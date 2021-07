Slovenska bakla poplesavala z mažoretami in twirling plesalkami

Spregovorili so: župan Silvo Slaček, predsednik športnega društva Sveta Ana - Jernej Polanec ter prvi podpredsednik OKS-ZŠZ mag. Janez Sodržnik. Prav župan je tudi otvoril teke okrog športnega parka, plamenico pa predal naprej Twirling klubu Aninih mažoretk, predstavnikom Osnovne šole Sveta Ana, najmlajšim ter vzgojiteljem iz vrtca Sveta Ana, Kulturnemu društvu Sveta Ana, Športnemu društvu Sveta Ana, stanovalcem Zavoda Hrastovec, Društvu kmečkih žena in deklet Sveta Ana ter Društvu vinogradnikov Sveta Ana. Slednji so poskrbeli tudi za okrepčilo in sicer značilno Postičevo vino, ki je pridelano iz 24 vinskih sort. Pravi dokaz kako enovita je lahko različnost. Tekmovalci ter nosilci bakle niso ostali lačni, saj so za prepoznavno domačo gibanico poskrbele že omenjene žene iz Društva kmečkih žena in deklet Sveta Ana.

Foto: Jure Banfi/OKS

Še dobro, da naslednja postaja – Benedikt ni daleč, bi lahko dejali za poln želodec. Tam so Slovensko baklo na igrišču pred športno dvorano znova pričakale mažoretke z ubrano koračnico. Zbrane je nagovoril župan Milan Repič ter prvi podpredsednik OKS-ZŠZ mag. Janez Sodržnik. Na krožno pot so se kot prve podale članice Mažoretnega in twirling kluba Benedikt. Ognjeno štafeto so pred gotskim biserom – cerkvijo Svetih Treh Kraljev v Slovenskih goricah prevzeli mladi upi iz Kluba malega nogometa nato so za plamenico poskrbeli člani Odbojkarskega kluba, čast zadnjih pa je pripadla Društvu upokojencev Benedikt, ki so ognjeno štafeto prinesli na igrišče, kjer se je krog tudi sklenil.

Foto: Jure Banfi/OKS

Občina Cerkvenjak je številka tri torkovega popotovanja Slovenske bakle. Na trgu pred občino je baklo prevzel župan Marjan Žmavc z ostalimi občinskimi predstavniki ter otroci vrtca Pikapolonica Cerkvenjak, ki so baklo prvih nekaj metrov celo ponesli ter jo nato predali najrazličnejšim športnikom iz Cerkvenjaka. Slednji so jo kot štafeto in pod okriljem občinske zastave prinesli na Športno rekreacijski center Cerkvenjak. Skrb za baklo je sedaj pripadala članom Nogometnega kluba Cerkvenjak, članom Kluba malega nogometa Cerkvenjak, predstavnikom Kolesarskega društva Cerkvenjak, športnikom Športnega društva Cerkvenjak, predstavnikom Strelskega društva Cerkvenjak ter otrokom Vrtca Pikapolonica Cerkvenjak. Zadnji ekipi so se pridružile tudi ostale skupine, ki so danes že odtekle svoj del poti. Ekipe pa so na koncu spremljali tudi člani Prostovoljnega gasilskega društva Cerkvenjak, s spremljevalnim vozilom. Štirikratni prvak v boku Tomi Lorenčič je kot zadnji nosilec, baklo zopet predal v roke župana Marjana Žmavca. Ta je na koncu zbrane nagovoril ter poudaril simboliko Slovenske bakle. Sledil pa je glasbeni zaključek Twirling nastopa Gabrijele Žmavc.

Foto: Jure Banfi/OKS

Slovenska bakla se je danes nazadnje ustavila v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Po vseh tekih se je osvežila vsaj s prijetnim ozračjem v neposredni bližini Trojiškega jezera kjer je tudi pričela s svojo zadnjo današnjo nalogo. Baklo so od točke A do točke B na šolskem igrišču nosili člani KMN Sveta Trojica, člani Športnega društva Porčič, predstavniki Športnega društva Sveta Trojica ter mladi perspektivni karateist Aleks Klobasa. Športniki so na koncu baklo izročili županu Davidu Klobasi, ki je zbrane spomnil na pomen olimpijskega duha.

Slovenska bakla pa svojo obsežno pot že nadaljuje proti jutrišnjemu, že petdesetemu tekaškemu dnevu, ki bo v občini Lenart, Duplek, Starše ter Miklavž na Dravskem polju.

