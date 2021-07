Ali bosta Luka Dončić in Igor Kokoškov združila moči?

V ZDA so zaokrožile govorice, da bi lahko srbski strokovnjak Igor Kokoškov, ki je leta 2017 popeljal Slovenijo do zlate medalje na evropskem prvenstvu, postal del strokovnega štaba Dallas Mavericks, kjer se vse vrti okoli zvezdnika Luka Dončića.

Igor Kokoškov in Luka Dončić sta uspešno že sodelovala v reprezentančni akciji leta 2017, ko mu je srbski trener dal odprte roke. Takrat golobradi 18-letni Dončić je bil skupaj z Goranom Dragićem osrednje ime naše izbrane vrste, ki je v Carigradu spisala zgodovino in osvojila velko zlato.

Kokoškov je pred tem že vrsto let deloval kot pomočnik v ameriških NBA klubih, tudi zavoljo osvojene medalje s slovensko reprezentanco pa morda dobil priložnost, da se preizkusi kot glavni trener Phoenix Suns.

In to ravno tisto leto, ko se je Dončić podal na nabor. Čeprav je Phoenix izbiral kot prvi, se v Arizoni niso odločili za Dončića, ampak so v svoje vrste pripeljali Deandreja Aytona. Za mnoge je bilo to presenečenje, a v NBA vladajo drugačna pravila in nimajo trenerji venomer prvo besedo, ko nanese na izbor in menjave igralcev med klubi.

The Dallas Mavericks are targeting Fenerbahce head coach Igor Kokoskov to join Jason Kidd’s coaching staff, per league sources. Kokoskov won EuroBasket 2017 with Luka Doncic as the Slovenian national team head coach. — Jake Fischer (@JakeLFischer) July 15, 2021

Če bi imel Kokoškov takrat prvo besedo, bi skoraj zagotovo izbral Dončića, saj ga je dobro poznal in natančno vedel, kaj lahko ekipi doprinese. Če jima takrat usoda ni bila naklonjena, pa je zdaj v ZDA prišla v javnost novica, da naj bi pri Dallas Mavericks novačili Kokoškova. Po besedah Jakea Fischerja, ki piše za Bleacher Report, ga želijo imeti v strokovnem štabu, ki mu poveljuje Jason Kidd - nedavno je nasledil Ricka Carlisleja. Ali bo iz te moke nastal kruh, bo verjetno kmalu jasno.