Slovenska bakla še naprej nabira kilometre na Štajerskem

S plesom so jo pozdravili v današnji prvi občini Lenart. Sledil je nagovor podžupana Francija Ornika. Program pa se je zopet kulturno prepletal z glasbenim nastopom Denisa Čučka ter skupine otrok iz vrtca Lenart. Baklo so nato kot prvi prevzeli kolesarji, sledili so tekači, odbojkarji, košarkarji in nogometaši. Na vrsti je bil še twirling ples in nastop Mažoretnega kluba Lenart, s še eno točko je program znova popestril Denis Čuček. Dogodek se je na športno rekreacijskem centru Polena sklenil s skupinskim fotografiranjem.

Foto: Jure Banfi/OKS

Bakla je svojo pot nadaljevala proti Dupleku. Ustavila se je pred tamkajšnjo športno dvorano. Župan Mitja Horvat je zbranim namenil pozdravni nagovor, nato pa so se na pot odpravili najrazličnejši športniki. Po razgibani trasi so baklo ponesli člani NK Duplek, Karate klub WKSA, Judo klub Duplek, konjeniki iz Konjeniškega društva prijateljev konj Duplek. Za plamenico poskrbi tudi nekdanja članica atletske olimpijske reprezentance Sabina Veit, ki je občinstvo tudi nagovorila, športnica leta 2020 občine Duplek Lija Mumlek, športnik leta 2020 občine Duplek Jurij Beber ter predstavniki občine. Bakla svoj postanek v Dupleku sklene po jezeru z wakeboarderjem Galom Tepehom.

Foto: Jure Banfi/OKS

V občini Starše je plamenica krajane pozdravila pred Osnovno šolo Starše, svojo pot je nadaljevala proti nogometnemu igrišču Starše, postanek pa je zaključila na vaškem središču, kjer sta občinstvo ter športnike nagovorila prvi podpredsednik OKS-ZŠZ mag. Janez Sordžnik ter župan Stanislav Greifoner. Bakla se je na poti ustavljala ob zbranih tablah in predstavnikih vaških skupnosti ter tako simbolično »obiskala« tudi okoliške vasi. Za glasbeno osvežitev je poskrbela pevka Zala Ekart, za telesno osvežitev pa sladoled in pijača.

Foto: Jure Banfi/OKS

Plamenica je svojemu antičnemu izvoru primerno začela pot po občini Miklavž na Dravskem polju in sicer pri rimskih gomilah, kjer jo je kot prva nosila jahačica Nika Gačnik s konjem Rokito ter spremstvom zastavonoš, kmalu jih je pot ponesla proti miklavškemu ribniku kjer so Slovensko baklo predali naprej, podoben postanek se je zgodil pred cerkvijo. Slikovita točka je bila tudi pri prečkanju Akacijevega izvira do mostu preko kanala Drave. Končno predajo pa so izvedli pred občinsko stavbo, kjer je sodelujoče ter obiskovalce pozdravila podžupanja Dragica Centrih.

Slovenska bakla bo pestro pot po štajerskem koncu nadaljevala tudi jutri in sicer v občinah Rače-Fram, Selnica ob Dravi, Ruše ter Lovrenc na Pohorju.

Vsebino omogoča Telekom Slovenije