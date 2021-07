McGee in Johnson nova obraza v reprezentanci ZDA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

JaVale McGee, soigralec Vlatka Čančarja pri Denver Nuggets, in Keldon Johnson, član San Antonio Spurs, sta bila v petek vpoklicana v ameriško olimpijsko košarkarsko reprezentanco. Omenjena košarkarja bosta zamenjala Kevina Lova in Bradleya Beala, ki v Tokio ne bosta odpotovala zaradi samoizolacije oziroma poškodbe.

Beal je brez olimpijskega nastopa ostal v četrtek, dan po tem, ko je pristal v 14-dnevni samoizolaciji zaradi izpostavljenosti covidu-19. Love pa je ekipo zapustil v petek zaradi težav z desno mečno mišico.

"Naša srca so žalostna zaradi Brada in Kevina, ki sta naredila vse, kar smo ju prosili, ampak se nam zaradi smole in drugih razlogov ne bosta mogla pridružili v Tokiu," je ob tem dejal direktor ameriške košarkarske ekipe Jerry Colangelo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Američani, ki so presenetljivo izgubili prijateljski tekmi z Nigerijo in Avstralijo, bodo prvo tekmo na OI igrali 25. julija proti Franciji.

Trije člani olimpijske ekipe - Milwaukeejeva Khris Middleton in Jrue Holiday ter Phoenixov Devin Booker - še vedno igrajo finale končnice lige NBA.