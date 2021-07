Dončić in druščina prispeli na Japonsko

Ekipa se je na dolgo pot na Japonsko odpravila že v četrtkovih večernih urah. Po prespani noči v Benetkah so v petek zjutraj s prestopom v Amsterdamu odleteli proti Osaki. Reprezentanti so na Japonsko prispeli v soboto nekaj minut čez deveto uro po lokalnem času. Po formalnostih na letališču, vse obveznosti so trajale slabe tri ure, so se nato z avtobusom odpravili v 233 kilometrov oddaljeni pripravljalni tabor v Fukui.

Sama pot je potekala brez zapletov, odlično vzdušje v reprezentanci pa je bilo vidno na vsakem koraku, saj so si košarkarji tudi z dobro voljo krajšali ure preživete na letališčih ter letalu. Prek elektronskega sporočila je reprezentanci dobrodošlico na Japonskem ter veliko športnega uspeha zaželela tudi veleposlanica Republike Slovenije v Tokiu, dr. Ana Polak Petrič.

Fukui bo japonski dom košarkarski reprezentanci vse do srede, nato pa se bodo odpravili v olimpijsko vas. Uvodni treningi bodo namenjeni privajanju na bivanje na Japonskem, izbranci selektorja Aleksandra Sekulića pa se bodo v dvorano prvič podali že v sobotnih večernih urah.

Hrovat: "Upam, da se čim prej navadimo na časovno razliko in začnemo z delom"

Foto: FIBA Nekaj misli po naporni poti je strnil Gregor Hrovat: "Sigurno je bila pot na Japonsko naporna, saj smo v zraku in na letališčih preživeli kar nekaj ur. Sedaj smo končno prispeli v pripravljalni tabor v Fukui in vemo kaj je tukaj naša naloga. Upam, da se čim prej sestavimo, navadimo na časovno razliko in, da pričnemo z delom. Čas je še za zadnje popravke naše igre v obrambi ter napadu in verjamem, da bomo v Tokio prišli dobro pripravljeni."

Slovenija bo prvi dvoboj na igrah čaka 26. julija, ko ji bo nasproti stala Argentina. Preostala nasprotnika v skupinskem delu tekmovanja sta še gostiteljica Japonska in aktualni svetovni prvaki Španci.