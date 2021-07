Od plesa, Prešerna, Čopa do Podmežakle ter bazena

Prijetno sveže temperature so danes pričakale Slovensko baklo v Tržiču, kjer se je na športno igrišče odpravilo šestero ekip. Vodil jih je župan občine Tržič – Borut Sajovic, ki je zbrane na začetku tudi pozdravil. Na pot so se podali tudi nekdanji olimpijci: tekačica na smučeh Milena Kordež, alpski smučar Andrej Jerman ter nordijski kombinatorec Mitja Oranič. Slednji so na koncu prireditve bodrili mlade športnike ter jim svetovali kako v športu najti motivacijo, se pobrati po slabših rezultatih ter pravilno uživati v uspehih. Program sta popestrili Nina Kovačevič ter Leja Škerjanec, obe s Plesnega kluba Tržič.

Nekako odplesala je torej Slovenska bakla iz Tržiča proti občini Žirovnica, kjer se je težko izogniti rojstnim hišam mnogih znamenitih Slovencev. Sonetje nesreče je ponavljala v Vrbi v neposredni bližini rojstne hiše največjega slovenskega pesnika dr. Franceta Prešerna. Od koder so jo ponesli kolesarji proti Žirovnici pred hišo še enega znamenitega humanista in sicer pred rojstno hišo Matije Čopa. Na poti so si jo izmenjevali tudi na kočijah ter med tekači. Prisotni so bili tudi nekateri olimpijci in sicer: brata Miha in Tomaž Pirih, ki sta tekmovala v četvercu brez krmarja, alpska smučarka Ana Kobal ter legendarni jugoslovanski hokejist Viktor Ravnik, ki je baklo tudi prinesel na Čopovo dvorišče.

Foto: OKS/Aleš Fevžer

Iz Tržiča pa še na današnjo končno lokacijo – Jesenice. V senci dvorane Podmežakla je štartala v mesto po katerem so jo ponesli številni jeseniški klubi. Končno prizorišče z osrednjo prireditvijo je bilo kopališče Ukova. Zbrane je nagovoril podpredsednik OKS – ZŠZ Tomaž Baraga, podžupan občine Jesenice – Miha Rezar, zastopnik SIJ Acroni ter direktor za strateški razvoj in investicije – Roman Robič ter ministrica za šolstvo, znanost in šport dr. Simona Kustec. Bakla je tekla tudi na največji skakalni stolp v Sloveniji ob bazenu, ki meri kar deset metrov. V družbi olimpijk in olimpijcev: Urške Žolnir Jugovar, Anje Klinar, Maruše Ferk, Alenke Dovžan, Draga Mlinarca, Jerneja Slivnika ter Žige Samarja pa je razveseljevala tudi obiskovalce kopališč. Ob koncu uradnega programa je spregovorila še naša najstarejša udeleženka olimpijskih iger – Ada Bešter, ki je leta 1952 nastopila v Helsinkih kot gimnastičarka. S Slovensko baklo so se družili tudi sponzorji ter pokrovitelji projekta: SKB Banka, SIJ – Slovenska industrija jekla ter Coca-Cola HBC Slovenija.

Veliko programa za Slovensko baklo, ki si bo nedeljski dan vzela kot se spodobi – za počitek. Že v ponedeljek pa jo pričakujejo novi slikoviti kraji kot so Kranjska Gora, Gorje in Bohinj.