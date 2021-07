Skočila čez mejo in priletela na točo

Na Goričkem je lepo, i-ja, i-ja, ooo ... si je danes zapela slovenska bakla in se podala na obisk v »glavo slovenske kokoši«, kjer so jo gostili v občinah Hodoš, Šalovci, Gornji Petrovci in Kuzma. Za konec pa je pogledala še prek meje in se ustavila tudi pri porabskih Slovencih v Gornjem Seniku na madžarski strani meje.

Pri podružnični dvojezični osnovni šoli v Hodošu je bakla vstopila v nov, nadvse živahen dan. Tam, v neposredni bližini sedeža Občine Hodoš in doprsnega kipa Marije Pozsonec, dolgoletne poslanke madžarske narodne skupnosti v Državnem zboru RS, jo je pozdravil župan Ludvik Orban, ki mu je družbo delala domačinka, naša nekdanja olimpijka Sonja Roman. Občina Hodoš z nadvse ljubeznivimi krajani je posebna po vsaj treh podatkih: po številu prebivalcev – gre za najmanjšo slovensko občino (uradno 355 občanov), je edina občina, kjer večino prebivalstva sestavljajo Neslovenci (Madžari), in prav tako edina slovenska občina, kjer je večina krajanov po veroizpovedi evangeličanov. Od središča Hodoša do glavne ceste so nato po Goričkem tekli predvsem otroci, nekaj nosilcev je bilo tudi aktivnih hodoških športnikov, in dobra dva kilometra z baklo sta minila kar hitro.

Foto: Jure Banfi/OKS

V središču sosednjih Šalovcev v osrčju Goričkega, kjer je tudi najbolj severna točka Slovenije, so gostitelji bakli pripravili čudovit sprejem, predvsem je bila plamenica vesela velikega šotora, kjer je vsakdo našel košček sence v tej junijski pripeki. Domači malčki so bakli zaplesali in zapeli v olimpijskih krogih, oblečeni v barve vseh petih celin sveta, zatem pa so z županom Iztokom Fartkom in prvim podpredsednikom OKS-ZŠZ mag. Janezom Sodržnikom tudi odtekli prvi krog okoli prireditvene ploščadi v središču Šalovcev. Sledilo je nekaj predaj osnovnošolcev in odraslih tekačev, veliko fotografij in obvezna pokušina odličnega domačega bučnega olja ter sadnih sokov.

Gostovanje v občini Gornji Petrovci je potekalo na nogometnem igrišču v Križevcih v bližini Aqualutre, edinega slovenskega rezervata oziroma naravnega domovanja vidre. Številni nosilci bakle so tekli po nogometni travi, starši so s tribune glasno spodbujali in navijali za svoje otroke, ki so z baklo in zastavami nabrali kar nekaj kilometrov. Navzoče so nagovorili župan Franc Šlihthuber, ravnatelj OŠ Gornji Petrovci Johann Laco in predsednik občinskega odbora za šport Stanislav Habjanič. Sledil je živahen nastop folklorne skupine KUD Goričko in tek 40 mladih občanov Gornjih Petrovcev. Za piko na i se je baklina karavana z veseljem odzvala vabilu župana in pojedla odličen bograč.

Foto: Jure Banfi/OKS

V občini Kuzma, torej v neposredni bližini tromeje med Avstrijo, Madžarsko in Slovenijo, je župan Jožef Škalič vse zainteresirane povabil k nogometnemu igrišču kluba Tromejnik, odzvalo pa se je več kot 50 tekačev. Za uvod so po nagovoru župana in podpredsednika OKS-ZŠZ Sodržnika nastopili najmlajši, nato pa so ekipe petih ali šestih tekačev zelo raznolikih starostnih skupin pod vročim soncem zmogle še nekaj krogov po nogometni travi. Po osvežitvni in okrepčitvi sodelujočih je občinska delegacija krenila še do vasi Martinje na robu občine, kjer je maloobmejni prehod z Madžarsko. Tu je župan Škalič predal baklo Andrei Kovacs, predsednici Zveze Slovencev na Madžarskem.

Foto: Jure Banfi/OKS

Sonce je zašlo, na hitro se je ohladilo, bakla je že pogledovala proti strelam z zahoda in obetalo se je pestro gostovanje pri zamejskih Slovencih v Gornjem Seniku na Madžarskem. In res: po le nekaj metrih teka se je na Slovence, živeče na Madžarskem, ki so z baklo tekli od meje do Gornjega Senika, usulo! Ne zgolj nevihta, na baklo in vse njene spremljevalce je kar nekaj minut padala toča! Jeklena volja tekačev je še enkrat prišla do izraza in vsi nadobudni nosilci so z baklo pritekli do prireditvenega trga pri cerkvi svetega Janeza Krstnika. Tam je Kovacsevo in druge pogumne, a povsem premočene tekače, sprejel župan Gabor Ropoš, podpredsednik OKS-ZŠZ Janez Sodržnik in generalna konzulka Slovenije v Monoštru Metka Lajnšček. Po nagovorih in krajšem kulturnem programu so vrli Porabski Slovenci tekli z baklo vse do 5 kilometrov oddaljenega razglednega stolpa Verica v Ritkarovcih, od koder je pogled na celotno Porabje. Bakla se je prek sosednjega maloobmejnega prehoda pri Čepincih vrnila v Slovenijo in se odpravila na zaslužen počitek.

Tudi v četrtek se bo bakla še mudila na Goričkem, in sicer v občinah Grad, Rogašovci in Cankova.

