Živahen dan v nedrjih Triglavskega narodnega parka

Le še 11 dni je ostalo do odprtja olimpijskih iger v Tokiu in prav toliko jih še čaka slovensko baklo na poti do cilja, ki bo prihodnji petek v jeklarni SIJ Metal na Ravnah na Koroškem . A do zaključka mora znanilka prihajajočih iger obiskati še kar nekaj občin, danes se je tako mudila v Julijcih, kjer je gostovala v občinah Kranjska Gora, Gorje in Bohinj .

Veliko radovednežev se je ob bakli zbralo že v dolini pod Poncami, saj je Planica v teh dneh dodobra oblegana, domači in tuji turisti pa so nosilcem na kolesarski poti od Nordijskega centra mimo Zelencev namenili kar nekaj aplavzov. Baklo so od izteka velikanke mimo vseh planiških skakalnic ponesli mladi smučarski skakalci in tekači iz Rateč in člani ASK Kranjska Gora, v središču mesta pri cerkvi pa jo je s pozdravnimi besedami pričakal direktor turizma Kranjska Gora Blaž Veber. Plamenico sta nagovorila tudi olimpijca Alenka Dovžan in Robert Kerštajn, zadnji predaji pa sta pripadli predstavnici Skupine SIJ, sponzorja OKS-ZŠZ, in izžrebancu glavnega sponzorja OKS-ZŠZ, SKB banke. Zaključek gostovanja v kranjskogorski občini je potekal v Mojstrani, kjer so domači športniki in mladina tekli od Planinskega muzeja do Parka olimpijcev, sledilo je seveda še obvezno fotografiranje in bakla se je podala naprej v Triglavski narodni park.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Naslednja po vrsti, že 175. obiskana občina, je bila Gorje. Župan Peter Torkar in mladi tekači so jo pričakali na športnem igrišču v Zgornjih Gorjah, kjer je bila ves čas deležna spremljave Godbe Gorje s kar 25 člani orkestra. Gorje so se pred Gorjanskim domom predstavile tudi s tipično gorenjsko narodno nošo, saj je glavnina le-teh izdelana prav v njihovi občini. Okoli igrišča so tekli mladi domači športniki, pridružila sta se jim župan Torkar, ki je tekel kar bos, in olimpijka, nekdanja odčina biatlonka Lucija Larisi. Pozdravni nagovor je pripadel tudi Gregorju Repetu, predsedniku Športnega društva Gorje, ki je izpostavil občinski ponos na doslej kar sedem olimpijskih udeležencev iz občine, ki ima manj kot tri tisoč prebivalcev. Za slovo od Zgornjih Gorij je bakla slišala še Avsenikovo Na Golici in sledil je spust mimo Bleda proti Bohinju.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Gostovanje v občini Bohinj je potekalo v Bohinjski Bistrici, natančneje z začetkom pred občinsko stavbo in zaključkom pred Kulturnim domom Jožeta Ažmana. Tudi tu so se plamenici predstavile gospe v gorenjskih narodnih nošah, ki so ji ob spremljavi harmonike namenile nekaj folklore. Sledil je tek po parku, v katerem so se izmenjali mladi bohinjski športniki in šolarji, tekla pa je tudi najboljša mlada zimska športnica Evrope, nadvse nadarjena biatlonka Lena Repinc. Prisotne Bohinjce, med katere se je pomešalo kar nekaj naključnih turistov, je nagovoril tudi župan Jože Sodja, in bakla je tako v idilični Bohinjski dolini končala svoj prvi delovni dan v tem tednu.

V torek bo bakla gostovala na Bledu in v Radovljici, kjer jo čaka prav posebno presenečenje.

