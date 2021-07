V tekaškem spremstvu bakle tudi Klemen, star 28 dni

V Zgornje Savinjski dolini je v teh dneh živahno, turistov je v izobilju, (električna) kolesa so med najbolj zaželenimi predmeti izposoje za odkrivanje lepot v zgledno urejenih občinah Solčava, Luče in Ljubno , kjer je danes gostovala slovenska bakla.

Tik ob Logarski dolini v središču Solčave je županja Katarina Prelesnik baklo sprejela na igrišču ob osnovni šoli, kjer je bil za najmlajše pripravljen pravi pravcati olimpijski poligon.

Med nosilci bakle v najredkeje naseljeni slovenski občini so bili malčki iz vrtca, pa osnovnošolci ter člani društva upokojencev, planinskega in gasilskega društva ter predstavniki občinske uprave.

Vsi so opravili s priročno pripravljenim poligonom, bakla pa je bila še posebej vznemirjena ob obisku doslej najmlajšega, ki je tekel v njenem spremstvu. V občini z nekaj več kot 500 prebivalci je namreč pred 28 dnevi na svet privekal Klemen, ki je v družbi starejših sorojencev ter očeta in seveda v naročju mame »odtekel« krog z baklo in ravno med poziranjem fotoaparatu prav spokojno zaspal.

Županja je nato vpregla svoje električno kolo in se v družbi kolegic mimo gasilnega vodnega loka malce premočena odpeljala v dolino proti občinski meji z Lučami pri 40 metrov visokem skalnem samotarju Igli, ki zaradi svoje dvometrske luknje res spominja na šivanko.Občina Luče je prek nekaj predaj, ko so baklo do središča kraja ponesli kolesarji, člani občinskega sveta in otroci, jekleno-leseno gostjo sprejela ob lepi športni dvorani, v kateri domujejo tudi namiznoteniški prvoligaši.

Nagovorila sta jo župan Ciril Rosc in predsednik NTK Savinja Patrik Rosc, šolarji in vrtčevski otroci pa so ji pripravili bogat spremljevalni program v znamenju petih olimpijskih krogov. Med tekom so ji učenci Tinkara, Zoja, Eva, Aleks in Vid recitirali pesmi z olimpijskimi motivi, nadvse simpatično pripravljen program pa se je zaključil s tradicionalnim fotografiranjem z baklo. Bakli se je že mudilo ob toku Savinje naprej in navzdol proti Ljubnem.

Na Ljubnem so bili med nosilci bakle mladi in manj mladi domači nogometaši, odbojkarji, smučarski skakalci, planinci in ribiči. Začeli so pri Forštu na športnem igrišču, nadaljevali po Petrovem klancu mimo Kolenčeve lipe, Ribiškega doma okoli ribnikov do Budnove žage in Vrbja ter tek sklenili v izteku smučarske skakalnice v Savini, torej na prizorišču vsakoletnih tekem svetovnega pokala v smučarskih skokih za dekleta.

Baklo in nosilce sta pozdravila župan Franjo Naraločnik in predsednik OK tekem za svetovni pokal Rajko Pintar. Ves ponedeljek je baklo spremljala tudi Nastja Govejšek, naša odlična plavalka, ki se je že s 15 leti udeležila olimpijskih iger v Londonu leta 2012.

Popotovanje slovenske bakle se bo jutri nadaljevalo na zahodu Štajerske oziroma v preostalih občinah Zgornje Savinske doline in sicer pridejo na vrsto obiski v občinah Gornji Grad, Nazarje, Rečica ob Savinji in Mozirje.

