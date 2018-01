Slovenska bakla v majhni vasici, ki je dala več olimpijcev kot katerikoli drug kraj

Pot slovenske bakle

Slovenska bakla že potuje po Sloveniji, današnja postojanka je bila olimpijska Mojstrana, kjer so glavni trg napolnili obiskovalci in navijači naših športnikov in športnic.

Za slovensko baklo je pester dan. Po tem, ko jo je Tomaž Razingar po včerajšnjem prižigu odnesel njeni naslednji destinaciji naproti, je današnje potovanje začela na vlaku. Tomažu sta na vlaku delala družbo olimpijec iz Sočija, vratar hokejske reprezentance Slovenije Robert Kristan, ter maskota OKS lisjak Foksi.

Popoldan je bakla prispela v olimpijsko Mojstrano, kjer jo pričakala ogromna množica ljudi in navijačev. Bakla je potovala po Mojstrani s pomočjo olimpijcev Zdravka Hlebanje, Dejana Koširja, Alenke Dovžan, Jureta Koširja ter najstarejše še živeče olimpijke, doma prav iz Mojstrane, Mare Rekar, ki je baklo tudi prinesla na oder.

Foto: OKS

Kranjskogorski župan Janez Hrovat, ki bo letos na olimpijskih igrah še posebej navijal za svojo hčer Meto, ki se je že uvrstila v olimpijsko reprezentanco v alpskem smučanju, je vesel, da se je bakla najprej ustavila v Mojstrani, majhni vasi, ki je skupaj z Dovjem dala že 21 olimpijcev, kar je več kot katerikoli drug slovenski kraj.

Športnike čaka veliko podpore Foto: OKS

"Slovensko olimpijsko baklo smo začeli z upanjem, da si nas bo prišlo pogledat čim več ljudi in odziv v Mojstrani je bil fenomenalen. Zato mislim, da naše športnike čaka veliko podpore," je izpostavil Razingar. Na prizorišču je bilo zlasti veliko otrok, ki so sodelovali tudi v kulturnem programu in slovenskim tekmovalcem zaželeli srečne, vesele, zabavne in uspešne olimpijske igre.

"Sodelovati na olimpijskih igrah je nekaj nepozabnega," je poudarila Mara Rekar, ki je tekla na smučeh na olimpijskih igrah daljnega leta 1956 v Cortini d'Ampezzo. Želi si, da bi na letošnjih igrah vsaj enemu od naših športnikov uspelo osvojiti medaljo, čeprav se zaveda, da bo to zelo težko.

Brez obremenjevanja športnikov

Dovžanova želi vsem udeležencem, da bi bili sproščeni in bi dali vse od sebe ter da bi bili zadovoljni z rezultatom. "Zdi se mi, da pri nas v Sloveniji zelo radi obremenjujemo športnike, kar ni prav, saj so si prigarali olimpijsko normo in si zaslužili nastop," je poudarila in dodala, da kolajna ni edino merilo uspeha, saj imajo olimpijske igre veliko večji pomen.

Foto: OKS

"Celotna ideja olimpizma je nekaj enkratnega in je za vsakega športnika uresničitev sanj," je izpostavil tudi Jure Košir, ki je nastopil na kar štirih olimpijskih igrah, prav vsakega svojega nastopa na njih pa se še vedno dobro spominja. "To ne gre nikoli v pozabo," je še izpostavil, ko je baklo predal nazaj v roke olimpijskemu kolegu Tomažu.

Jesenice bodo baklo pričakale v četrtek.