 41 let) na Japonsko po labodji spev

Veterana Luis Scola in Pau Gasol (oba 41 let) na Japonsko po labodji spev Foto: Guliver Image

Selektorja španske in argentinske košarkarske reprezentance Sergio Scariolo in Sergio Hernandez sta tudi uradno razkrila seznama košarkarjev, s katerimi se bosta podala na olimpijske igre ter se tam v skupinskem delu pomeril tudi s Slovenijo.

Aktualni svetovni prvaki in pred tem trikratni evropski prvaki Španci upravičujejo status zvezdniške zasedbe. Na španskem seznamu so namreč sama uveljavljena imena. Strateg Sergio Scariolo stavi na izkušnje in uigranost. Španske tekmece, med katerimi bo v prvem delu olimpijskega turnirja ob Argentini in domači Japonski tudi Slovenija, namreč čakajo Ricky Rubio, Rudy Fernandez, brata Gasol, brata Hernangomez, Sergio Llull …

Zvezdniško pa je obarvan tudi seznam Argentine, ki je bila na zadnjem svetovnem prvenstvu srebrna. Selektor Sergio Hernandez je letalske vozovnice za Tokio namenil kar deseterici finalistov zadnjega SP. Zadnjič je v reprezentanci zimzeleni Luis Scola, poleg njega pa tudi Facundo Campazzo, Nicolas Laprovittola, Gabriel Deck …

Spomnimo, Argentina bo 26. 7. na zgodovinski tekmi za Luko Dončića in druščino prvi slovenski tekmec na OI 2020, sledila bo tekma z Japonsko (29. 7.), nato pa 1. 8. še s Španijo.

Španska reprezentanca



Pau Gasol, Rudy Fernandez, Sergio Rodriguez, Ricky Rubio, Victor Claver, Marc Gasol, Willy Hernangomez, Usman Garuba, Alberto Abalde, Alex Abrines, Sergio Llull in Juancho Hernangomez.

Argentinska reprezentanca



Leandro Bolmaro, Nicolas Brussino, Francisco Caffaro, Facundo Campazzo, Gabriel Deck, Marcos Delia, Tayavek Gallizzi, Patricio Garino, Nicolas Laprovittola, Luis Scola, Juan Pablo Vaulet in Luca Vildoza.