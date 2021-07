Trije pozitivni testi sodelujočih na OI

Japonski mediji danes poročajo, da se je v Tokiu število okuženih z novim koronavirusom prvič v dveh mesecih povzpelo nad tisoč, danes so namreč zabeležili 1.149 pozitivnih primerov, in to kljub dejstvu, da je vlada na začetku tedna uvedla izredne razmere, poroča AFP.

Organizatorji olimpijskih iger pa so sporočili, da so med 12. in 13. julijem testirali več kot osem tisoč ljudi, ki so povezani z olimpijskimi igrami, le trije med njimi so bili pozitivni. Te so takoj osamili, njihovim stikom pa odredili karanteno.

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je potrdil tudi, da imajo v ekipi beguncev, ki se na igre pripravlja v Katarju, pozitiven primer, zato bodo športniki v Tokio dopotovali kasneje, kot je bilo predvideno.