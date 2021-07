Selektor je izbral: to so košarkarji, ki bodo lovili slovenske olimpijske sanje

Selektor Aleksander Sekulić je v elitno dvanajsterico uvrsti naslednja imena:

Luka Dončić, Jaka Blažič, Vlatko Čančar, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Zoran Dragić, Gregor Hrovat, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelić, Luka Rupnik in Američan s slovenskim potnim listom Mike Tobey.

Košarkarski olimpijski turnir bo potekal ob 25. julija do 7. avgusta, slovenski košarkarji (skupina C) pa bodo prvo tekmo odigrali 26. julija ob 6.40 po slovenskem času, ko ji bo nasproti stala Argentina.

Naslednja tekma jih čaka 29. julija ob isti uri proti Japonski in zadnja v predtekmovanju 1. avgusta ob 10.20 proti Španiji. V četrtfinale se bosta uvrstili po dve najboljši ekipi iz vsake skupine ter še dve tretjeuvrščeni. Četrtfinali bodo 3. avgusta, polfinala 5. avgusta, tekmi za medalje pa dan pred koncem iger, 7. avgusta.

Slovenski košarkarji so trenutno v mestu Fukui na Japonskem, kjer jih čaka še zadnji del priprav za zgodovinski nastop na olimpijskih igrah. V olimpijsko vas v Tokio se bodo odpravili v sredo.

Veselje ob negativnih covid testih:

The Basketball #TeamSlovenia landed in Osaka🇯🇵. Covid tests results? All negative!💪🇸🇮🏀#imamoto #imamotokio @kzs_si @luka7doncic pic.twitter.com/dMomschjTZ