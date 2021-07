Po Dravi, med karateisti ter šolarji - predzadnji dan na Štajerskem

Slovenska bakla ob bližajočih Olimpijskih igrah še naprej širi dobro voljo. Že petdeseti tekaški dan po vrsti in po 164 občinah je Slovenska bakla nov dan pričela v občini Rače-Fram. Župan Branko Ledinek je za »ogrevanje« tekače in obiskovalce ohrabril z pozdravnim nagovorom. Krožna pot plamenice pa je bila zavita med grajskim dvoriščem ter parkiriščem Pinus. Med tekači so se zvrstili Tradicional Karate institut Rače ter Rokometni klub Rače.