Zadnji dan na vzhodu

Slovenska bakla se je danes zadnjič potepala po vzhodu države. V teh tednih je predelala vse štajerske, pomurske, prleške in prekmurske občine, se navduševala nad koščkom naše panonske nižine ter spoznala nemalo vztrajnih in perspektivnih športnikov.

Nič drugače ni bilo niti na predzadnji postaji v občini Hoče - Slivnica. Udeleženci so se zbrali pred OŠ FLV Slivnica. Zadonela je Zdravljica v izvedbi učenke Gaje Semprimožnik. Podžupanja Andreja Kavaš pa je baklo predala prvim nosilcem, ki so jo po kolesarski in lokalni cesti ponesli vse do zadnjega prizorišča pred VŠD Hoče. Podžupanja je občinstvu in sodelujočim namenila nekaj besed, med gosti in govorniki je bil tudi dolgoletni športnik Jože Merkuš in Metka Lobnik – mladinska evropska prvakinja v judu. Obiskovalci in športniki so na koncu prireditve imeli priložnost, da se s Slovensko baklo fotografirajo za osebni spomin.

Ognjeno štafeto je po opravljeni nalogi čakala le še štajerska prestolnica Maribor. Svojo pot je začela na spodnjem delu kolesarskega parka, obiskala je nekatere ulice ter rolkarski park.

Zanjo sta med drugimi poskrbela Monika Hrastnik, Filip Flisar ter kolesarji, nato so jo prevzeli tudi rolkarji, znova se je vkrcala v čoln – tokrat v osmerec. Valovi Drave so jo ponesli do Hiše stare trte, znašla se je v rokah inkluzivnih judoistov.

Na osrednjem dogodku pred najstarejšo trto na svetu sta nosilca, podžupan mestne občine Maribor Samo Peter Medved ter podpredsednik OKS-ZŠZ in predsednik Športne zveze Maribor Tomaž Barda pozvala sodelujoče za dokončanje današnjega teka. Med drugimi pa jih je nagovoril tudi generalni sekretar OKS-ZŠZ Blaž Perko, Mima Jaušovec, Ivan Trajkovič ter že prej omenjeni Filip Flisar.

Foto: Jure Banfi/OKS

Pot jih je z nosilko dveh olimpijskih odličij – Urško Žolnir Jugovar vodila do Rotovškega trga, kjer sta plamenico predala gluhonememu tenisaču Marinu Keglu. Današnji zadnji skrbniki ognjene plamenice so bili Urška Žolnir Jugovar, podpredsednik OKS-ZŠZ in predsednik ŠZM Tomaž Barada ter kot zadnji, podžupan Samo Peter Medved. Ter so jo ponesli proti odru rotovškega trga, kjer je sledila podelitev športnika leta v Mestni občini Maribor.

Tako je Slovenska bakla z sklepom v vijoličnem mestu zaključila tudi pot po štajerskem koncu. Že v soboto pa se odpravlja proti gorenjski in sicer v Tržič, Žirovnico in na Jesenice.