Srčna pot slovenske bakle

Po občini Šentilj so jo prvi ponesli rekreativci in gimnastičarji, zanjo pa so kasneje poskrbeli tudi tenisači. Mimo znamenite tovarne Paloma pa vse do muzejskega papirniškega stroja so jo odpeljali kolesarji.

Plamenica je sedaj pristala v rokah učiteljev in ravnateljice Osnovne šole Rudolfa Maistra Šentilj. Nanjo pa so kasneje popazili še karateisti, košarkarji, strelci, odbojkarice, nogometaši ter učenci Osnovne šole Sladki Vrh, ki so baklo v ritmih Pihalnega orkestra Šentilj Paloma prinesli na osrednji trg na Sladkem Vrh.

Foto: Jure Banfi/OKS

Prisotne sta pozdravila; župan mag. Štefan Žvab ter pomočnica ravnateljice Lidija Grubelnik. Slovenski ogenj je nato varno pristal še v rokah Tamare Šnofl – županje občine Kungota, saj je bakla svojo pot z županjo na čelu nadaljevala prav v enem izmed najbolj fotografiranih krajev v Sloveniji.

Natančneje po srcu med vinogradi pri kmetiji Šerbinek, od tam pa jo je pot ponesla proti Osnovni šoli Kungota. Tam so zanjo poskrbeli najrazličnejši športniki, od karateistov, nogometašev, BMX kolesarjev, strelcev, košarkarjev, plesalcev, badmintonistov, gimnastičarjev, tekačev, hokejistov, jahačev, atletov, spregovorila je županja Tamara Šnofl, prvi podpredsednik OKS-ZŠZ mag. Janez Sodržnik ter perspektivni odbojkar Rok Možič ter olimpijec, plavalec Damir Dugonjić.

Nekdanji plavalec Damir Dugonjić. Foto: Jure Banfi/OKS

Baklo pa je že v Kungoti prevzel podžupan občine Pesnica - Slavko Jarc. Prav Pesnica je bila naslednja na vrsti za obisk visoke jeklene gostje. Občinstvo in športniki so jo pričakali v Športnem parku Pesnica, kamor jo je prinesel podžupan s spremstvom. Podžupan je kasneje zbrane v kratkem nagovoru še pozdravil, sledil pa je simbolični tek športnikov ter ostalih nosilcev s plamenico.Ogenj je oddrvel še proti zadnji ponedeljkovi postaji in sicer v občino Sveti Jurij v Slovenskih goricah.

Odbojkar Rok Možič. Foto: Jure Banfi/OKS

V Jurovskem Dolu so pri Osnovni šoli Jožeta Hudalesa nosili baklo tekači, učitelji ter učenci že omenjene osnovne šole. Pot jih je ponesla do osrednjega trga, kjer je občane pozdravil župan Peter Škrlec ter prvi podpredsednik OKS-ZŠZ mag. Janez Sodržnik.

Bakla je pot nadaljevala po slikoviti Hajnčevi pešpoti, mimo nogometnega igrišča, telovadnice na prostem, na poti se je srečala tudi z Beričevo kapelo, traso in dan pa je sklenila na osrednjem trgu v Jurovskem Dolu.Že jutri pa gre plamenica znova na pot in sicer v občine Sveta Ana, Benedikt, Cerkvenjak ter Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

