"V Tokiu me čaka strahovita konkurenca, a verjamem v svoje sposobnosti"

Ravnikar bo peti slovenski lokostrelec na olimpijskih igrah. Za slovensko olimpijsko premiero v tem športu so poskrbeli Samo Medved, Peter Koprivnikar in Matevž Krumpestar v Atlanti 1996, po 16-letnem premoru je Klemen Štrajhar nastopil v Londonu 2012, na letošnjih igrah pa bo slovenske lokostrelske barve zastopal obetavni Ravnikar.

Do OI v Antalyji

Član lokostrelskega kluba iz Kamnika je v mladinski konkurenci nanizal nekaj sijajnih izidov. Pred dvema letoma je osvojil zlato v posamični in ekipni konkurenci na evropskem prvenstvu v neolimpijski disciplini poljsko lokostrelstvo, v svoji prvi sezoni v članski konkurenci pa je "eksplodiral" v turški Antalyji, kjer je na kvalifikacijskem turnirju za nastop na olimpijskih igrah zasedel peto mesto v ukrivljenem loku in si izboril vozovnico za Japonsko.

Ravnikar po velikem metu v Turčiji ni bistveno spremenil trenažnega procesa. Pod vodstvom selektorja Gregorja Končana delo poteka po ustaljenem toku, nekaj več pozornosti posvečata le lokostrelski opremi, ki mora biti za vrhunski izid brezhibna.

Vsak dvoboj bo zgodba zase

Nadarjeni slovenski lokostrelec, ki bo na Japonsko odpotoval 16. julija, se zaveda, da ga na najpomembnejšem tekmovanju v karieri čaka izjemno zahtevna naloga.

"V Tokiu me čaka strahovita konkurenca. Vseh 64 tekmovalcev, ki bodo nastopili v ukrivljenem loku, je lačnih dokazovanja in izjemno motiviranih. Vsak dvoboj na olimpijskem prizorišču bo zgodba zase, a verjamem v svoje sposobnosti," je odločen Ravnikar, ki kljub mladosti in neizkušenosti zaupa vase ter drzno napoveduje boj za visoka mesta.