Nad Američani se zgrinjajo novi temni oblaki

Reprezentanca ZDA, ki je v pripravljalno obdobje pred olimpijskimi igrami vstopila s porazoma proti Nigeriji in Avstraliji, se sooča z novimi težavami. Že včeraj so Američani ostali brez Bradleyja Beala, potem ko je ta pristal v 14-dnevni samoizolaciji zaradi izpostavljenosti covid-19, zdaj pa je sodelovanje v reprezentanci odpovedal še 32-letni Kevin Love. Dvesto tri centimetre visoki košarkar je nastop na olimpijskih igrah odpovedal zaradi poškodbe mečne mišice, ki ga je ovirala že med sezono. Za Cleveland je v tej sezoni v povprečju dosegal 12,2 točke na tekmo.

After spending 10 days in Las Vegas preparing for the Olympics, Cleveland’s Kevin Love is withdrawing from Team USA and won’t travel to Tokyo, sources tell ESPN. Love is still returning to full form from a right calf injury that kept him out a significant part of the NBA season.