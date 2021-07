Tudi naši košarkarski junaki spoznali plamenico

Slovenska bakla je danes pretekla dobršen del Bleda in Radovljice , ponesli so jo mnogi otroci in mladi športniki, tudi nekdanji olimpijci, srečala pa se je še s prihajajočimi olimpijci, na katere smo se posebej ponosni: baklo so namreč pozdravili člani naše košarkarske reprezentance, ki se na Bledu pripravljajo na nastop na OI v Tokiu.

Ambasadorka projekta Slovenska bakla, zlata olimpijka Urška Žolnir Jugovar, je baklo prinesla v park hotela Bled Rose blizu jezera, kjer so jo pričakali naši odlični košarkarji na čelu s selektorjem Aleksandrom Sekulićem, kapetanom Edom Murićem in prvim zvezdnikom Luko Dončićem. Fantje, ki bodo že čez nekaj dni odpotovali proti Japonski, so si ogledali baklo in prisluhnili nagovoru Žolnirjeve, ki jim je razložila, kakšna je pot proti olimpijski kolajni. Seveda je klepet potekal v sproščenem vzdušju z obilico smeha, kapetan Murić je zlato judoistko celo izzval na »prijateljski dvoboj« na travnatem tatamiju, kjer je sledilo nekaj iponov na obeh straneh. Baklina delegacija je košarkarjem zaželela obilo sreče na premiernih olimpijskih igrah.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Le nekaj minut kasneje je plamenico že držal dobitnik bronaste olimpijske kolajne iz Barcelone 1992, torej s prvih iger za samostojno Slovenijo, nekdanji odličen veslač Jani Klemenčič. Izpred Festivalne dvorane na Bledu jo je v družbi številnih mladih blejskih športnikov ponesel vse do Veslaškega centra v Mali Zaki, kjer jo je poleg stotnije nosilcev prikačalo tudi veliko kopalcev in naključnih turistov. Jakob Bassanese, blejski podžupan, je pozdravil tako baklo kot številne svoje športne sokrajane, nato pa so iz hangarja mladi blejski veslači prinesli osmerca, vanj posadili priložnostno krmarko, mlado plavalko Špelo Perše, ki bo v Tokiu še drugič pod olimpijskimi krogi nastopila na desetkilometrski razdalji. Osmerec je z baklo naredil nekaj zavesljajev po blejski gladini, kopica radovednežev se je na kopnem še fotografirala z »visoko gostjo« in karavana je pomahala v slovo obleganemu Bledu.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Tudi v sosednji Radovljici je bilo pestro, bakla se je na pot podala pri nogometnem igrišču, nosilcev in tekačev pa je bilo od predaje do predaje vse več. Mimo olimpijskega bazena vse do Vurnikovega trga v središču Radovljice je tako karavana štela že skorajda stotnijo tekačev, sodelovali so domači plavalci, taekwondisti, plezalci, hokejisti, atleti, pa člani društev Ejga in Tečemo z nasmehom, ter predstavniki Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa, ki skrbi za otroke in odrasle z motnjami v duševnem razvoju na področju Gorenjske. Zbrane sta nagovorila tudi radovljiški župan Ciril Globočnik in prvi podpredsednik OKS-ZŠZ mag. Janez Sodržnik, »zarepal« je Alen Marijan, na odru pa se je bakli vnovič predstavila daljinska plavalka Špela Perše, ki je pred kratkim poskrbela, da ima radovljiško plavanje že na sedmih zaporednih olimpijskih igrah svojega predstavnika.

Bakla se bo sicer čez nekaj dni vrnila na Gorenjsko, a do takrat mora obiskati še vse občine v Regijski pisarni OKS-ZŠZ Velenje, začenši z jutrišnjimi obiski v še enem čudovitem delu Slovenije, v občinah Solčava, Luče in Ljubno ob Savinji.

