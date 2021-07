Začeli v soncu na gradu Grad, končali v nalivu na Cankovi

Grad Grad, največji grajski kompleks v Sloveniji, ki ima kar 365 sob, je bila prva četrtkova postaja bakle. Skozi angleški park, v katerem že dolga leta kraljujejo tulipanovci, so baklo v dolino ponesli rekreativni tekači pod vodstvom direktorice Krajinskega parka Goričko Stanislave Dešnik, nato pa so se skozi Grad izmenjevali domači nogometaši in nogometašice, člani lokalnih prostovoljnih gasilskih društev, z baklo je tekel tudi župnik župnije Grad Marko Magdič, pred koncem poti pa se je seveda ustavila tudi pred muzejem Vulkanija, kjer jo je pozdravil krtek Oli. Ob občinski stavbi jo je prevzela še županja Cvetka Ficko, ki je v spremstvu občinske uprave pritekla do igrišča ob Osnovni šoli Grad. Počitnicam navkljub so se plamenice, izdelka Skupine SIJ, Slovenske industrije jekla, pred šolo razveselili tudi učenci, učitelji in ravnatelj Viktor Navotnik. Najmlajši so bakli tudi zaplesali in zapeli, po pozdravnih govorih večine od zgoraj naštetih pa je sledilo še skupinsko fotografiranje, o kakršnem smo ob začetku poti bakle pred dvema mesecema zaradi epidemioloških ukrepov lahko le sanjali. Lahko bi rekli, da ga na četrtkovo dopoldne v bližini šole skorajda ni bilo krajana občine Grad, ki bi se izognil fotografiranju z baklo.

Foto: Jure Banfi/OKS

Občina Rogašovci, katere del je tudi sosednje naselje Sveti Jurij, je baklo sprejela pri Osnovni šoli Sveti Jurij tik ob cerkvi svojega istoimenskega zavetnika. Do šole si je deseterica mladih športnikov pri obcestnih svetilkah izmenjevala baklo in jo tako prinesla od pokopališča do prizorišča, kjer so se v kulturnem programu – ob stojnicah z goričkimi slaščicami in predstavitvi zgodovine olimpizma učenke Alje – predstavili mladi glasbeniki, kitaristka Zala, harmonikar Erazem in trio flavtistk. Z motivacijskim govorom o pomenu olimpijskih iger je navzoče nagovoril župan Edvard Mihalič, nato pa se je utrgal oblak. Močan dež seveda ni zmotil navzočih športnikov jeklene volje, po nevihti tudi na Goričkem hitro posije sonce in sledilo je še nič koliko »škljocev« telefonov in fotoaparatov z jekleno-leseno gostjo. Kot zadnji so zanjo na za objektive poprijeli tudi domači policisti, ki so med tekom po Svetem Juriju budno nadzirali tekoči promet.

Foto: Jure Banfi/OKS

Tudi na Cankovi je obiskovalce presenetila nevihta, tako da je župan Danilo Kacijan ekspresno prilagodil program baklinega teka, da so bili vsaj spremljevalci na suhem pod streho ob Osnovni šoli Cankova. Seveda se predvsem mladi niso mogli upreti izzivu nošenja bakle po bližnji prenovljeni atletski stezi ob šoli, močnega dežja se niso ustrašili niti štiri leta stari nadobudneži s Cankove. Skupaj s premočenim županom so malčki iz vrtca ter osnovnošolci in dijaki pogumno zmogli tri kroge, v katerih je vsakdo izmed dveh ducatov tekačev poprijel za baklo. Najmlajši udeleženci so se razveselili olimpijskih zapestnic, bakla je bila vnovič »neštetokrat fotografirana manekenka« in tudi Cankova z vsemi do kosti premočenimi tekači ji je kmalu pomahala v slovo.

V petek slovenska bakla zaključuje popotovanje po Prekmurju, za konec se bo ustavila še v Puconcih, Tišini in Murski Soboti, vmes pa bo obiskala še Puščo, največje romsko naselje v Sloveniji.

