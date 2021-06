Bakli prijal skok v bazen

Že štart pri Polanščekovi domačiji v Turnišču je bil jutranji uri navkljub vroč. In tak je bil ves dan, bakla se je neštetokrat preznojila, vsi nosilci pa so tudi v najhujši pripeki odtekli svoj del poti. V Turnišču so nato domačini, med katerimi so bili nogometaši in nogometašice, pa strelci in kolesarji ter parakolesar Andrej Rotar in celo pater Toni Brinjovc, tekli do osnovne šole in naredili nekaj krogov, dolgih 300 metrov. Zbrane sta nagovorila župan Borut Horvat in naš odlični strelec Robert Markoja, v vsakem krogu so domači gasilci z vodnimi curki zalili baklo, nosilce in spremljevalno vozilo toyota hilux, sponzorja OKS-ZŠZ, ki ima za seboj v času projekta Slovenska bakla že več kot 10.000 prevoženih kilometrov. V Turnišču so se predstavili tudi Gomilički degaši, ljudski pevci in godci, ki igrajo na inštrumente domače izdelave.

Foto: Jan Gregorc/OKS

Občina Kobilje je traso speljala čez skorajda celotno občino, tekači so večkrat prečkali most tik ob meji z Madžarsko, vse pridne tekače pa sta nagovorila župan Robert Ščap in podpredsednik OKS-ZŠZ mag. Janez Sodržnik, ki je v imenu Olimpijskega komiteja Slovenije tudi prejel občinsko priznanje za pomoč pri izgradnji športne infrastruktute v obmejni občini. Teklo jih je približno 50, člani klubov in društev, pa učenci in dijaki, starejši občani in drugi rekreativni športniki Kobilja. Baklini delegaciji so prijazni gostitelji namenili tudi pravi domači bograč.

Foto: Jan Gregorc/OKS

Moravske Toplice so slovensko baklo, ponos Skupine SIJ, Slovenske industrije jekla, sprejele v športnem parku Čarda pri nogometnem igrišču, kjer so na eni polovici travnika tekli v krogih, na drugi polovici pa so mlajše kategorije domačih nogometašev igrale prijateljski turnir. Govorci pred športno dvorano v Martjancih so si izmenjevali mikrofon, navzoče so nagovorili župan Alojz Glavač, podpredsednik OKS-ZŠZ Sodržnik, predsednik državnega strokovnega sveta za šport Sašo Norčič in Franc Podlesek, nekdanji olimpijec, udeleženec iger v Seulu leta 1988 v rokoborbi. Baklo so domačini nato ponesli še do Term 3000, kjer jo je pred hotelom Livada sprejel direktor Igor Magdič. Z njo je tekel okoli bazena, vmes je bakla še skočila v bazen in se vsaj malce osvežila, obiskala pa nato še Terme Vivat, ter zaključila tek po zdraviliški občini.

Foto: Jan Gregorc/OKS

Še najbolj naporno traso so za nosilce bakle pripravili v občini Dobrovnik, kjer je začeli pred gasilskim domom v Strehovcih in tekli do Dobrovnika, mimo strelišča, kulturnega doma do nogometnega igrišča, kjer je bila zaključna prireditev, na kateri so nosilci bakle tudi streljali enajstmetrovke. Po pozdravu župana Marjana Kardinarja in Janeza Sodržnika so za plamenico poprijeli še znani domači športniki, med njimi nekdanja odlična kegljačica Marika Kardinar in sedanji državni nogometni prvak Nino Kouter, član NK Mura. Tekli so tudi gasilci, kolesarji, nogometaši, mlade mamice z vozički, skratka skorajda vse, kar v občini Dobrovnik »miga«. Baklina pot je bila za te vremenske razmere res dolga, toda k sreči so vsi zmogli do naslednje predaje brez težav.

Jutri časa baklo tudi skok čez mejo, obiskala bo namreč Gornji Senik in porabske Slovence, še prej pa občine Hodoš, Šalovci, Gornji Petrovci in Kuzma.

Vsebino omogoča Telekom Slovenije.