Američani pred OI ostali brez enega najboljših strelcev lige NBA

V sporočilu za javnost vodstvo ameriške košarkarske reprezentance ni zapisalo, ali se je Beal dejansko okužil z novim koronavirusom. Vseeno pa bo naslednjih 14 dni preživel v samoizolaciji.

Zaradi "preventivnih razlogov" je v začasni karanteni pristal tudi košarkar Detroit Pistons Jarami Grant. Za zdaj še ni jasno, ali bo Grant lahko igral v Tokiu.

Beal je začel vse tri pripravljalne tekme ameriške reprezentance, na katerih so varovanci Gregga Popovicha zabeležili poraza proti Nigeriji in Avstraliji ter zmago proti Argentini. Zvezdnik čarovnikov iz prestolnice je na teh tekmah dosegal po 10,3 točke in 4,3 skoka na tekmo.

Ime novega košarkarja bo zveza sporočila naknadno, so še zapisali v izjavi za javnost.

Ameriška reprezentanca bo v Tokiu branila zlato kolajno iz Ria de Janeira, na pot proti Japonski pa bo krenila prihodnji teden. Prva tekma Američane čaka 25. julija.

V izbrani vrsti ZDA sicer še čakajo na tri igralce, ki se trenutno merijo v finalu lige NBA. To so Devin Booker (Phoenix Suns), Jrue Holiday in Khris Middleton (oba Milwaukee Bucks).