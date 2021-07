Teniške odpovedi OI se vrstijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Angelique Kerber in viktorije azarenke ne bo v tokio

Nemška teniška zvezdnica Angelique Kerber je odpovedala nastop na prihajajočih olimpijskih igrah v Tokiu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dobitnica srebrne medalje na prejšnjih igrah v Riu de Janeiru je odločitev sporočila na družbenih omrežjih. Dobitnica zlate kolajne v mešanih dvojicah na OI v Londonu 2012 in bronaste med posameznicami na istih igrah Viktorija Azarenka je prav tako odpovedala nastop v Tokiu.

"Zastopati Nemčijo na olimpijskih igrah v Londonu 2012 in Riu 2016 sta ena od mojih najlepših spominov v karieri. Zaradi tega je še toliko težje sprejeti dejstvo, da mora moje telo počivati po nekaj zelo intenzivnih tednih. Najprej si moram odpočiti, če želim v nadaljevanju znova tekmovati na najvišji ravni," je zapisala nekdanja številka ena tenisa med septembrom 2016 in julijem 2017.

Kerberjeva je v letih 2016 dobila OP Avstralije in OP ZDA, pred tem pa jo je v finalu OI presenetljivo ugnala Portoričanka Monica Puig, v finalu Wimbledona pa Američanka Serena Williams. Leta 2018 je nato Kerberjeva le dobila turnir za grand slam na sveti travi.

Triintridesetletna Nemka je prejšnji teden prvič po treh letih znova zaigrala v polfinalu katerega od turnirjev velike četverice, v Wimbledonu je takrat v finale napredovala kasnejša zmagovalka, Avstralka Ashleigh Barty.

Kerberjeva je le eno od številnih velikih imen, ki so že odpovedala nastop v Tokiu, kjer bo teniški turnir potekal med 24. julijem in 1. avgustom.

Tudi Azarenke ne bo

Danes je nastop odpovedala tudi dvakratna zmagovalka OP Avstralije Azarenka. Kot razlog je na Twitterju navedla "izzive zaradi pandemije novega koronavirusa".

Dobitnica zlate kolajne v mešanih dvojicah na OI v Londonu 2012 in bronaste med posameznicami na istih igrah je dodala, da je bila odločitev izjemno težka. "Na olimpijske igre imam izjemne spomine, saj sem osvojila zlato in zastopala svojo državo na prejšnjih dveh igrah. Ampak zaradi vseh izzivov, ki so pred nami v luči pandemije, vem, da sem sprejela pravo odločitev tako zase kot mojo ekipo," je dodala 31-letnica. Zapisala je še, da bo storila vse za nastop na igrah v Parizu čez tri leta.

V Tokiu ne bo Federerja, Nadala, Thiema, Serene Williams ...

V Tokiu ne bo Švicarja Rogerja Federerja, Španca Rafaela Nadala, Avstrijca Dominica Thiema, Kanadčana Denisa Shapovalova, Avstralca Nicka Kyrgiosa med moškimi ter Američanke Serene Williams in Johanne Konta med ženskami.

Srb Novak Đoković, zmagovalec Wimbledona in zdaj 20 turnirjev za grand slam, zaenkrat ostaja na seznamu nastopajočih, a je po nastopu na sveti travi dejal, da bo o nastopu v Tokiu še premislil.